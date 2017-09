Ifrågasatt?

Inför Milan-Rijeka: Poängtapp vore en chock

Milan spelar andra omgången i Europa League hemma på San Siro, och allt annat än tre poäng mot kroatiska Rijeka är minst sagt underkänt.











Milan åkte på en rejäl smäll i söndags då Sampdoria efter stort övertag rättvist vann med 2-0. Förlusten har skapat stor oro i lägret, där bland annat Fassone ilsknade till ordentligt och menade att Milan måste slå Sampdoria alla dagar i veckan med tanke på det lag man förfogar över. Det sägs även att Montella nu riskerar sitt jobb om inte en uppsträckning sker i kommande matcher. Montella i sin tur svarade med att sparka fystränaren i en manöver som kan beskrivas som smått panikartad.



Fram till Sampdoriamatchen har det annars stundtals sett bra ut, och Montella har i en våg av självförtroende gått över till offensiva 3-5-2, vilket kan vara förklaringen till förlusten. För två veckor sedan mötte Milan österrikiska Austria Wien i Europa League på bortaplan och övertygade starkt. Siffrorna stannade vid 5-1 men kunde varit betydligt större. Austria Wien är naturligtvis inget topplag men hade sannolikt klarat en placering strax ovanför nedflyttningsstrecket i Serie A, vilket betyder att Milan under inga omständigheter normalt kan förvänta sig en promenadseger.



Europa League fortsätter in på sin andra omgång mot Rijeka imorgon, på hemmaplan. Det ska vara en betydligt enklare munsbit än Austria Wien på bortaplan, men det återstår att se hur laget mår efter de senaste dagarnas turbulens. Milan har naturligtvis råd att förlora denna match till och med, och ändå vara storfavoriter till att ta hem tabellsegern, så man ska självklart inte vara överdrivet negativ om chocken skulle bli ett faktum. Tiden talar absolut inte emot detta Milan, för varje match som spelas gror rötterna ytterligare.



Om kroatiska Rijeka finns inte mycket att säga. De förlorade första matchen hemma mot AEK Athen inför knappt 6000 åskådare och är kraftigt jumbotippade i tabellen.











Milans fem senaste matcher:



10 sep Lazio - Milan 4-1 14 sep Austria Wien-Milan 1-5 17 sep Milan-Udinese 2-1 20 sep Milan-SPAL 2-0 24 sep Sampdoria-Milan 2-0

Trolig startelva (GdS):



MILAN (3-5-2):

G.Donnarumma;

Musacchio, Bonucci, Romagnoli;

Borini, Mauri, Locatelli, Calhanoglu, Rodríguez;

André Silva, Cutrone.



Indisponibla: Conti, Antonelli, Montolivo, Calabria



Gula kort: -



Avstängd: -





Trolig startelva (GdS):



RIJEKA (4-2-3-1): Prskalo;

Vesovic, Elez, Zuparic, Zuta;

Misic, Bradaric;

Gorgon, Gavranovic, Kvrzic;

Heber.







Domare: Grinfeeld



Matchstart: Torsdag 28 september kl 21.05



TV: Eurosport 1





Milan spelar andra omgången i Europa League hemma på San Siro, och allt annat än tre poäng mot kroatiska Rijeka är minst sagt underkänt.