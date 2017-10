Matchrapport Chievo-Milan: Äntligen en säker seger

Milan åkte till Verona för ett av de svårare bortamötena på spelschemat mot Chievo. Efter en halvbra spelmässig insats kunde de rödsvarta trots allt äntligen kvittera ut en trepoängare, med marginal.

Pressen på Vincenzo Montellas och spelarnas axlar har växt sig tyngre och tyngre de senaste veckorna när förlusterna och poängtappen staplats på hög. Resan till Verona och Stadio Bentegodi är inte den enklaste när Chievo står för motståndet, men trots detta var Milan piskade att återvända till Milano med tre poäng.Matchen inleddes mer eller mindre hafsigt från båda håll och det dröjde till sista tio minuterna av första halvlek innan vi fick se nätrassel. I minut 36 fick vi återigen se ett patenterat Suso-mål när han klev in från vänsterkanten och avlossade sin vänsterskruv som letade sig in bakom Stefano Sorrentino i hemmamålet. Dryga fem minuter senare försökte spanjoren ännu en gång hitta samma nätmaska men denna gång stoppades försöket av Bostjan Cesars huvud. Dock inte bättre än att slovenen styrde in bollen i eget mål vilket betydde 2-0 för Milan.Tio minuter in i andra halvlek knäckte Hakan Calhanoglu Chievos ryggrad för gott när han efter en snabb Milan-kontring enkelt tryckte in 3-0 bakom en chanslös Sorrentino, fint framspelad av Franck Kessié. Ivorianen Kessié, som av någon anledning tvingas spela 90 minuter varenda eviga match, skulle hamna än mer i strålkastarljuset fem minuter senare när han helt huvudlöst slog en hemåtpass rakt på fötterna på en framstormande Valter Birsa som snyggt avslutade lågt till vänster om Gianluigi Donnarumma.Mer spännande än så blev det aldrig för strax efter reduceringen var Nikola Kalinic framme och satte dit 4-1-målet efter att ha blivit frispelad av Suso.Milan gjorde ingen kanoninsats, långt därifrån, men dessa tre poäng var inte bara viktiga för tabellplaceringen utan framför allt för moralen. Hela Milan har den senaste månaden vadat i djupa vatten och förhoppningsvis kan denna seger leda till att de rödsvarta börjar leverera på mer permanent basis, utan det där djävulska trycket på axlarna.Allt kan dock ändras redan på lördag när Juventus kommer och gästar San Siro.: Tre enkla och livsviktiga poäng.: Spelet lämnar fortfarande en hel del övrigt att önska, liksom vissa enskilda spelare.: Chievo: Birsa (61’) Milan: Suso (36’), självmål (42’), Calhanoglu (55’), Kalinic (64’): Chievo: Hetemaj (14’), Meggiorini (83’) Milan: Borini (12’), Musacchio (65’), Calhanoglu (69’): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Tomovic; Castro (Gobbi, 71’), Radovanovic, Hetemaj; Birsa (Meggiorini, 65’); Pucciarelli, Pellissier (Stepinski, 56’): Donnarumma; Musacchio, Roma gnoli, Rodriguez; Calabria, Kessié, Biglia (Locatelli, 68’), Borini; Suso (Montolivo, 73’), Calhanoglu; Kalinic (Silva, 80’): Marco Di Bello: 42-58: 9-13: 3-4: 1-1Gör allt han ska och lite till. Har fina fingerspetsar när nicken från Tomovic till slut tar i ribban.Argentinaren är stabil matchen igenom och bör få fortsatt förtroende.Sköter rollen som försvarsgeneral mycket bättre än när han hamnar på kanten i en trebackslinje. Saknade någon Bonucci?Gör sin bästa match på ett tag. Lyckas med sina uppspel och verkar trivas i en ovan roll.Gör ingen speciellt minnesvärd match på ytterkanten. Lyckas inte hota med inspel från sin kant.Är en dynamo på mittfältet såväl offensivt som defensivt. Otroligt stark och även teknisk. Det huvudlösa misstaget som ledde till Chievos mål drar ner betyget.Spelar en helt okej match centralt men lyser inte upp på något sätt. Är i en liten svacka som han bör hämta sig ifrån inför Juventus på lördag.En av hans sämre insatser den senaste tiden. Gör dock inte bort sig utan knegar på utan att lysa.Försökte och försökte med sina långskott innan den återigen satt på det patenterade sättet. Låg även bakom Cesars självmål och frispelade Kalinic fram till sista målet. Milans stjärna.Gör ett fint och efterlängtat mål men mycket mer är det tyvärr inte från Milans nummer 10.Är stark och lång och ger Milan många alternativ offensivt. Gör ett efterlängtat mål och har bud på mer.Gör ett stabilt inhopp och ersätter Biglia på ett bra sätt.Första spelminuterna på länge och Montolivo gör inte bort sig på sin kvart.Äntligen lyckas Milan ta en säker seger utan att imponera nämnvärt. Otroligt viktigt att man fortsätter skapa och ligga på även efter ledningsmål. Varför han envisas med att spela Kessié i 90 minuter varenda match förstår jag dock inte. Låt pojken vila, åtminstone när vi leder stort.Hela Chievo hade en svag dag och det är enbart målet från Birsas sida som lyfter upp honom ovan de andra.