Inför Lazio-Milan: Svårlöst uppgift i Rom

Efter landslagsuppehållet är det dags att ta upp klubbfotbollen i Italien igen. Biglia möter sin före detta klubb i säsongens på pappret första svåra match.











Milan har inlett med två segrar liksom ytterligare fyra av konkurrenterna. Som vanligt är det svårt att ge säkra analyser så kort in på en säsong men klart är i alla fall att jämfört med tidigare säsonger har Milan klarat av att ta ledningen utan att bli skitnödiga över att vara i resultatmässigt överläge. Ett helt annat självförtroende kan anas som kommer att innebära många fler poäng jämfört med tidigare säsonger. Men truppen är långt ifrån samspelt och höga berg varvas med djupa dalar spelmässigt.



Mest oväntade positiva ingrediensen så här långt är anfallsynglingen Cutrone som gör mål i match efter match. Han visar redan på hög potential och kommer bli en hård nöt att knäcka för senaste nyförvärvet Kalinic och Andre Silva i konkurrensen om anfallsplatserna. Ännu mer positivt, men inte lika oväntat, är att Suso fortsätter sin fina utvecklingskurva från förra säsongen. Spanjoren nätar även han i match efter match och när han inte gör det så assisterar han istället.



Jämte Cutrone och Suso i anfallet spelar antagligen även den här gången Borini. Borini var en av de mest ifrågasatta förvärven som gjordes i somras, och har en del att bevisa. Men än så länge tar han plats, något jag personligen tror inte varar särskilt länge till.



Ett steg bakom anfallarna återfinns ivorianen Kessie, före detta Laziospelaren Biglia samt före detta kaptenen Montolivo. Kessie har imponerat stort på de flesta och visar ett betydligt mer moget spel än vad åldern anger. Han hade svårare när han fick spela tillsammans med Montolivo på mittfältet vilket medför en viss tvekan till att Montella verkligen låter Montolivo starta. I mina ögon går Kessie redan nu före Montolivo i alla lägen.

Men mest intressant på mittfältet kommer Lazioförvärvet Biglia att bli. Stora förhoppningar har redan lagts på Biglias axlar, förhoppningar som måste förverkligas för att säsongen ska nå målen. Biglia hoppade in med en halvtimme kvar senast mot Cagliari och lyckades ganska snart vända en negativ matchbild.



Backlinjen kommer sannolikt att bestå av Calabria, Musacchio, Bonucci och Rodriguez. Conti är borta några omgångar och Abate känns iskall vilket bäddar för lovande Calabria. Musacchio, Bonucci och Rodriguez behöver ingen närmare presentation utan känns redan nu som helt givna startspelare framför likna givna Gigio i målet.











Lazios inledande matcher i Serie A:



20 aug Lazio-SPAL 0-0 27 aug Chievo-Lazio 1-2

Trolig startelva (GdS):

Strakosha

Wallace, De Vrij, Radu

Basta, Paolo, Leiva, Lulic

Luis Alberto, Milinkovic

Immobile



Indisponibla: Anderson, Nani



Gula kort: -



Avstängd: -











Milans inledande matcher i Serie A:



20 aug Crotone-Milan 0-3 27 aug Milan-Cagliari 2-1 Montellas trupp: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo; Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.



Trolig startelva (GdS):

