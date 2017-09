Lazio - Zulte-Waregem 2-0

Lazio lyckades knipa 3 viktiga poäng hemma mot Zulte-Waregem på för dagen tomma Olimpico.



- Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Radu, Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku, Luis Alberto, Caicedo- Leali, de Fauw, Baudry, Heylen, Hamalainen, Derijck, De Pauw, Doumbia, Coopman, Leya Iseka, Kastanos: Caicedo 18´, Immobile 90´: -Baudry 50´, Leya Iseka 84´Strakosha 6.5 - Thomas hade väldigt lite att göra idag. Han fick dock sträcka på sig när Leya Iseka lyckades ta sig förbi Patric för andra gången under matchen och avlossade ett skott som kunde ha blivit en potentiell kvittering för Zulte om det inte var för just Strakosha! Den viktiga räddningen höjer naturligtvis betyget en del.Patric 6.0 - Stabil överlag. Slår inte bort en enda boll och vet när han ska stöta och när han inte ska göra det. Förvånansvärt bra som mittback! Hade det dock väldigt svårt med Zulte-Waregems snabba forward Leya Iseka som lyckades få 2 stycken frilägen genom att på ett enkelt sätt använda sin speed, styrka och teknik till sin egen fördel för att ta sig förbi Patric på ett väldigt elegant sätt.Luiz Felipe 6.5 - Agerar rätt i varenda situation och sätter inte en fot fel i defensiven. Blev bortdribblad någon gång av Zultes Olayinka kan jag komma ihåg, men gjorde det annars väldigt bra. Drev upp några anfall med ett antal väldigt fina soloräder. En lovande spelare som jag hoppas väldigt mycket på.Radu 6.5 - Ganska sysslolös matchen igenom, men agerar (som Luiz Felipe) rätt i varenda situation. Vilket i sin tur leder till att hans motståndare inte får någon tid på bollen på grund av hans aggressiva spelstil. I detta fall så “stryptes” högeryttern Coppman och fick istället inrikta sig på försvarsspel under hela matchen.Marusic 6.5 - Han har fortfarande mycket att göra för att ta en startplats i ett skadefritt Lazio. Han blir bättre offensivt för varje match som går, dock så saknar han både erfarenhet och de defensiva egenskaperna som spelare som exempelvis Basta har. Står för en lovande insats som kröntes med en assist på Caicedos öppningsmål.Parolo 5.5 - Kapten för dagen som i den förra Europa League matchen mot Vitesse och står idag för en dålig insats. Tappar otroligt mycket boll på egen planhalva grund av sin halvtaskiga teknik och tar inte rätt beslut i den sista tredjedelen av planen. Vad som höjer betyget är dock hans kämparglöd och vilja av att faktiskt trots allt ändå ta sin in i boxen vid inlägg trots sin tillbakadragna roll. Vilket ger ganska “enögda” spelare som Marusic och Lukaku fler alternativ än bara i detta fall Caicedo och Luis Alberto.Di Gennaro 5.0 - Inte alls imponerad av Di Gennaros insats. Tappar mycket boll och ger bort ett fåtal frisparkar. Väldigt långsam med boll vilket gör det väldigt enkelt för hans motståndare att hinna löpa hem och organisera sig. Måste höja sig för det har inte sett bra ut när han väl har fått chansen.Murgia 6.5 - Kul att Murgia får förtroendet idag! Kämpar på som aldrig förr och smäller på bra emellanåt. Jobbar hårt i båda riktningarna i 90 minuter och löper in i boxen med bra tajming. Vilket gör det svårt för försvararna. Hinner också med att göra assist på Immobiles mål i slutminuten efter en förvånansvärt rapp löpning från mittcirkeln. Vilket visar prov på bra uthållighet. Lovande!Lukaku 7.0 - Likt Marusic så har Lukaku en del att göra för att bli Inzaghis förstaval som “wingback” i framtiden. Blandar och ger idag. Han tvekar inte en enda sekund på att försöka att göra det han är bra på. Vilket är att utmana sin motståndare, men det blir inte alltid rätt. Kommer upp fint på sin kant och med lite bättre skärpa på skotten så hade han nog också hunnit att få en assist på kontot. Fint inlägg vid öppningsmålet!Luis Alberto 7.5 - Ganska anonym i sig och isolerad i sin centrala roll idag. Han får liksom drifta ut mot kanterna för att bli farlig. Födelsedagsbarnet blixtrade till dock flertalet gånger under matchen och var otroligt ledande i Lazios samtliga anfall. Med lite tur så hade han kunnat bli en målskytt. Klev av skadad efter en ful stämplig i början av andra halvlek och vi får hoppas på att det inte handlar om någonting allt för allvarligt. Vilket det inte verkar vara.Caicedo 7.0 - Står för en fin prestation idag och fick till slut sitt mål idag efter en drös med chanser i tidigare matcher mot lag som Genoa och Vitesse. Kämpar bra och hjälper till i försvarsspelet mot slutet av matchen. Nära på att filma till sig en straff efter en fin tunnel på backen och hade det inte varit för en monsterräddning av den konstant utlånade Nicola Leali så hade Ecuadorianen blivit minst en tvåmålsskytt. Skapade många chanser och trots att jag tippade på att han skulle vara denna säsongs flopp så börjar han långsamt men säkert bevisa för alla er att jag förmodligen har fel.Inhoppare:Immobile 6.0 - Hoppar in i ett skede av matchen där Lazio är otroligt tillbakapressade och står egentligen för en horribel prestation där hans konstanta bolltapp på mittplan håller på att kosta oss en kvittering. När Caicedo väl fattar att “targetspelet” är någonting han borde hålla på med istället för Immobile så går det bättre. Immobile får göra det han är bra på. Vilket är att löpa med fart mot backarna i alla möjliga riktningar och hoppas på att någon medspelare lyckas ge honom bollen i ett farligt läge. Gör ett fint mål på slutet efter en fin soloräd och passning av Murgia.Milinkovic-Savic 6.0 - Till skillnad från Di Gennaro så bidrar SMS med mera tyngd på mittfältet och idag fick han agera defensiv mittfältare med Parolo då Di Gennaro hade det väldigt jobbigt rent defensivt idag. Hinner inte uträtta mycket idag. Kul att se honom tillbaka på planen förresten!Lulic: (Spelade för kort tid för att betygsättas!)Simone Inzaghi 7.0 - Ställer upp med rätt elva och gör logiska byten när Zulte lägger på ett extra kol i offensiven i andra halvlek. 3-5-1-1-formationen går från klarhet till klarhet med tiden och samma gäller spelare som Murgia, Lukaku, Caicedo, Luiz Felipe och Marusic. Jag gillar Inzaghis flexibilitet mellan att lira “starters”, ungdomar och reserver trots att han idag inte hade många val. Det känns som om att varje spelare fattar vad som krävs utav dem och trots en en väldigt skadefylld elva så lyckas man få resultat som dessa. Härligt!Första halvlek. Lazio bjuder på fin fotboll och flertalet farliga kontringar som kunde lika gärna slutat i ett mål eller två. Zulte har i princip ingenting offensivt och att se Luis Alberto lira som han gör är bra fotbollsgodis.Att matchen ska spelas bakom stängda dörrar är en syns som man som Laziosupporter får se någon gång varje säsong man lirar EL. Det är inte mycket man kan göra, men det är otroligt trist och det dödar stämningen man har innan matchen. Förhoppningsvis återupprepas detta inte igen under den här säsongen.