Inför Milan-Roma: Upp till bevis

Milan står inför ett stort test på söndagen när Roma gästar San Siro. Mitt i alla rop om Montellas avgång och €200 bortkastade miljoner måste de rödsvarta göra en bra insats mot huvudstadslaget.



Milan



Milan befinner sig i en mindre kris efter att hittills under säsongen ha blivit utspelade så fort motståndet hårdnat. Mot



Vincenzo Montella har länge varit ifrågasatt som tränare för detta Milan. Många har tvekat kring hans förmåga att få sitt lag att utmana om mer än Europa League-platserna i ligaspelet. Det är tydligt att den gamle målsprutan är pressad när han i intervjuer nervöst flinar sig ur tuffa frågor. Det hela blev inte mindre pressande för tränaren när det i veckan stod klart att Milans gamle tränarlegend Carlo Ancelotti plötsligt entledigats från sin position i Bayern München. Stortränaren hann inte ens få sparken innan ryktena om en återkomst till Milan började cirkulera. Vi får väl se hur det blir med den saken.



Ett stort problem som Montella och hela laget snabbt måste få ordning på är det virriga och läckande försvaret. Lagdelen som alla inför säsongen trodde skulle bli den mest stabila har visat sig vara allt annat än det.



Milan kommer till spel med fullt manskap förutom långtidsskadade Andrea Conti.





Senaste fem matcherna (4-0-1):



Milan-Rijeka 3-2

Sampdoria-Milan 2-0

Milan-SPAL 2-0

Milan-Udinese 2-1

Austria Wien-Milan 1-5







Roma



Roma har haft en bra start under nye tränaren Eusebio Di Francesco som i somras tog över efter många fina säsonger med Sassuolo. Hittills i



Det råder dock lite osäkerhet i Roma-lägret fortfarande kring huruvida detta lag ska kunna utmana om scudetton. Tongångarna är ändå betydligt mer positiva i Roma-lägret än i Milan tack vare känslan att Di Francesco faktiskt fortfarande bygger på något som ska bli bra, medan man i Milan-lägret mest känner att Montella inte är rätt man.



Huvudstadslaget kommer till San Siro med en del skador. Rick Karsdorp, Patrick Schick,



Roma vill givetvis utmana om titeln redan i år men huvudmålet lär vara att ta ytterligare en Champions League-plats och sedan spetsa detta lagbygge ytterligare nästa sommar. För att nå det målet vill nog Di Francesco gärna börja med att slå Milan ännu längre ner i skorna.





Senaste fem matcherna (4-1-0):



Qarabag-Roma 1-2

Roma-Udinese 3-1

Benevento-Roma 0-4

Roma-Verona 3-0

Roma-Atletico Madrid 0-0







Troliga startelvor (GdS):



Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Kalinic, Silva



Roma (3-5-2): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy







Domare:



Luca Banti







Vad? Serie A, Milan-Roma

När? Söndag 1 oktober, 18.00

