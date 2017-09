2017-09-28 21:05

Matchrapport Milan-Rijeka 3-2: Vinst - med nöd och näppe

Matchen, som egentligen borde vunnits utan några större svårigheter, avslutades med 3-2 till Milans favör. Från att leda med bekväma 2-0 till att sedan släppa in 2 mål och skapa en extrem oro för fans över hela världen. Milan fick slutligen med sig 3 välbehövliga poäng, efter det matchavgörande målet av unge Cutrone.

Vinsten kom till slut, även om matchen inte avslutades på lättaste sätt. Det var inte ett bländande spel som de rödsvarta bjöd på under torsdagskvällen, men det var ett spel som åtminstone borde ha räckt till 3 bekväma poäng. Istället kunde det gå riktigt fel, när Milan tappade spelet fullständigt vid den 80:e minuten. Ett avslut som kunde blivit riktigt kostsamt.



Första halvlek

Rijeka visade inga som helst tvivel och valde att verkligen gå framåt omgående. Ett högt pressande lag fick möjlighet i den 3:e minuten där Pavivicic lyckas överlista Milanförsvarets offsidefälla och serverar Heber en delikat passning, där den senare (lyckligtvis) skjuter utanför. Matchen gick vidare och känslan var att Rijeka kom mer och mer in i matchen, samtidigt som Montellas mannar såg helt avslagna ut. Det dröjde till den 14:e minuten innan Milan skapade en riktig målchans, var Borini spelade fram en delikat passning till en löpande André Silva vid vänsterkanten. Portugisen drog med sig bollen, dribblade sig läckert förbi motståndaren och placerade bollen vackert förbi målvakten in i mål. 1-0 till Milan. I den 24:e minuten höll Milanförsvaret ytterligare en lektion i hur man inte ska genomföra en offsidefälla. Återigen utnyttjade Rijeka detta, där Puljic kom fri mot Donnarumma. Lyckligtvis avslutades detta med en lös nick i Donnarummas famn. I övrigt var det inte så mycket mer som hände, förutom att Milan ständigt hade svårt att få igång ett spel.



Andra halvlek

Rossoneri inledde andra halvlek på ett likartat sätt. På något vänster lyckades Milan skapa en målchans i den 53:e minuten, genom en hörna som skarvades vidare av Cutrone till Bonucci som i sin tur (medvetet?) klackar bollen till Musacchio, där den sistnämnde kunde dundra in bollen i mål. Ett ganska så finurligt mål, 2-0 Milan. Efter målet kändes det som att Milan slog av på ytterligare en växel (hur det nu än är möjligt). Bollen rullades fram och tillbaka, utan att Rossoneri skapade någonting. Det dröjde ett tag, men denna filosofi straffade sig slutligen. Bonucci, som inte hade en bra dag på jobbet, hamnade i en duell med inhoppande Acosty, där den förstnämnde petade fram bollen perfekt för den sistnämnde. Acosty kommer fri mot Donnarumma och lyckas överlista honom. 2-1. Acosty som gjorde lite vad han ville mot Milans försvar, fortsatte att skapa oro inhoppet igenom. Bitterheten fortsatte och i den 87:e minuten var det dags igen. Denna gång var det Romagnolis tur att agera junior, där han dumstridigt försöker täcka ut bollen i straffområdet. Istället misslyckas han, tappar bollen och kapar motståndaren. Straff för Rijeka och Elez kan sätta 2-2. I den nästsista matchminuten var det dags för unge Cutrone att kliva fram och rädda dagen. Efter en underbar passning serverad av Borini kunde Cutrone vackert sätta 3-2 för Milan.





Positivt – André Silva fortsätter att leverera.



Negativt – Allt annat?





AC MILAN: (3-5-2) Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie (71’ Mauri), Locatelli, Çalhanoglu (46’ Bonventura), Borini; Silva (82' Suso), Cutrone.



RIJEKA: (4-4-2) Sluga; Vesovic, Zuparic, Elez, Zuta; Kvrzic (58' Acosty), Misic, Bradaric, Héber; Puljic (80’ Crnic), Pavicic (71’ Males).





Statistik

Domare: Orel Grinfeld

Mål: 14' André Silva, 53' Musacchio, 84’ Acosty, 90’ Elez (str), 90+4’ Cutrone.

Bollinnehav: 54%-46%

Skott: 11-9

Varningar: 43’ Bradaric (R), 82’ Elez (R).





Spelarbetyg (Varning för hårda betyg)

Donnarumma 5.5 : Kan möjligtvis göra det bättre vid det första målet. Räddar sedan nästan straffen. I övrigt en ganska stabil insats, där Gigio kommer ut, boxar och agerar med lugn. Musacchio 5.5: Inte den bästa insatsen i Milantröjan hittills. Gör trots det en bättre match än sina mittbackskollegor. Målgörare, godkänd, inte mer.



Bonucci 4.5: Kraftigt underkänd insats av den nye kaptenen. Känns ostabil, nonchalant och allmänt klumpig matchen igenom. Nej, det här håller inte.



Romagnoli 4.5: Ale står för en okej insats, men straffsituationen drar ner betyget rejält. Otroligt dåligt agerande.



Abate 5.5: Står för varken en bra eller dålig insats. Gör inte bort sig onödigt mycket. Knappt godkänd.



Kessié 5.0: Stackars Kessié. Otacksam uppgift under torsdagen, samtidigt som killen verkligen behöver vila.



Locatelli 5.5: Jag tycker att han sköter sig ganska okej faktiskt. Krigar till sig förlorade bollar och försöker spela fotboll. Inte den bästa insatsen, men godkänd.



Çalhanoglu 5.0: Utbytt i halvtid. Underkänd, alldeles för anonym, deltog knappt i spelet.



Borini 6.0: Fabio håller tyvärr inte för ett satsande Milan, men idag var han helt klart en av de bättre på plan! Står för mycket slit och två assist, trots att kvalitén inte är den bästa.



Silva 6.5 (Bäst i Milan) : Matchens helt klart bästa spelare. Fin rörelse och är inte rädd för att utmana. Silva är också duktig på att plocka ner bollen i svåra lägen. En bra insats av portugisen, som verkligen måste starta mot Roma. Allt annat vore tjänstefel.



Cutrone 5.5: Nja. Cutrone gör inte så stort väsen av sig, förutom att han avgör i den 94’, såklart….





Avbytare

Bonaventura (46’) 5.0: Får mycket boll, absolut, men vad är det för inställning? Kan ha varit direktiv från Montella att dra ner på tempot. Kan också ha varit irritation p.g.a. att han startat på bänken. Oavsett vilket är det oacceptabelt, skärpning!

Mauri (71’) 5.5: Får några få minuter och hinner inte riktigt komma in i matchen.

Suso (82’): Spelade för lite för att betygsättas.



FORZA MILAN!







