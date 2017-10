Inför Milan-Juventus: Tuffast möjliga uppdrag

Lördagskvällen bjuder på en riktig höjdarmatch då två av Italiens historiska storheter drabbar samman på San Siro.

Milan

Juventus

Imorgon stöter Milan på hårdast möjliga motstånd då man tar emot mästarna Juventus som är stora favoriter att ta hem titeln även den säsongen.Juventus är på tredje plats i serien, tre poäng efter ledande Napoli och en poäng efter Inter på andraplatsen. Den enda förlusten så här långt kom hemma mot Lazio.Juventus har inte imponerat alls på samma sätt som tidigare säsonger, utan ser högst humana ut. Tappet av bl.a Bonucci till Milan har påverkat mästarna på ett märkbart vis, men bredden är så pass stor att favoritskapet till titeln trots allt ligger kvar hos de flesta. Personligen tror jag inte att Juventus kommer att vinna titeln, bredden finns men inte spetsen.Milan har naturligtvis inte heller imponerat, utan tvärtom presterat långt under målsättningarna. I alla fall resultatmässigt. Högstanivån nås sällan men de stunder då Milan når sin högstanivå märks en avsevärd skillnad jämfört med tidigare år. I förlustmatcherna mot Roma och Inter var Milan det klart bättre laget under långa perioder men kunde tyvärr inte förvalta pundet.Fullkomligt pinsamma misstag görs som har blivit matchavgörande, misstag som man sällan ser i lag som blivit samspelta. Där är inte Milan ännu, men tiden talar fortfarande för detta lag och jag har absolut inte gett upp hoppet om en CL-plats. Potentialen finns som sagt, även med starkt ifrågasatte Montella som coach.Juventus imorgon blir en nagelbitare. Undviker Milan de grova misstagen, finns kapacitet att välta omkull mästarna. Kapten Bonucci är avstängd mot sin förra klubb, men det behöver inte alls betyda något negativt. Bonucci har liksom Juve, inte nått upp till samma kapacitet som förra säsongen. Negativt är dock att Bonaventura inte finns med. Borta är även Calabria och Conti.Suso visar högform och kommer att bli intressant att följa mot ett starkt försvar. Kalinic startar troligen vilket bör ifrågasättas. Både André Silva och framför allt en tung Cutrone finns att kasta in om Kalinic visar anonymitet. Milan har 9 poäng upp till CL-platsen och framgångarna får inte utebli mycket längre.DonnarummaZapata, Romagnoli, RodriguezAbate, Kessie, Biglia, BoriniSuso, CalhanogluKalinicCalabria, Conti, BonaventuraBonucciBuffonLichtsteiner, Rugani, Chiellini, AsamoahPjanic, KhediraCuadrado, Dybala, MandzukicHiguainHoewedes, Pjaca, BenatiaValeriLördag 28 oktober 2017, kl 18.00: Viasat fotboll