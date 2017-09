Luigi Delneri, en tränare som står för primitiv fotboll, enligt dagens gäst i L'Intervista Rossonera.

L'Intervista Rossonera: Udinese-profilen Gustav Östergren pratar upp helgens möte med Milan

Denna intervjuseries första återkommande gäst är Gustav Östergren, en av få Udinese-supportrar i Sverige. Häng med för att få en dos Udinese när vi pratar målsättningar för säsongen, nedmonteringen under sommarens mercato, mängden talang på det svartvita mittfältet och Gustavs tankar om den väg Milan nu ska vandra under kinesisk ledning. Givetvis blir det även en hel del annat.



Gustav, säsongen har precis dragit igång. Hur ser du på sommaren som varit ur Udinese-synpunkt, sett till mercato och försäsong?

Sommaren har varit lite av en berg-och-dalbana där resultaten under försäsongen var bra, men agerandet under sommarens transferfönster lämnat en hel del att önska. Det har försvunnit en del starka profiler och karaktärspelare i exempelvis Karnezis, Badu, Thereau och Hertaux som inte ersatts med spelare av samma kaliber. Däremot känns det som att sportchef Gerolin vill tillbaka till det klassiska talangspåret då många lovande spelare plockats in och även ges speltid. Vilket alltid är spännande i en klubb som Udinese.



Ni inledde säsongen tungt med två raka förluster mot Chievo och SPAL, men i senaste omgången tog ni en förmodat skön seger hemma mot Genoa. Dina tankar kring säsongsinledningen?

Det är såklart helt horribelt att förlora mot bottenkonkurrenter som Chievo och SPAL i säsongsinledningen men samtidigt får man ha lite överseende med resultaten i och med alla nya element i startelvan. Främst är det försvaret som havererat lite, där Nuytinck inte riktigt spelat ihop sig med Danilo, samt att det har varit lite ytterbacksproblem. Det såg dock ut att ha repat sig något mot Genoa, även om gästerna var riktigt svala i den matchen. Tror allt kommer att stabiliseras nu när Behrami cementerar sin plats på innermittfältet och talangerna bredvid honom växlar upp.



Vad är klubbens målsättning för säsongen?

Samma målsättning som varje säsong, spela till sig säkrat Samma målsättning som varje säsong, spela till sig säkrat Serie A -kontrakt så snart som möjligt och därefter blicka uppåt.



Luigi Delneri klev in i Udinese i oktober förra säsongen och lotsade klubben till ett tämligen säkert nytt kontrakt. Enligt dig, är han rätt man för jobbet?

Både ja och nej, givet ledningens målsättningen så kan han nog ses som rätt person på rätt plats. Jag och många supportrar anser dock att de sportsliga ambitionerna varit alldeles för lågt ställda under de senaste säsongerna och ser gärna att det görs en större satsning. Givet det perspektivet så är inte Delneri rätt man, då han har en alldeles för primitiv fotbollsfilosofi och är knappast ett namn som lockar till sig större spelarnamn.



Nedmonteringen av truppen har varit rejäl. Vilka spelare ska vi ändå hålla ett extra öga på i svartvitt under säsongen?

På mittfältet finns det många intressanta spelare att hålla ögonen på, snudd på att det svämmar över av talang. Bredvid Behrami startade de lovande tidigare Slavia Prag-spelarna Jankto och Barák. Det jobbet löste de med bravur. Jankto har redan dragit till sig intresse från många storklubbar tack vare sin genombrottskraft, förmåga att kliva på in i boxen och göra en del poäng. Jag tror dock att Barák kommer att överraska en hel del, han känns riktigt mogen och är bra i kombinationsspelet. I övrigt på mittfältet är Fofana och Balic namn att lägga på minnet.



Både Udinese och Milan ruvar på två blivande stormålvakter i Simone Scuffet och Gianluigi Donnarumma. Den senare har redan slagit igenom för den stora fotbollspubliken, men hur nära är det att även Scuffet uppmärksammas stort?

Scuffet fick ju en hel del uppmärksamhet när han väl debuterade för tre år sedan, därefter valde Guidolin och Italiens förbundskapten Conte att han skulle slussas in i både klubb- som landslag, vilket ledde till utlåningar och att karriären stagnerade något. Därför tror jag inte att Scuffet kommer att nå samma spektakulära genombrott som Donnarumma utan utveckla sitt målvaktsspel bit för bit för att till slut bli en aktad Serie A-målvakt. "Den nya Buffon"-snacket är dock bara att lägga på hyllan.



Vad är din syn på kinesernas övertagande av Milan och efterföljande pengarullning på mercaton? Är ägarna på riktigt och är det sunt att investera €200 miljoner plus på nya spelare?

Ett nödvändigt ont med tanke på hur Berlusconi och Galliani misslyckades hålla Milans respirator igång med sina gratisaffärer och ständiga jakt på prisvärda kap. Förutom en sportslig leverans på dekis ledde det såklart till stort missnöje bland supportrar och att klubben hamnade i en smått schizofren personlighetskris. "Är Milan en storklubb som beter sig som en provinsklubb? Eller är Milan en storklubb som påbörjat sin resa till att faktiskt bli en provinsklubb?". Det är dock väldigt kinesiskt att gå all in när man väl ska göra något, vilket kan vara bra i vissa fall, när det gäller att bygga ett slagkraftigt fotbollslag så blir jag mer skeptisk. Visst skickar det tydliga signaler om att klubben satsar, ett ack så viktigt statement om nu klubben ska börsnoteras inom en snart framtid, men samtidigt tror jag att det blir många spelare som inte får ut max på grund av att allt är så pass nytt och att en struktur saknas. Då måste man ifrågasätta hur bra och rimliga investeringarna egentligen varit.