Donnarumma

Calabria, Musacchio, Bonucci, Rodriguez

Kessie, Biglia, Montolivo

Suso, Cutrone, Borini

Indisponibla: Conti



Gula kort: -



Avstängd: -











Domare: Rocchi



Matchstart: Söndag 10 september kl 15.00



TV: Viasat fotboll





Milan har inlett med två segrar liksom ytterligare fyra av konkurrenterna. Som vanligt är det svårt att ge säkra analyser så kort in på en säsong men klart är i alla fall att jämfört med tidigare säsonger har Milan klarat av att ta ledningen utan att bli skitnödiga över att vara i resultatmässigt överläge. Ett helt annat självförtroende kan anas som kommer att innebära många fler poäng jämfört med tidigare säsonger. Men truppen är långt ifrån samspelt och höga berg varvas med djupa dalar spelmässigt.Mest oväntade positiva ingrediensen så här långt är anfallsynglingen Cutrone som gör mål i match efter match. Han visar redan på hög potential och kommer bli en hård nöt att knäcka för senaste nyförvärvet Kalinic och Andre Silva i konkurrensen om anfallsplatserna. Ännu mer positivt, men inte lika oväntat, är att Suso fortsätter sin fina utvecklingskurva från förra säsongen. Spanjoren nätar även han i match efter match och när han inte gör det så assisterar han istället.Jämte Cutrone och Suso i anfallet spelar antagligen även den här gången Borini. Borini var en av de mest ifrågasatta förvärven som gjordes i somras, och har en del att bevisa. Men än så länge tar han plats, något jag personligen tror inte varar särskilt länge till.Ett steg bakom anfallarna återfinns ivorianen Kessie, före detta Laziospelaren Biglia samt före detta kaptenen Montolivo. Kessie har imponerat stort på de flesta och visar ett betydligt mer moget spel än vad åldern anger. Han hade svårare när han fick spela tillsammans med Montolivo på mittfältet vilket medför en viss tvekan till att Montella verkligen låter Montolivo starta. I mina ögon går Kessie redan nu före Montolivo i alla lägen.Men mest intressant på mittfältet kommer Lazioförvärvet Biglia att bli. Stora förhoppningar har redan lagts på Biglias axlar, förhoppningar som måste förverkligas för att säsongen ska nå målen. Biglia hoppade in med en halvtimme kvar senast mot Cagliari och lyckades ganska snart vända en negativ matchbild.Backlinjen kommer sannolikt att bestå av Calabria, Musacchio, Bonucci och Rodriguez. Conti är borta några omgångar och Abate känns iskall vilket bäddar för lovande Calabria. Musacchio, Bonucci och Rodriguez behöver ingen närmare presentation utan känns redan nu som helt givna startspelare framför likna givna Gigio i målet.StrakoshaWallace, De Vrij, RaduBasta, Paolo, Leiva, LulicLuis Alberto, MilinkovicImmobileAnderson, NaniA. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo; Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.DonnarummaCalabria, Musacchio, Bonucci, RodriguezKessie, Biglia, MontolivoSuso, Cutrone, BoriniContiRocchiSöndag 10 september kl 15.00: Viasat fotboll

0 KOMMENTARER 221 VISNINGAR 0 KOMMENTARER221 VISNINGAR HENRIK EDMAN

1968maldini@gmail.com

2017-09-09 22:23:00 1968maldini@gmail.com2017-09-09 22:23:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-09-09 22:23:00

Milan

2017-09-08 17:00:00

Milan

2017-09-07 18:00:00

Milan

2017-09-06 23:05:42

Milan

2017-09-03 21:41:00

Milan

2017-08-31 23:30:00

Milan

2017-08-28 01:36:16

Milan

2017-08-27 23:21:22

Milan

2017-08-27 09:46:25

Milan

2017-08-25 13:52:01

ANNONS:

Efter landslagsuppehållet är det dags att ta upp klubbfotbollen i Italien igen. Biglia möter sin före detta klubb i säsongens på pappret första svåra match.På söndag återupptas Serie A-spelet igen efter landslagsuppehållet. Milan åker ner till huvudstaden för att ta sig an ett Lazio som imponerade förra säsongen. Lazio-supportern Ola Forsman gästar här L'Intervista Rossonera för att prata om Simone Inzaghi, Lucas Biglias svek och skadebenägenhet, supportrarnas känslor för president Lotito och om Montella verkligen är rätt man för Milan. Givetvis blir det även mycket annat, så häng med.Idag släppte Gazzetta dello Sport sin årliga redovisning över Serie A-spelarnas löner. Nedan följer en tabell med Milan-spelarnas löner och kontraktssituation.Rossoneri är en podcast om AC Milan på svenska. En podcast av fans för AC Milan/Serie A fans.handlar ikväll helt och hållet om det nyss avslutade transferfönstret. Kalinic, Zlatan, förvärven samt försäljningarna.Nedan sammanfattas alla officiella spelaraffärer rörande AC Milan under sommaren 2017.Det satt långt inne men Milan kunde till slut vinna hemma mot Cagliari. Målgörare idag, precis som förra veckan, var Suso och Cutrone.Milan lyckades trots Cagliaris kvittering få in ett segermål och fick bjuda hemmapubliken på en skön hemmaseger.Milan tar emot Cagliari i hemmapremiären på San SiroUnder fredagslunchen lottades gruppspelet för säsongens Europa League. Milan, som igår tog sig vidare från mötena med KF Shkendija (7-0), fick en relativt behaglig grupp med korta resor och inte alltför svårt motstånd.