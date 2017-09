2017-09-14 19:00

FK Austria Wien - Milan



Kan vi få se lite jubel igen?

Inför Austria Wien-Milan: Europa League-premiär i Österrike

För första gången på länge är det återigen dags för Milan att beträda planen i de europeiska cuperna, om så bara Europa League. Under torsdagskvällen tar sig laget till den österrikiska huvudstaden för att ta sig an Austria Wien i gruppspelspremiären.



Austria Wien



De näst mesta mästarna från Österrike tar emot de näst mesta mästarna från Italien hemma på Ernst Happel Stadion i



I kvalet till Europa League har klubben slagit ut såväl cypriotiska AEL Limassol som kroatiska Osijek. Den största stjärnan i laget är 24-årige österrikaren Raphael Holzhauser som stått för fem mål hittills den här säsongen, alla turneringar inräknade. I övrigt är det ett namnfattigt lag där de som främst förtjänar omnämnanden är Tarkan Serbest, Ismael Tajouri och Felipe Pires. Även anfallaren Christoph Monschein bör



Sju matcher in på den inhemska säsongen har Austria Wien lyckats skrapa ihop elva poäng vilket placerar dem på en fjärdeplats i tabellen, sju poäng bakom ledarna Sturm Graz. I ligan snittar laget två mål framåt per match samtidigt som man släpper in 1,7 mål per match. Laget tränas av tysken Thorsten Fink som varit i Wien sedan 2015. Tidigare har han varit i bl.a APOEL Nicosia, Hamburg SV och Basel.





Senaste fem matcherna (3-1-1):



Austria Wien-Wolfsberger 2-2

Admira Moedling-Austria Wien 1-3

Austria Wien-Osijek 0-1

Mattersburg-Austria Wien 1-3

Osijek-Austria Wien 1-2







Milan



Revanschlustan bör vara hög hos Milan-spelarna efter söndagens käftsmäll mot



Så har det låtit de senaste dagarna. Kanske är det väl tidigt att komma med domedagsprofetiorna? Vi var ju ändå alla överens om att det kommer ta ett bra tag innan alla dessa nyförvärv spelat ihop sig till ett fungerande lag. Ska vi ge dem några chanser till kanske?



Visst har Montella en hel del att bevisa. Redan till den här matchen mot Austria Wien har tränaren valt att byta spelsystem till ett 3-5-2 istället för 4-3-3 som han spelat med hela förra säsongen. Det är förmodligen ett smart drag då



Det är åtminstone tydligt att Milan än så länge satsar på turneringen med tanke på det lag som förväntas starta. Det är i stort sett bästa möjliga lag bortsett skador som ställs på benen. Andrea Conti, Ricardo Rodriguez och Fabio Borini är lämnade utanför matchtruppen, de två senare enbart på grund av att Montella vill vila dem. Conti är fortsatt inte helt kurerad efter skadan han ådrog sig med landslaget. Frågan är också om





Senaste fem matcherna (4-0-1):



Lazio-Milan 4-1

Milan-Cagliari 2-1

KF Shkendija-Milan 0-1

Crotone-Milan 0-3

Milan-KF Shkendija 6-0







Troliga startelvor (GdS):





Austria Wien (4-1-4-1): Handzikic; De Paula, Kadiri, Westermann, Martschinko; Serbest; Tajouri, Holzhauser, Prokop, Pires; Monschein



Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Bonaventura, Antonelli; Silva, Kalinic







Domare:



Serdar Gözübüyük (NED)







Vad? Europa League, Austria Wien-Milan



När? Torsdag 14 september, 19.00



På Twitter: @TUksila

2017-09-13 18:00:00

