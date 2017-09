SS Lazio - AC Milan 4-1

Lazio med nya lekduon Immobile/ Luis Alberto lekte med Kina-bygget Milan vilket resulterade i en komfortabelt 4-1seger över rossoneri.

Spelarbetyg 1-10 ( Spelare som spelade mindre än en kvart betygsätts ej):

SS Lazio - AC Milan 4-1Lazio: Immobile (38´straff, 43`,48`), Luis Alberto,49`Milan: Montolivo 56´Lulic, Bonaventura, Parolo (två gula)Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. Byten: Wallace/ Bastos 13´, Lulic/Lukako 65`, Radu/ Luiz Felipe 85`Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Borini. Byten: Borini/ Kalinic 56`, Cutrone/Calhanogluat 56`, Fernández Saez/ Bonaventura 74'.Stabil för dagen. Har en tendens att stressa sig själv vid uppspel vilket leder till bolltapp.Bidrar med ett stort lugn till backlinjen matchen igenom bortsett från sista tio.Sliter som ett djur och bidrar likväl defensivt som med de offensiva uppspelen.Stabil defensivt men levererade trots enkelt motstånd i form av Rodriguez otroligt många dåliga uppspel. Kändes slarvig.Var briljant i mångt och mycket och i synnerhet vid Immobiles tredje mål. Betyget dras ned av den onödiga utvisningen.Värdig ersättare till forne capitano. Var lugn och bidrog med att vinna boll på mittfältet.Il capitano, hans prestation under dagens match personifierade sin egen spelarkaraktär föredömligt. Var lagets lokomotiv som borrade skallen i marken och kämpade, detta med blandat resultat a la Lulic. Banade väg genom att vara delaktig i Immobiles två sista mål. Orkade i sedvanlig ordning "bara" kriga i 65 minuter (men som il capitano krigade!).Imponerar återigen med sin enorma speluppfattning. Hittar allt som oftast rätt i sina bedömningar, oavsett om det gäller passningar, skottlägen eller när man skall söka frispark. Inte för intet som den unge serben har fått Europeiska toppklubbarnas ögon riktade mot sig.Den i särklass mest positiva överraskningen i Inzaghis trupp 2017. Har växt in i laget och tar med rätta för sig. Hämtar mycket boll och med sin speluppfattning får svåra passningsvägar att verka som självklara. Otroligt säker i sitt passningsspel vilket gör den unge spanjoren till en farlig framspelare. Utmanade och ordnade straff som Immobile senare förvaltade. Avslutade även Lazios målskytte själv med 4-0målet. Riktigt imponerande insats dagen till ära!Hattrick mot Milan hemma ger högsta betyg! Distinkta avslut samt bidrar under hela matchen med viktiga offensiva vändningar från mittplanen genom att starkt hålla i bollen samt utmana samtliga Milan-backar utan att förlora boll. Dagens sammarbete med främst Luis Alberto får vilken Laziale som helst att lyfta på hatten för Ciro mfl.Avbytare:Byter av en skadad Wallace och gör detta med bravur. Stark defensivt även om han bjuder på många onödiga bolltapp vid rensningar. Var nära att göra mål i samband med hörna.Byter av Lulic i 65:e men vill mer än vad han uträttar. Bjuder på onödiga offside-avblåsningar och likt Bastos gör onödiga bolltapp i samband med rensingar.Gör en taktiskt imponerande och näst intill felfri match. Får dock vissa svårigheter i och med Milans reducering. Misters engagemang och klubbkänsla är som alltid värd en klar tia.Immobiles tre mål inom tio matchminuter och hattrickmålgest får tankarna onekligen att göra kopplingar till en viss Hernan Crespo och en svunnen tid... När motståndet heter "AC Milan" istället för "Spal" så växer leendet lite extra.Curva Nord lär i sedavanlig ordning skanderat "Rossoneri-carabineri" på Ponte milvios torg inför dagens match. Alltid lika underhållande ramsa. Se tidigare tillfälle här: https://www.youtube.com/watch?v=KcGHf0rVs8MForne capitano Lucas Biglia återkomst till Olimpico var redan innan en snackis. Lucas valde som bekant att innan säsongen lämna Lazio då gräset verkade grönare i Milano. En utbuad Biglia får surt återvända med en 4-1-förlust i bagaget till ett Milano vars gräs idag har blivit.. lite mindre grönt.