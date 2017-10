2017-10-15 20:45

Inter - Milan



Slaget om Milano!

Inför Inter-Milan: Derby della Madonnina!

I staden är dekorationerna uppsatta. Fansen har börjat ladda. Tifona lär stå redo. Två av världens största lag. Nu är det snart dags, fighten om modets stad, kriget på den mäktiga borgen, det handlar om Derby della Madonnina!





Milan



5 senaste i Serie A

Lazio 4-1 Milan

Milan 2-1

Milan 2-0 SPAL

Sampdoria 2-0 Milan

Milan 0-2 Roma



Milan har hittills verkligen inte levt upp till förväntningarna och man vet mer eller mindre inte var man har dem. Viss kritik har riktats mot försvarsspelarna, samtidigt som man sågat Montella och ledningen längs fotknölarna. Det är ännu för tidigt att lägga fram en definitiv åsikt om detta Milan, då detta bygge med största sannolikhet behöver ganska mycket mer tid.



Föregående matchen mot Roma inleddes positivt från Milans sida, men slutade tyvärr med total kollaps och ett röd kort. Under de senaste dagarna har Montellas manskap tränat på för fullt för the big match. Enligt rykten verkar laget vara både fysiskt och mentalt redo.



Kalinic och Antonelli tränar fortsatt på med sina individuella program och utöver det verkar laget fit for fight. Calhanoglu missar matchen p.g.a. ett odiskutabelt rött kort i den senaste matchen.



Trupp: A. DONNARUMMA, G. DONNARUMMA, STORARI, ABATE, BONUCCI, CALABRIA, GABBIA, GOMEZ, MUSACCHIO, PALETTA, RODRIGUEZ, ROMAGNOLI, ZAPATA, BIGLIA, BONAVENTURA, KESSIÉ, LOCATELLI, MAURI, MONTOLIVO, BORINI, CUTRONE, ANDRÉ SILVA, SUSO.

Skador: KALINIC, CONTI, ANTONELLI

Avstängningar: CALHANOGLU



Förmordad startelva (3-5-2)

Donnarumma

Musacchio-Bonucci-Romagnoli

Borini-Kessié-Biglia-Bonaventura-Rodriguez

Suso-André Silva



Inter



5 senaste i Serie A

Inter 2-0 SPAL

Crotone 0-2 Inter

Bologna 1-1 Inter

Inter 1-0 Genoa

Benevento 1-2 Inter



Inters läge i tabellen ser klart mycket bättre ut än Milans. Man lyckas plocka på sig vinster och poäng samt att man ännu är obesegrade. Spelet har som tidigare nämnt kunnat se bättre ut än vad det gjort, men inom fotboll är det poängen som räknas, vilka Inter verkar få med sig.



De blåsvarta har inför detta år spetsat truppen med några få kompletterande förstärkningar till deras dyra trupp. Inte minst ett nyförvärv i Spalletti, som kan komma att visa sig vara väldigt avgörande. Den gode Luciano har stått för fina insatser under sina tidigare sejourer i Calcions härliga liga. Spalletti i all ära, men under denna sejour får han gärna misslyckas.



Inter har sedan tidigare Brozovic och Vanheusden borta p.g.a. skador. Den förstnämndes framtid i Inter har diskuterats fram och tillbaka under en längre tid. Kroaten förutspås en ljus utvecklingskurva, vilket snart är dags att leva upp till, och för hans del lär det inte bli möjligt att få briljera denna gång.



Förmodad startelva (4-2-3-1)

Handanovic

D’Ambrosio-Skriniar-Miranda-Nagatomo

Gagliardini-

Candreva-Joao Mario-Perisic

Icardi



Håll ögonen på: Mauro Icardi , spjutet som med största sannolikhet kommer att gå matchen i matchen mot Bonucci. Argentinaren är en sylvass striker som hugger till vid minsta lilla möjlighet. Det gäller att inte ge honom för stora ytor att leka med, vi alla vet att han har näsa för mål….





Visste du att….. Milans kontrakt med Adidas gått ut. Ryktena innehåller information om att Puma ska vara på ingång som ersättare.

Söndagens Derby della Madonnina är det 167:e mötet lagen emellan i Serie A. Snacka om historia!

George Weah, Milanlegendaren, utnämnts till Liberias nya president. Hur coolt är inte det?



Var: Stadio San Siro, Milano

När: Söndagen 15 oktober, kl. 20.45

Domare: Paolo Tagliavento

TV: Viasat Sport Premium



Tips: Inter 1-2 Milan. Mål av Borja Valero, André Silva och Borini.



