Lazio-Napoli 1-4

Trots en fin första halvlek med en halvtidsledning för hemmalaget så lyckas Napoli vinna genom att göra 4 mål i andra halvlek mot ett skadedrabbat Lazio. Napoli fortsätter därmed sin fina form mot Lazio då man tar femte raka segern i ligan och tar därmed över förstaplatsen.

Backkrisen

Lazio: De Vrij 29´,Napoli: Koulibaly 54`, Calljòn 56´, Mertens 59`, Jorginho 90` (straff)Lazio: Radu, LeivaNapoli: Reina, Mertens, JorginhoLAZIO (3-4-2-1) – Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic; Immobile.NAPOLI (4-3-3) – Reina; Maggio, Raul Albiol , Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Strakosha 4,5 - Gör en superräddning i första halvlek men upplevs överlag som osäker ikväll. Släpper in 4 mål på 45 minuter varav ena bjuder han själv på.Bastos 6.5- Hinner på sina 25 minuter göra ett positivt avtramp i och med sitt hårda försvarsspel som ofta hindrar Insigne. Får lämna planen efter 25 minuter på grund av en sträckning.De Vrij 7- Spelar endast första halvlek och utgår i halvtid på grund av skada. Under första halvlek så agerar de Vrij hjärtat i försvarsspelet och bidrar med en nödvändig stabilitet defensivt sätt som blir som bortblåst i och med de Vrijs skada i andra halvlek. De Vrij blir hemmalagets enda målskytt efter att snyggt överlistat Reina på Immobiles fina kantinspel.Radu 5 - Är en av Lazios sämre spelare under första halvlek då han bidrar med alldeles för många individuella misstag. Blir något bättre i andra halvlek.Basta 5,5- Är ofta oklanderlig i det defensiva spelet samtidigt som han är aktiv i de offensiva uppspelen. Dock likt tidigare matcher så tappas det lite för mycket boll i viktiga offensiva tillslag. Skadar sig och får kliva av planen i 72:a matchminuten utan att bli ersatt.Parolo 4.5- Gör en knappt godkänd första halvlek men är en av spelarna som viker ned sig totalt i andra halvlek och särskilt i matchens slutminut genom att orsaka en otroligt onödig straff. Visar trots sin erfarenhet på dålig moral.Lucas Leiva 5 - Är i och med sitt spel i första halvlek en av hemmalagets stora framgångsfaktorer då han får spela i sin mittfältsroll. Bidrar med stabilitet defensivt samtidigt som Leiva är oerhört viktig i de offensiva uppspelen. Får i och med alla skadorna gå ned och spela mittback vilket inte alls fungerade mot Serie a:s starkaste offensiv. Blev rundad vid 2 av Napolis mål.Lulic 5 - Il Capitano gjorde en blek insats och kommer undan med knappt godkänt.Luis Alberto 5,5- Blixtrar till under matchens gång vid flertalet tillfällen samtidigt som han likaväl kan bitvis vara osynlig. Måste dock säga att trots sin tvivelaktiga frisyr till last så är den unge spanjoren en oerhört intressant fotbollsspelare. Bidrar särskillt i första halvlek med flera fina framspelningar till Immobile men märks (likt många av sina lagkamrater) inte alls av på slutet.Milinkovic 5.5 - Bidrar starkt till Lazios fina första halvlek i och med sin teknik. Vänder på två Napolitaner i första halvlek vilket skulle kunna vara bland de vackrare nummer som SMS har bjudit på i Lazio-tröjan. Likt ovan nämnda Luis Alberto så levererar SMS flera fina inspel till Immobile som med lite tur mycket väl kunde ha betytt en helt annan matchbild. Får flera domslut emot sig vilket medför en allt för ofukserad Milinkovic blir utbytt till förmån för Lukako i 63´.Immobile 7- Lazios i särklass genomgående bästa spelare för kvällen. Bryter sig igenom napoli-försvaret flera gånger på klasssisk Immobile-manè och är på så vis nära att både få en straff samt Reina frilägesutvisad. Dock blir Immobile båda gångerna avvisad av domare Antonia Dàmato.Känns konsekvent farligt så fort Immobile kommer rättvänd men har för kvällen otur med avsluten idag. Bidrar starkt med halvtidsresultat genom att efter en fin individuell prestation hittat de Vrij som i sin tur hittat nätmaskorna och får applåder för sitt slit av Curva Nord i slutet av matchen.Marusic 3- Katastrofalt inhopp av nyförvärvet. Släpper på egen hand in Napoli i matchen genom sitt usla försvarsspel då han helt släpper sin markering av Insigne vars retur resulterar i Napolis kvittering. Känns tyvärr väldigt långt ifrån att Marusic skall kunna ta en startplats i årets Lazio då en kon hade kännts som en bättre investering.Murgia 5- Spelar uppoffrande men får likt sina lagkamrater det svårt mot Napolis offensiv.Lukako 4- Byter av Milinkovic i 63:e utan att övertyga. Kommer in med postiv energi men lyckas aldrig åstakomma något annat än onödigt bolltapp.Simone Inzaghi 5 - Får likt de flesta i laget sänkt betyg på grund av andra halvlek. I misters fall känns det dock som att han får koka soppa på en spik efter Igli Tares mercato-fiasko vilket märktes när kameran svepte förbi Inzaghi`s uppgivna ansiktsuttryck i och med Bastos skada. Väljer att nyttja sitt tredje byte i 63´e då han tar ut SMS mot Lukako vilket leder till att hans Lazio får spela med tio man då Bastos skadar sig i 73`e. Trots upprepande försök att mana på sina mannar så får mister se sitt lag släppa in fyra mål i andra halvlek.Första halvlek. Lazio bjuder på en fin första halvlek då man går till halvtidsvila med en komfortabel 1-0ledning.. Hur allvarliga är skadorna? Vilka skall ersätta startspelare? och vad beror alla dessa sträckningar på? Många frågetecken som bör rätas ut så fort som möjligt.Ny match på söndag mot Hellas Verona . Non mollare mai!