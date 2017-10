Ingen hit att vara milanista ikväll

Dopopartita Milan-Roma 0-2: Montellas dagar räknade?

Milan förlorade än en gång i ligan och än en gång utan att göra mål.

Nonchalans

Jag har inget emot att Bonucci och Donnarumma är två av våra bäst betalda spelare. Inte alls. Jag har heller ingenting emot att Bonucci bara stampade in och snodde åt sig kaptensbindeln.

Men då får de faktiskt sköta sitt. De båda, särskilt Bonucci, visar upp en enorm nonchalans och övertro på sin förmåga. Galna bolltapp och spel på gränsen som kommer att straffa sig mer än en gång i år. Donnarumma har i sin tur knappt imponerat någon match och verkar plötsligt vara väldigt nöjd. Han har tappat den där glöden som han hade förra säsongen. Det är dags att de båda börjar göra skäl för sina löner.



Systemet

Det känns som att många spelare aldrig kom till sin rätt. Firma Kalinic och Silva gör inte livet enkelt för varandra och ikväll kändes det mest som att Kalinic var i vägen.

Calhanoglu sprang omkring och fick använda delar av sitt spel som aldrig räknats som styrkor. Och när han väl fick bollen vid högerfoten var han antingen ovän med boll eller så träffade han en motståndare. Och just det. Två defensiva löpningar resulterade i två gula och utvisning. Borini slet som ett djur men ska såklart inte platsa i



Ovisshet

Nu börjar det igen. Ursäkter. Köpa tid. Tränarrykten. Oro i truppen och byte av spelsystem, startspelare och inställning. Det går inte att komma ifrån att det börjar se oroväckande instabilt ut. Att vi kämpar i motvind just nu är inget understatement. Sett till hur historien så bör Montella snart gå samma öde som hans senaste föregångare. Rykten, oro och sedan sparken. Hans räddning kan vara den nya ledningen som kanske vill ge honom mer tid. Frågan är om det är Milans räddning.



*****

Silva kämpar på bra. Börjar visa kvalitéer som vi behöver. Och som kostar nästan 400 miljoner kronor.

*****

Var inte Dzeko milanista en gång i tiden?

*****



*****

Nu är



2017-10-01 19:57:42