Forza Milan! Uppehållet är äntligen över! Nu förs blickarna mot söndagens härliga möte på det som alltid bör kallas Stadio San Siro. Mötet mellan två lag med stora förväntningar på sig, där bådas spel varit nästintill snarlikt. Inter har dock med sig styrkan i att lyckas få med sig poäng trots dåligt spel.4-1 Milan2-1 Udinese 2-0 SPAL2-0 MilanMilan 0-2Milan har hittills verkligen inte levt upp till förväntningarna och man vet mer eller mindre inte var man har dem. Viss kritik har riktats mot försvarsspelarna, samtidigt som man sågat Montella och ledningen längs fotknölarna. Det är ännu för tidigt att lägga fram en definitiv åsikt om detta Milan, då detta bygge med största sannolikhet behöver ganska mycket mer tid.Föregående matchen mot Roma inleddes positivt från Milans sida, men slutade tyvärr med total kollaps och ett röd kort. Under de senaste dagarna har Montellas manskap tränat på för fullt för the big match. Enligt rykten verkar laget vara både fysiskt och mentalt redo.Kalinic och Antonelli tränar fortsatt på med sina individuella program och utöver det verkar laget fit for fight. Calhanoglu missar matchen p.g.a. ett odiskutabelt rött kort i den senaste matchen.DonnarummaMusacchio-Bonucci-RomagnoliBorini-Kessié-Biglia-Bonaventura-RodriguezSuso-André Silva2-0 SPALCrotone 0-2Bologna 1-1 Inter1-0 GenoaBenevento 1-2Inters läge i tabellen ser klart mycket bättre ut än Milans. Man lyckas plocka på sig vinster och poäng samt att man ännu är obesegrade. Spelet har som tidigare nämnt kunnat se bättre ut än vad det gjort, men inom fotboll är det poängen som räknas, vilka Inter verkar få med sig.De blåsvarta har inför detta år spetsat truppen med några få kompletterande förstärkningar till deras dyra trupp. Inte minst ett nyförvärv i Spalletti, som kan komma att visa sig vara väldigt avgörande. Den gode Luciano har stått för fina insatser under sina tidigare sejourer i Calcions härliga liga. Spalletti i all ära, men under denna sejour får han gärna misslyckas.Inter har sedan tidigare Brozovic och Vanheusden borta p.g.a. skador. Den förstnämndes framtid i Inter har diskuterats fram och tillbaka under en längre tid. Kroaten förutspås en ljus utvecklingskurva, vilket snart är dags att leva upp till, och för hans del lär det inte bli möjligt att få briljera denna gång.HandanovicD’Ambrosio-Skriniar-Miranda-NagatomoGagliardini- Borja Valero Candreva-Joao Mario-PerisicIcardi, spjutet som med största sannolikhet kommer att gå matchen i matchen mot Bonucci. Argentinaren är en sylvass striker som hugger till vid minsta lilla möjlighet. Det gäller att inte ge honom för stora ytor att leka med, vi alla vet att han har näsa för mål….Var: Stadio San Siro, MilanoNär: Söndagen 15 oktober, kl. 20.45Domare: Paolo TagliaventoTV: Viasat Sport PremiumTips: Inter 1-2 Milan. Mål av Borja Valero, André Silva och Borini.

Inter-Milan























Avbytare

























Avbytare



0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR GABRIEL MELKE

gabriel.melke@hotmail.se

På Twitter: CalcioGabbe

2017-10-15 00:34:22 gabriel.melke@hotmail.sePå Twitter: CalcioGabbe2017-10-15 00:34:22

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-10-15 00:34:22

Milan

2017-10-14 12:00:00

Milan

2017-10-13 21:42:00

Milan

2017-10-13 17:00:00

Milan

2017-10-09 19:00:00

Milan

2017-10-03 21:00:00

Milan

2017-10-01 19:57:42

Milan

2017-10-01 00:36:29

Milan

2017-09-30 21:00:00

Milan

2017-09-29 10:54:58

ANNONS:

I staden är dekorationerna uppsatta. Fansen har börjat ladda. Tifona lär stå redo. Två av världens största lag. Nu är det snart dags, fighten om modets stad, kriget på den mäktiga borgen, det handlar om Derby della Madonnina!Känd från Solo Calcio och Västerås SK gästar Robin Blommé denna upplaga av L'Intervista Rossonera för att prata Derby della Madonnina, varför känslorna fastnade för Milan, hans syn på Montella som tränare samt hans åsikter kring Inter ända från ledarnivå till spelarnivå. Givetvis behandlas mycket mer, så häng med i uppladdningen inför säsongens första derby!Serien tuffar igång igen efter landslagsspel ochfokuserar på helgens stormatch i och med derbyt mot Inter. Donnarumma är en av spelarna som kan komma att spela en avgörande roll, och hans säsong så här långt diskuteras också.Svenska Fans-legendar, il Calcio al Corso-grundare och allmänt känd i svenska Inter-kretsar. Daniel Hamilton gästar L'Intervista Rossonera och diskuterar högt och lågt kring sitt Inter men vi får också veta vad han tycker om Milan. Vad känner han för det kinesiska intåget i Milano och vad tror han om helgens derby? Häng med nedan så får ni veta!Redaktionen utser Milans bästa spelare för slutet av augusti samt september.Förlusten och besvikelsen mot Roma dominerar kvällens. Panelen försöker hitta de största bristerna hos vårt lag, likaså funderar de över Calhanoglus säsong så här långt och om både Suso och Bonaventura borde tvingas in i laget på något sätt. Avslutningsvis, den stora frågan just nu – hur mycket tid ska Milan ge coach Montella?Milan förlorade än en gång i ligan och än en gång utan att göra mål.I senaste avsnittet av Podcasten Rossoneri har vi bjudit in Marcus Birro, för alla italienkännare känd romanista. Vi dyker ner i frågan hur det kommer sig att han håller på Roma när han är uppvuxen med en pappa som var Juventini.Milan står inför ett stort test på söndagen när Roma gästar San Siro. Mitt i alla rop om Montellas avgång och €200 bortkastade miljoner måste de rödsvarta göra en bra insats mot huvudstadslaget.Matchen, som egentligen borde vunnits utan några större svårigheter, avslutades med 3-2 till Milans favör. Från att leda med bekväma 2-0 till att sedan släppa in 2 mål och skapa en extrem oro för fans över hela världen. Milan fick slutligen med sig 3 välbehövliga poäng, efter det matchavgörande målet av unge Cutrone.