2017-09-24 12:30

Sampdoria - Milan



Sampdoria har alltid en plats i Montellas hjärta

Inför Sampdoria-Milan: Marassi är alltid Marassi





Rossoneris långa och intensiva fotbollsvecka går mot sitt slut. Tre poäng saknas för full pott eller för en så kallad filotto om vi vill använda "campionato språk". Milan får räkna med ett betydligt svårare motstånd i helgen, ett formstarkt Sampdoria på en av Serie As svåraste bortaplaner, Stadio Luigi Ferraris eller, enklare, fantastiska Marassi.





Sampdoria - Pansoti, Foccacia och Pesto är tre typiska maträtter från Genova. Söndagens liguriska lunch bjuder dock på en annorlunda fotbollsmeny när Rossonerofamiljen kommer på besök. Blucerchiati har inlett säsongen på ett övertygande sätt och intar just nu en komfortabel åttonde plats med åtta poäng och med en match mindre spelad (Sampdoria-Roma i tredje omgången blev inställd). Mister Giampaolo kan verkligen räkna med en bred och spännande trupp i år. En rutinerad och klassisk serie A-backlinje med nyckelspelare som Sala och Silvestre samt nyförvärvet Strinic som i veckan erkände att tiden i Neapel fick honom att fundera på att lägga skorna på hyllan. Mittfältet toppas av "hemvändaren" Gaston Ramirez som är tillbaka i Serie A efter fem säsonger i Premier League och två spännande spelare som Karol Linetty och Dennis Praet som imponerade i förra säsongen. Tre spelare konkurrerar om två anfallspositioner i Giampaolos 4-3-1-2, "gol dell ex specialisten" Fabio Quagliarella, bomber Caprari och kratige Duvan Zapata. Krislaget Verona lyckades stoppa Blucerchiati på hemmaplan i senaste omgången, men Giampaolos bemanning var riktigt nära att fixa tre poäng i slutminuterna tack vare inhopparen Duvan Zapata och Gaston Ramirez gränslösa kreativitet. Formkurvan pekar uppåt och med hemmafansens notoriska tifo kommer vi definitvt att se ett heltaggat Sampdoria på Marassi. Marassi è sempre Marassi.





Sampdorias senaste två hemmamatcher :*





Sampdoria -Benvento (2-1)

Sampdoria -Roma (inställd)





* Sampdoria har bara hunnit spela på hemmaplan en gång hittills i säsongen med tanke på att matchen mot Roma blev inställd.









Milan - Matspecialiteterna från Milano är inte lika populära som liguriska köket, men en trepoängare som dessertavslutning på veckan skulle smaka riktigt bra för Rossoneri. Fotboll tre gånger i veckan har numera blivit en vanesak för Montellas trupp, speciellt för heroiska Franck Kessié som redan kan räknas som en rekordhållare. Nio av tio matcher hittills i säsongen, Serie As mest använda spelare. Aeroplanino står återigen inför ett svårt val - frågetecken, strategier, intervjuer, felbedömningar och eventuella konsekvenser. Med tanke på Rossoneris fullspäckade schema är "doseringen" av spelarna en nyckelfaktor för tranären. Ett 90-tals spel vi alla minns är Tamagotchi, en elektronisk leksak med LCD-display som uppfanns i Japan. Hur svårt var det att "uppfostra" våra digitala husdjur? Milans trupp skulle nästan kunna jämföras med ett gäng Tamagotchis som Montellas måste ta hand om dagligen för att överleva säsongen 2017-18. "Elvameterssegern" mot Spal var lika nödvändig som välförtjant, men på något sätt kvarstår en besvärlig känsla av att vi inte har fått svar på alla frågor. Vincenzino verkar vilja satsa på en throwback Sunday med två nyckelspelare från förra säsongen bakom anfallslinjen med Kalinic på topp. Jack Bonaventura och Suso kommer med största sannolikhet att lägga grunden för ett spännande 3-4-2-1/3-5-1-1 mot Sampdoria. Risotto alla milanese eller Pesto alla genovese? Lunchen kan vänta, imorgon serveras det Grande Calcio på Marassi klockan 12.30!







Milans senaste två bortamatcher:





Crotone - Milan (0-3)

Lazio - Milan (4-1)



Förra säsongen på Stadio Marassi...



16:e september 2016 - Sampdoria-Milan (0-1): Bacca (M) 85:e min









Förväntade startelvor enligt Gazzetta dello Sport:





Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramirez, Quagliarella, Zapata



Milan (3-4-2-1): Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Rodriguez, Bonaventura, Suso, Kalinic

2017-09-23 20:30:00

Rossoneris långa och intensiva fotbollsvecka går mot sitt slut. Tre poäng saknas för full pott eller för en så kallad filotto om vi vill använda "campionato språk". Milan får räkna med ett betydligt svårare motstånd i helgen, ett formstarkt Sampdoria på en av Serie As svåraste bortaplaner, Stadio Luigi Ferraris eller, enklare, fantastiska Marassi.