Månadens spelare, aug-sep: Står för stabilitet och pålitlighet

Redaktionen utser Milans bästa spelare för slutet av augusti samt september.

Månadens matcher

Matcher i Serie A samt i Europa Leagues gruppspel:

Crotone-Milan 0-3

Milan-Cagliari 2-1

Lazio-Milan 4-1

Austria Wien-Milan 1-5

Milan-Udinese 2-1

Milan-SPAL 2-0

Sampdoria-Milan 2-0

Milan-Rijeka 3-2







Till Månadens spelare för aug-sep utses Lucas Biglia!



Redaktionens poäng

1. Lucas Biglia, 9 poäng

Golestani: 3p

Den spelare som bidragit med stabilitet och en dimension på mittfältet som Milan saknat. Det finns mer att hämta, men han har stått för stabila och pålitliga insatser. Kanske är det precis vad Milan saknat i många år.



Edman: 2 p

Melke: 2 p

Desai: 2 p





2. Ricardo Rodriguez, 7 poäng

Uksila: 3 p

Äntligen har Milan en riktig vänsterback som sköter sitt defensivt och oroar motståndarna offensivt med sin livsfarliga vänsterfot. Passade nog ändå allra bäst i fyrbackslinjen i början av säsongen.



Terzi: 3p

Tre poäng går till spelaren som i min mening har övertygat mest och slarvat minst i Rossonerofamiljen så här långt. I Milans uslaste prestationer har Rodriguez åtminstone försökt avsluta matchen med hedern i behåll. Äntligen en ytterback får man väl säga...



Desai: 1 p





2. André Silva, 7 poäng

Desai: 3p

André Silva: Matcherna i september summeras ändå med fyra vinster på sex matcher. Trots det var det svårt att hitta en solkar trepoängare. Lotten föll till slut på André Silva som visat sig giftig i europaspelet och som kämpar på bra i övrigt.



Golestani: 2 p

Terzi: 2 p





4. Franck Kessie, 6 poäng

Melke: 3p

Franck Kessié Ivorianen har möjligtvis blandat och gett på senare tid, men i ett osäkert Milan har han varit den mest stabila. Med sin dynamik och styrka, har Kessié varit den som agerat med störst hjärta samt varit minst ojämn. Under de senaste matcherna har det varit ganska tydligt att han behöver vila. Jag tror att det kommer påverka, ett redan sargat spel, när Kessié förpassas till bänken för vila.



Uksila: 2 p



Terzi: 1 p





4. Patrick Cutrone, 6 poäng

Edman: 3p

Från ingenstans kom Milans yngling och rörde om både på plan och i huvudet på sina anfallskonkurrerande kollegor. De inledande matcherna mot Crotone och Cagliari är matcher jag aldrig glömmer. När han sedan avslutade september med att rädda Milan från fullständig skam då han avgjorde mot Rijeka i sista minuten, ja då fick jag faktiskt gåshud.



Golestani: 1 p

Melke: 1 p

Uksila: 1 p





6. Suso, 1 poäng

Edman: 1 p





Bästa spelaren säsongen 2017/2018

1. Lucas Biglia, 9 poäng (1)

2. Ricardo Rodriguez, 7 poäng

2. André Silva, 7 poäng

4. Franck Kessie, 6 poäng

4. Patrick Cutrone, 6 poäng

6. Suso, 1 poäng





(x) = antal gånger spelaren vunnit ”Månadens spelare”



