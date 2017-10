2017-10-01 15:00

Lazio - Sassuolo

6-1



Lazio-Sassuolo 6-1

Lazio hemmaslog de grönsvarta med tennissiffror trots en tung start.

Lazio-Sassuolo 6-1



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, de Vrij (67' Luiz Felipe), Radu (86' Mauricio); Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto (72' Nani); Immobile.



SASSUOLO (3-5-2): Consigli, Letschert [21' Peluso (43' Mazzitelli)], Cannavaro, Acerbi; Lirola, Missiroli (59' Politano), Sensi, Duncan, Adjapong; Berardi, Matri.



Målskyttar: (27' str. Berardi, 45'+1', 59' Luis Alberto, 56' de Vrij, 64', 70' Parolo, 82' str. Immobile)



Varningar: 24' Berardi (S), 26' de Vrij (L), 32' Adjapong (S), 45' Sensi (S), 53' Immobile (L)



Spelarbetyg: (Spelare som spelade under 15 min betygsätts inte)



Strakosha (6,5): inte mycket att göra på straffen men stod även för några fina parader. Cementerat sin plats mellan stolparna i Lazio.



Patric (6): Utmärkte sig inte så mycket och orutinen på att agera som mittback syns ibland. Tacksamt att Sassuolo inte hotade mer.



De Vrij (6,5): Tillbaka från skada och agerade chef med en gång med sitt spel och ledningsmålet.



Radu (7): Konstigt nog en garanti i Lazios backlinje för närvarande och imponerade med sitt hemjobb och brytningar vid flera tillfällen.



Marusic (7,5): Fortsätter sin goda form med ytterligare en pigg och energifylld insats. Hotade ständigt längs kanten. Hade även vass chans.



Parolo (7,5): Inte jättelyckad i första halvlek men höjde sig i andra och var påpassligt framme och visade måltjuvsinstinkt vid sina två mål.



Leiva (7): Ytterligare en stabil insats från Leiva som styrde Lazios mittfält med sitt kloka spel.



Sergej (6): Inte någon större match av Sergej som inte deltog lika mycket i spelet som han brukar.



Lulic (6): Kaptenen trummade på längs kanten, men lite ofokuserat passningsspel drar ner betyget.



Alberto (8): Matchens spelare. Fortsätter att visa stor teknik vid flera tillfällen och upprullningen till 3-1 är magisk. Går han ens att peta nu?



Immobile (7): Som det nu brukar vara varje söndag, nämligen mål från Ciro. Höll även uppe en konstant press på Sassuolos backlinje som inte kunde slappna av en sekund.



***

Luiz Felipe (6)



Nani (6)



Mauricio (-)



ALL. INZAGHI (8): Vad nu Inzaghi sa till spelarna i halvtid så fungerade det verkligen. Spelarna betalar tillbaka för förtroendet och scenerna när Inzaghi firar med spelarna är underbara.



Matchens höjdpunkt: Utöver det självklara med storvinsten så var det att vi äntligen fick se Nani hoppa in på Olimpico. Inzaghi kommer att ha angenäma problem offensivt framöver.



Matchens snackis: Sassuolos ”straff” när Matri faller som att han blivit träffad av en krypskytt. Domare Meresca hade ingen bra dag på jobbet.

0 KOMMENTARER 213 VISNINGAR 0 KOMMENTARER213 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-10-02 10:34:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-10-02 10:34:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-10-02 10:34:00

Lazio

2017-09-28 22:49:38

Lazio

2017-09-27 18:00:00

Lazio

2017-09-26 10:42:00

Lazio

2017-09-25 13:26:00

Lazio

2017-09-23 23:56:00

Lazio

2017-09-21 00:52:00

Lazio

2017-09-20 09:20:29

Lazio

2017-09-17 23:30:00

Lazio

2017-09-14 23:43:00

ANNONS:

Lazio hemmaslog de grönsvarta med tennissiffror trots en tung start.Lazio lyckades knipa 3 viktiga poäng hemma mot Zulte-Waregem på för dagen tomma Olimpico.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Vi synar Inzaghis nya adept.Lazio avfärdade enkelt Hellas Verona på bortaplan trots en ”backkris”.Lazio möter Verona på bortaplan imorgon klockan 15:00. Ett decimerat Lazio ställs mot ett lag som aldrig vunnit hittills.Trots en fin första halvlek med en halvtidsledning för hemmalaget så lyckas Napoli vinna genom att göra 4 mål i andra halvlek mot ett skadedrabbat Lazio. Napoli fortsätter därmed sin fina form mot Lazio då man tar femte raka segern i ligan och tar därmed över förstaplatsen.Lazio och Napoli möts ikväll på Olimpico. Formstarka Napoli har 12 poäng och har gjort 15 mål och bara släppt in 2 stycken så här långt. Lazio har bara vunnit en gång mot Napoli de senaste 10 matcherna i Serie A.Sju år sedan sist Lazio vann borta mot Genoa. Det krävdes en bjudning på silverfat av en gammal Lazio spelare.Lazio kniper tre poäng borta i Nederländerna efter att ha legat under både en och två gånger.