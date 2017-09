Tremålsskytt

Dopopartita Austria Wien - Milan 1-5: Nyförvärven visade upp sig

Milans nyförvärv hade en bra kväll i Wien när Milan enkelt bortaslog Austria Wien.



Attityd





Andre Silva

Ikväll visade han upp sig från sin bästa sida. Han tilläts ta sina djupledslöpningar och väl framför mål tvekade han inte. Dessutom är han i ständig rörelse, något som endast Cutrone visat upp de senaste åren. Han verkar hungrig och de tekniska kvalitéerna börjar visa sig så smått. Kanske var han värd alla de miljoner han kostade trots allt.



Nytt spelsystem

Är det så riskabelt att spela med en trebackslinje i

Det känns i alla fall som att Milan kom till spel med precis den attityd jag efterfrågade efter matchen mot Lazio . Man skulle visa vart skåpet skulle stå och gick på högvarv från minut ett. Calhanoglu verkade trivas som fisken i vattnet i sin nya friare roll och när han får lite ytor är hans högerfot dödlig. Andre Silva bidrar med något vi inte haft i Milan på väldigt länge. Uppoffrande och smarta löpningar. Dessutom verkar han ha fått rätt på sina avslut och lär nog få lite mer förtroende framöver än han fått hittills. Det kunde till och med ses på inhopparna som kom in till en avgjord match men ändå ville visa upp sig. All heder till Montella.Ikväll visade han upp sig från sin bästa sida. Han tilläts ta sina djupledslöpningar och väl framför mål tvekade han inte. Dessutom är han i ständig rörelse, något som endast Cutrone visat upp de senaste åren. Han verkar hungrig och de tekniska kvalitéerna börjar visa sig så smått. Kanske var han värd alla de miljoner han kostade trots allt.Är det så riskabelt att spela med en trebackslinje i Serie A Det känns i alla fall som att Roma gnoli kommer att må bra av att spela bredvid en klassback. Att Zapata, bortsett från att fullständigt tappade koncentrationen vid baklängesmålet, trots allt verkar finslipad och klok är tack vare att man för första gången på länge har en riktig ledare i backlinjen. Så om Bonucci kan hålla koll på sina mittbackskollegor så borde det vara som upplagt för att man ska kunna spela 3-5-2 lite oftare. Det känns dock som att vi saknar anfallare för att göra det för ofta och våra offensiva mittfältare kommer att få slåss hårt om startplatserna.

2017-09-14 21:03:54

