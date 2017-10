Kvar nästa helg?

Dopopartita Inter-Milan 3-2: Varsågod lillebror

Milan försökte och lyckades hämta upp underläge två gånger men gav bort chanserna till poäng i slutminuterna med en onödig straff.

Väger för lätt

Det var väldigt tydligt i första halvek att



Karaktär

Det är i princip helt säkert att Montella kommer att gå ut efter matchen och påstå att Milan visade karaktär. Det gör man så snart man hämtar in ett underläge. Men ikväll har han rätt. Milan stod upp, gick bort sig, reste sig igenom och kämpade på. Man förändrade och försökte sitt yttersta, och då får man också ofta resultat. Ikväll räckte det dessvärre inte. Någonstans är det skönt att man inte faller ihop som en säck i motgång, något man vant sig vid att Milan gör. Karaktär är viktigt, inte bara när vi ligger under.



Fokus

Det har varit Milans akilleshäl hela säsongen. Försvaret tappar fokus och vi blir straffade direkt. Både en, två och tre gånger. Karaktär är hyperviktigt, men hjälper sällan om man inte kan bibehålla fokus matchen igenom. Bonucci, som var bra resten av matchen, tappade ett par decimeter ett par gånger och det resulterade i två baklängesmål. Biglia var loj och klantig med bollen en gång under hela matchen, och det resulterade i ett baklängesmål. Rodriguez hjärnsläpp kostade en poäng och en moralisk förlust som kan resultera i att Montella mister sitt jobb. Det är en konst att bibehålla fokus matchen igenom, och det är ett stort misslyckande från tränarhåll att så många spelare tappar fokus så ofta.





Kan man glädjas åt något en kväll som denna?

Nej. Det finns fan inte mycket som är värre än att förlora mot Inter. Grattis till Inter, hoppas att de njuter av kvällen. Vi får bryta ihop, samla oss och springa ikapp lillebror igen.







**********

Hej Rit-Ola. Vem fan är "SÅSÅ”?

**********

Rodriguez i huvudspelet? Högst tveksam!

**********

Hej Åslund. Hur glad var du att Milan förlorade?

**********

Hejdå Montella?



Det var väldigt tydligt i första halvek att Milan hade tyngd med Kessie på mittfältet men saknade tyngd i offensiven. Andre Silva och Suso plockades enkelt bort och Interspelarna bufflade enkelt bort dem i närkamperna. Dessutom återervörade Milan bollen ganska sent och kunde inte riktigt ställa om och skapa något i första halvlek. I andra halvlek blev det bättre då Cutrone kom in och visade vägen. Men det råder ingen tvekan om att vi saknar tyngd på topp, även med Kalinic i truppen. Det känns som att försvararna inte är rädda för våra offensiva spelare. Alls.Det är i princip helt säkert att Montella kommer att gå ut efter matchen och påstå att Milan visade karaktär. Det gör man så snart man hämtar in ett underläge. Men ikväll har han rätt. Milan stod upp, gick bort sig, reste sig igenom och kämpade på. Man förändrade och försökte sitt yttersta, och då får man också ofta resultat. Ikväll räckte det dessvärre inte. Någonstans är det skönt att man inte faller ihop som en säck i motgång, något man vant sig vid att Milan gör. Karaktär är viktigt, inte bara när vi ligger under.Det har varit Milans akilleshäl hela säsongen. Försvaret tappar fokus och vi blir straffade direkt. Både en, två och tre gånger. Karaktär är hyperviktigt, men hjälper sällan om man inte kan bibehålla fokus matchen igenom. Bonucci, som var bra resten av matchen, tappade ett par decimeter ett par gånger och det resulterade i två baklängesmål. Biglia var loj och klantig med bollen en gång under hela matchen, och det resulterade i ett baklängesmål. Rodriguez hjärnsläpp kostade en poäng och en moralisk förlust som kan resultera i att Montella mister sitt jobb. Det är en konst att bibehålla fokus matchen igenom, och det är ett stort misslyckande från tränarhåll att så många spelare tappar fokus så ofta.Kan man glädjas åt något en kväll som denna?Nej. Det finns fan inte mycket som är värre än att förlora mot Inter. Grattis till Inter, hoppas att de njuter av kvällen. Vi får bryta ihop, samla oss och springa ikapp lillebror igen.**********Hej Rit-Ola. Vem fan är "SÅSÅ”?**********Rodriguez i huvudspelet? Högst tveksam!**********Hej Åslund. Hur glad var du att Milan förlorade?**********Hejdå Montella?

0 KOMMENTARER 50 VISNINGAR 0 KOMMENTARER50 VISNINGAR KAVEH GOLESTANI

2017-10-15 23:01:57

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-10-15 23:01:57

Milan

2017-10-15 00:34:22

Milan

2017-10-14 12:00:00

Milan

2017-10-13 21:42:00

Milan

2017-10-13 17:00:00

Milan

2017-10-09 19:00:00

Milan

2017-10-03 21:00:00

Milan

2017-10-01 19:57:42

Milan

2017-10-01 00:36:29

Milan

2017-09-30 21:00:00

ANNONS:

Milan försökte och lyckades hämta upp underläge två gånger men gav bort chanserna till poäng i slutminuterna med en onödig straff.I staden är dekorationerna uppsatta. Fansen har börjat ladda. Tifona lär stå redo. Två av världens största lag. Nu är det snart dags, fighten om modets stad, kriget på den mäktiga borgen, det handlar om Derby della Madonnina!Känd från Solo Calcio och Västerås SK gästar Robin Blommé denna upplaga av L'Intervista Rossonera för att prata Derby della Madonnina, varför känslorna fastnade för Milan, hans syn på Montella som tränare samt hans åsikter kring Inter ända från ledarnivå till spelarnivå. Givetvis behandlas mycket mer, så häng med i uppladdningen inför säsongens första derby!Serien tuffar igång igen efter landslagsspel ochfokuserar på helgens stormatch i och med derbyt mot Inter. Donnarumma är en av spelarna som kan komma att spela en avgörande roll, och hans säsong så här långt diskuteras också.Svenska Fans-legendar, il Calcio al Corso-grundare och allmänt känd i svenska Inter-kretsar. Daniel Hamilton gästar L'Intervista Rossonera och diskuterar högt och lågt kring sitt Inter men vi får också veta vad han tycker om Milan. Vad känner han för det kinesiska intåget i Milano och vad tror han om helgens derby? Häng med nedan så får ni veta!Redaktionen utser Milans bästa spelare för slutet av augusti samt september.Förlusten och besvikelsen mot Roma dominerar kvällens. Panelen försöker hitta de största bristerna hos vårt lag, likaså funderar de över Calhanoglus säsong så här långt och om både Suso och Bonaventura borde tvingas in i laget på något sätt. Avslutningsvis, den stora frågan just nu – hur mycket tid ska Milan ge coach Montella?Milan förlorade än en gång i ligan och än en gång utan att göra mål.I senaste avsnittet av Podcasten Rossoneri har vi bjudit in Marcus Birro, för alla italienkännare känd romanista. Vi dyker ner i frågan hur det kommer sig att han håller på Roma när han är uppvuxen med en pappa som var Juventini.Milan står inför ett stort test på söndagen när Roma gästar San Siro. Mitt i alla rop om Montellas avgång och €200 bortkastade miljoner måste de rödsvarta göra en bra insats mot huvudstadslaget.