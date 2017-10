L'Intervista Rossonera: Daniel Hamilton diskuterar sitt Inter inför Derby della Madonnina

Svenska Fans-legendar, il Calcio al Corso-grundare och allmänt känd i svenska Inter-kretsar. Daniel Hamilton gästar L'Intervista Rossonera och diskuterar högt och lågt kring sitt Inter men vi får också veta vad han tycker om Milan. Vad känner han för det kinesiska intåget i Milano och vad tror han om helgens derby? Häng med nedan så får ni veta!

1987 anordnades en resa till Italien av en mamma till sin sons fotbollslag. Mamman hette Eva af Geijerstam (bland annat författare till “Gre-No-Li”). Jag var väldigt ung och jag hade turen att spela i just det laget.Där och då föddes en kärlek till stövellandet. Efter en lång bussresa och inkvartering startades äventyret med att på plats i Empoli se Johnny Ekström sänka Roma Vår buss parkerade väldigt nära entrén. Efter matchen förstod man varför då det uppstod viss kalabalik mellan karabinjärerna och Romas ultras.Ett Roma som tränades av Nils Liedholm. Alla superlativer som skrivits och återberättats stämmer. Jag kan intyga det. En fantastisk människa med en otrolig karisma.Signor Liedholm hade med sina kontakter ordnat två matcher mot lag från orten samt en match på Romas träningsanläggning mot deras juniorlag. Trots förlust med 0-4 kommer jag fortfarande ihåg gräset, omklädningsrummet, huskomplexen samt den artighet Liedholm stod för som guide och medmänniska.Resan avslutades med en tripp till ett getingbo i södern. Gianluca Vialli skulle bli svenskdödaren i landskampen som Italien vann med 2-1.På plats i Italien köptes det halsdukar från flertalet lag samt en matchtröja. Tröjan var blå med svarta ränder. Inga namn fanns tryckta på den tiden, men siffran satt på ryggen. Spelarens namn? Alessandro Altobelli. I det som skulle vara hans sista säsong var det den första tröjan som köptes för ett par hundratusen lire på den tiden.Spelaren hade nämnts i det som alla småkillar läste på den tiden i tidningen Buster. Färgerna var speciella. Man fastnade för dom. En annan spelare som nämndes i svenska tidningar var en tysk. Eller snarare en västtysk. Karl-Heinz Rummenigge. Idag höjdare i Bayern München. På den tiden älskad av Inters dåvarande president därför att han ofta tog sig ett järn innan match för att vakna till. Även om sejouren blev sisådär i Inter för honom så är även han en anledning till att man började läsa in sig på laget som hade börjat intressera mig.Kort därefter spelade italienska landslaget i Stockholm för returmötet i EM-kvalet. Laget tränade på Hjorthagen inför fem personer. En vaktmästare, min tränare och tre pojkspelare med stora ögon. Så nära som man aldrig kommer komma dagens spelare. Zenga, Bergomi, Vialli, Altobelli. Alla stegade de ut och drog av ett lagom pass på den halvrisiga gräsmattan nedanför gasklockorna i Värtan.Varför? Vissa saker är nog ödet. I detta fall kanske en smula av tur, insikt och just den där tröjan som köptes på en piazza i Rom av alla ställen. Där och då såddes säkert ett frö. Ett frö som har växt sig starkt idag. Jag tackar för det.Över förväntan. Trots en stark försäsong med idel vinster över kvalitativt motstånd så är man alltid osäker när säsongen startar, men starten och framförallt bortasegern mot Roma har gett självförtroende samt att vi tar tre poäng mot mindre lag trots knackigt spel.Det uttalade målet är Champions League från klubben, det är man extremt tydliga med. Mina egna förväntningar är tredjeplatsen, man är inte på samma nivå som Napoli och Juventus beträffande bredd och kontinuitet på tränarbänken och spelide´.Spalletti är rätt man på rätt plats i rätt tid. Man kan tycka vad man vill om hans tid i Roma och Totti-behandligen, men hans tydlighet och ledarskap är vad som saknats i Inter under en lång tid. Han är absolut rätt man att knipa