Milans säsongsinledning har varit blandad, men mer oroväckande än förtroendeingivande. Är Vincenzo Montella rätt tränare för att fixa en CL-plats till detta Milan?

Nej, inte givet situationen med alla nya spelare och hur konkurrensen ser ut både spelar- som tränarmässigt uppe i toppen. Kanske att de kan utmana om EL-titeln men det handlar ju en hel del om slump med lottning och spelschema.



Vilka av Milans alla nyförvärv känner du är mest intressanta att följa under säsongen?

Andrea Conti ska bli riktigt spännande att följa, inte bara tack vare hans fantastiska fjolsäsong i Atalanta utan också på grund av det fina ytterbacksarvet i Milan. Trots hans unga ålder känns han som en riktigt klok och bra skolad ytterback som förhoppningsvis är redo att växla upp. Bonucci blir mest spännande för att se hur han axlar rollen att bli fältherre i ett helt nykomponerat försvar efter att ha lämnat den väldigt trygga miljön i Andrea Conti ska bli riktigt spännande att följa, inte bara tack vare hans fantastiska fjolsäsong i Atalanta utan också på grund av det fina ytterbacksarvet i Milan. Trots hans unga ålder känns han som en riktigt klok och bra skolad ytterback som förhoppningsvis är redo att växla upp. Bonucci blir mest spännande för att se hur han axlar rollen att bli fältherre i ett helt nykomponerat försvar efter att ha lämnat den väldigt trygga miljön i Juventus som många ansåg vara ett självspelande piano.



På söndag är det eftermiddagsmatch på San Siro. Hur tror du att det går i matchen?







Vi på Svenska Fans Milan-redaktion tackar Gustav för sin andra medverkan i L'Intervista Rossonera och önskar honom lycka till med Udinese den här säsongen. Följ Gustav på sociala medier för kloka tankar kring såväl Udinese som italiensk fotboll i stort. Milan kommer att vara revanschsugna efter plumpen mot Lazio men förhoppningsvis kan den istället gå ut över Austria Vien. Jag hoppas och tror på ett kryss, låt oss säga 2-2.Vi på Svenska Fans Milan-redaktion tackar Gustav för sin andra medverkan i L'Intervista Rossonera och önskar honom lycka till med Udinese den här säsongen. Följ Gustav på sociala medier för kloka tankar kring såväl Udinese som italiensk fotboll i stort.

0 KOMMENTARER 165 VISNINGAR 0 KOMMENTARER165 VISNINGAR TOMMI UKSILA

På Twitter: @TUksila

2017-09-15 16:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-09-15 16:00:00

Milan

2017-09-14 21:03:54

Milan

2017-09-13 21:47:00

Milan

2017-09-13 18:00:00

Milan

2017-09-11 08:00:00

Milan

2017-09-10 18:03:53

Milan

2017-09-09 22:23:00

Milan

2017-09-08 17:00:00

Milan

2017-09-07 18:00:00

Milan

2017-09-06 23:05:42

ANNONS:

Denna intervjuseries första återkommande gäst är Gustav Östergren, en av få Udinese-supportrar i Sverige. Häng med för att få en dos Udinese när vi pratar målsättningar för säsongen, nedmonteringen under sommarens mercato, mängden talang på det svartvita mittfältet och Gustavs tankar om den väg Milan nu ska vandra under kinesisk ledning. Givetvis blir det även en hel del annat.Milans nyförvärv hade en bra kväll i Wien när Milan enkelt bortaslog Austria Wien.tar ikväll upp kallduschen mot Lazio och diskuterar skillnaden mellan lagen. Vidare funderas kring hur Montella bör göra förändringar samt avslutningsvis tankar om Montolivos vara eller icke vara.För första gången på länge är det återigen dags för Milan att beträda planen i de europeiska cuperna, om så bara Europa League. Under torsdagskvällen tar sig laget till den österrikiska huvudstaden för att ta sig an Austria Wien i gruppspelspremiären.Efter regn kommer solsken, men regnmolnen bildas snabbt igen och en hel fotbollssöndag kan bli förstörd. Rossoneri floppar i sin första – försenade – Big Match på Stadio Olimpico. Säsongen är lång, vi måste spara krafter... Säsongen är lång, vi måste spara krafter. Montellas mantra ekar i spelarbussar, intervjuer och omklädningsrum. Logiskt budskap, men ingen ursäkt för ännu en brutalt misslyckad laguppställning.Ciro Immobile körde på egen hand över Milan som fick inkassera säsongens första förlust i Rom.Efter landslagsuppehållet är det dags att ta upp klubbfotbollen i Italien igen. Biglia möter sin före detta klubb i säsongens på pappret första svåra match.På söndag återupptas Serie A-spelet igen efter landslagsuppehållet. Milan åker ner till huvudstaden för att ta sig an ett Lazio som imponerade förra säsongen. Lazio-supportern Ola Forsman gästar här L'Intervista Rossonera för att prata om Simone Inzaghi, Lucas Biglias svek och skadebenägenhet, supportrarnas känslor för president Lotito och om Montella verkligen är rätt man för Milan. Givetvis blir det även mycket annat, så häng med.Idag släppte Gazzetta dello Sport sin årliga redovisning över Serie A-spelarnas löner. Nedan följer en tabell med Milan-spelarnas löner och kontraktssituation.Rossoneri är en podcast om AC Milan på svenska. En podcast av fans för AC Milan/Serie A fans.