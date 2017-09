Hattrick och assist idag

Dopopartita Lazio-Milan 4-1: Immobile show sänkte Milan

Ciro Immobile körde på egen hand över Milan som fick inkassera säsongens första förlust i Rom.

Wake up call





Det är tur att den här förlusten kom nu och mot just

En sådan förlust och uddlös insats från så många spelare och hela laget som enhet gör att många det poppar upp många nya frågor.

All optimism och arbetsro som man skaffat sig genom sommarens mercato kan vara som bortblåst om man inte återhämtar sig fort från det här.



Montolivo

Nu gjorde han ju mål och kommer säkert att få förnyat förtroende i tolv matcher till oavsett prestation. Det har snackats och skrivits en del om den gode Riccardo. Är han pånyttfödd? Är han på väg tillbaka nu när laget runt honom förstärkts?

Nej. Hans brister blir bara ännu tydligare nu när medspelarna har ökat i kvalitet. Han är för långsam och passningsspelet lämnar väldigt mycket att önska. Vi måste kunna gå vidare om vi ska förbättras. Montolivo tillhör definitivt det förflutna. Inga ledaregenskaper i världen borde kunna hålla honom kvar i startelvan.



Försvarsspelet

Gud vilken hönsgård.

Bonucci verkar ha grav hybris och stöter lite när han känner för det, slår bort väldigt många bollar för att han försöker slå avgörande passningar från sin mittbacksposition lite för ofta. Han räddas upp av sin enorma potential och talang, men det är långt ifrån den spelare vi trodde att vi värvat. Calabria beter sig som en full De Sciglio ibland och jag har ingen aning om Rodriguez defensiva kvaliteter längre. Dessutom är grabbarna lite för dåligt samspelta med tanke på att de haft en hel försäsong ihop. Montella måste sätta den delen av spelet NU. Det kommer att kosta många fler poäng annars.

2017-09-10 18:03:53