tredjeplatsen, däremot att ta nästa steg kan diskuteras.Mest spänd var jag på jakten på ytterbackar, Inters akilleshäl sedan Maicon tog flyget från Linate till Manchester. Att de sedan ej acklimatiserat sig till Serie A eller skadat sig är en annan fråga. Jag har höga förväntningar på framförallt Dalbert.Den spelare du ska kolla extra på är Milan Skriniar, redan en personlig favorit och påminner om en Jaap Stam i högform. Han har knappt tagit ett steg fel sedan han satte bläcket på kontraktet.Suning Group känns som en stabil ägare, men Kina är ett otransparent land där saker och ting kan ändras med kort varsel. I dagens fotbollsvärld är en penningstark ägare ett måste för att nå yttersta toppen och hålla sig kvar där. Att ha en kinesisk ägare känns inte helt optimalt för mig som äldre supporter där Moratti framstod som en alldeles för generös far som spred kärlek till spelare och supportrar. För alla som gått på restaurang i Milano så bör man veta att det är ofta är en kines som äger restaurangen, men där personalen är italiensk, deras inträde i staden är inget nytt. Att de sedan äger stadens juveler i Inter och Milan kommer inte som en överraskning.Milan har valt en kort, snabb väg till att försöka nå framgång, det känns som att det antingen är bära eller brista som gäller. En del jämför klubben med ett luftslott. Personligen ser jag hellre ett ramstarkt Milan med seriösa ägare som konkurrerar i Europas finrum. Vore ytterst tragiskt om klubben tvingas söka nya ägare om säsongen blir ett fiasko.Svår fråga, alla klubbar skulle behöva äga sin arena för att generera mer pengar till kistan, men har du satt din fot på San Siro på en kvällsmatch i ett derby eller en slutspelsmatch i Champions League så glömmer du det inte. Arenan kan som få andra i världen skapa ett tryck likt en kittel. Kort sagt är det för mig och andra helig mark. Självklart skulle många saker behöva renoveras, toaletterna för båda könen, serveringen inuti arenan, merchandise etc, det har blivit bättre de senaste åren, men det finns mycket att renovera till det bättre.Problemet är att man tvingas högprestera direkt med tanke på spelaromsättningen och investeringen av ägarna. Få, om ens några, klubbar klarar att byta ut i princip en hel elva över en natt och sedan tro att spelet skall flyta på direkt. Montella har verkligen ingen lätt uppgift, fokus är rejält på Milan denna säsong och media synar varenda steg som tas i klubben. De spelare man tagit in är bra spelare, men det är inte högsta nivå förutom Bonucci som sticker ut.Milan har kniven mot strupen och kommer att sälja sig dyrt. Med det sagt så tror jag inte på seger utan på kryss. Det som talar emot Inter är att man spelmässigt kommer från en knackig spelform och med idel spelare som haft landslagsspel i benen. 1-1 eller 2-2 kommer upp som tänkbara resultat, påminner lite om förra säsongen med andra ord.Jag har den största respekten för Nikola Kalinic då han har sänkt Inter förut, då i lilafärgad tröja. En annan som brukar göra det bra och som har fina fötter är Giacomo Bonaventura Kör en 4-3-3. Handanovic; Rodriguez-Miranda-Skriniar-Conti; Biglia-Valero-Vecino; Perisic-Icardi-J Mario. Spalletti på bänken tillsammans med Donnarumma, Bonucci, Bonaventura och Kalinic.Bästa är 4-3 segern säsongen 2006/07, en match som hade allt och där det var högsta kvalite´över hela banan. Värsta minnet är från ett ödsligt O´Learys i Örebro, ensam se Inter tappa 2-0 till 2-3 säsongen 2003/04 efter att Seedorf bombat in 2-3 från 30 meter. Inter körde med en trebackslinje bestående av Cordoba-Adani-Helveg. Shevchenko sprang åttor kring runt försvaret och Kaka´gjorde som han ville när han hade lust.Vi på Svenska Fans Milan-redaktion tackar Daniel för medverkan och önskar honom en lagom dos med lycka till inför helgens rivalmöte på San Siro. Följ Daniel på Twitter för intressanta tankar kring Inter och den italienska fotbollen i stort.