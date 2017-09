Straffskytt

Dopopartita Milan - S.P.A.L. 2-0: Enkla poäng tack vare dubbla straffar

Milan avfärdade ett tamt S.P.A.L. efter att ha straffat nykomlingarna två gånger om.

Motståndet

Nog för att man inte bara ska kunna sticka till San Siro och spela fullständigt respektlöst som nykomling, men ligger man under måste man någonstans försöka gå framåt och kvittera. Antingen har S.P.A.L. inte kvalitet nog att gå upp i banan och försöka hota motståndarnas försvar eller så hade det mentalt redan accepterat en förlust. Oavsett var det tamt och svagt och detta blir nog en väldigt kort sejour för nykomlingarna i Serie A.



Samarbetet Kalinic-Silva

Det är nytt och självklart ska det få tid, men det jag såg ikväll bådar inte gott. De verkade nästan som att se två stycken Cavani spela med varandra. Inte ens i närheten av att försöka hitta varandra, kommunicerade knappt och ibland kändes det som att de nästan sprang i vägen för varandra. Samtidigt borde det vara som upplagt för de två att spela ihop då jag tycker att de kan komplettera varandra fint.



Intesägande insats men tre poäng

Vad lärde vi oss av det här? Att



****

Har vi ingen fast straffskytt?





2017-09-20 22:58:52

Milan avfärdade ett tamt S.P.A.L. efter att ha straffat nykomlingarna två gånger om.I säsongens första mitt-i-veckan-match tar Milan emot nykomlingen SPAL, som efter en positiv inledning stött på patrull i de senaste matcherna. Detta är givetvis en match ett Champions League-jagande Milan ska ro hem utan problem.Under söndagseftermiddagen tog Milan emot Udinese hemma på San Siro med hopp om att revanschera sig efter smällen mot Lazio förra helgen. Hemmalaget gjorde det som krävdes och lite till och kan räkna in tre nya poäng.Ett av nyförvärven, kroaten Kalinic, presenterade sig på allvar för hemmapubliken med sina två mål.Denna intervjuseries första återkommande gäst är Gustav Östergren, en av få Udinese-supportrar i Sverige. Häng med för att få en dos Udinese när vi pratar målsättningar för säsongen, nedmonteringen under sommarens mercato, mängden talang på det svartvita mittfältet och Gustavs tankar om den väg Milan nu ska vandra under kinesisk ledning. Givetvis blir det även en hel del annat.Milans nyförvärv hade en bra kväll i Wien när Milan enkelt bortaslog Austria Wien.tar ikväll upp kallduschen mot Lazio och diskuterar skillnaden mellan lagen. Vidare funderas kring hur Montella bör göra förändringar samt avslutningsvis tankar om Montolivos vara eller icke vara.För första gången på länge är det återigen dags för Milan att beträda planen i de europeiska cuperna, om så bara Europa League. Under torsdagskvällen tar sig laget till den österrikiska huvudstaden för att ta sig an Austria Wien i gruppspelspremiären.Efter regn kommer solsken, men regnmolnen bildas snabbt igen och en hel fotbollssöndag kan bli förstörd. Rossoneri floppar i sin första – försenade – Big Match på Stadio Olimpico. Säsongen är lång, vi måste spara krafter... Säsongen är lång, vi måste spara krafter. Montellas mantra ekar i spelarbussar, intervjuer och omklädningsrum. Logiskt budskap, men ingen ursäkt för ännu en brutalt misslyckad laguppställning.Ciro Immobile körde på egen hand över Milan som fick inkassera säsongens första förlust i Rom.