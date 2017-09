Matchrapport Milan-Udinese: Kalinic hjälte hemma på San Siro

Under söndagseftermiddagen tog Milan emot Udinese hemma på San Siro med hopp om att revanschera sig efter smällen mot Lazio förra helgen. Hemmalaget gjorde det som krävdes och lite till och kan räkna in tre nya poäng.

Efter 4-1-förlusten på Stadio Olimpico i Rom förra helgen fick Milan en hel del att tänka på samtidigt som den externa kritiken regnade in från alla håll. Veckans överkörning av Austria Wien i Europa League -premiären lättade lite på det tryck som ansamlats hos de rödsvarta, men allt annat än tre poäng hemma mot Udinese skulle ha eldat på kritikstormen igen.Hemmalaget började matchen piggt, precis som i torsdags i Wien, och framför allt Ricardo Rodriguez oroade Udinese-försvaret flera gånger om med sina inlägg från vänsterkanten. Även Leonardo Bonucci , som fått en hel del kritik hittills under säsongen, lyckades med en av sina patenterade djupledspassningar när han friställde Davide Calabria som i sin tur hittade in till Suso som dock avslutade över.Tio minuter tog det innan säsongens stora snackis återigen klev in i handlingarna. Milan-försvaret tappade helt bort bortalagets anfallare Kevin Lasagna som fri med Gianluigi Donnarumma kunde placera in matchens första mål. Domaren Marco Guida fick dock andra besked i öronsnäckan och tecknade för det redan klassiska VAR-tecknet. Efter en del dividerande stod det klart att Lasagnas mål dömdes bort för offside, till hemmapublikens stora lättnad. Teknikens under till undsättning, och det var inte sista gången.Rodriguez fortsatte att sätta skräck i de svartvita gästerna med sina precisa inlägg samtidigt som Lucas Biglia domderade på innermittfältet. Två nyförvärv som verkligen visat sitt värde för Milan. Ett tredje nyförvärv som stod på tå i kvällens match var den reslige kroatiske anfallaren Nikola Kalinic . I den 18:e minuten hade han en nick i stolpen, där returen hamnade rakt framför fötterna på Bonucci som så när fick in bollen i nät. Fyra minuter senare var Kalinic i farten igen när han snyggt spelade ut bollen till Calabria innan han tog ny yta framför målet. Calabria slog in bollen framför mål, som sig bör, och vem dök upp där om inte Kalinic som stötte in bollen bakom Simone Scuffet i Udinese-målet.Minuter senare fick Alessio Roma gnoli ett rejält hjärnsläpp när han efter ett inkast på egen planhalva helt blint valde att slå in bollen rakt in i planen. Bollen letade sig fram till fötterna på Lasagna som snabbt och kliniskt tryckte in kvitteringen lågt bakom Donnarumma. Sådana misstag i det rödsvarta försvaret har varit lite för återkommande hittills under säsongen. Mot bra lag kommer det kosta dyrt, vilket Milan fick erfara förra helgen.Hemmalaget lät sig inte nedslås av kvitteringen utan satte direkt full fart framåt för att hitta ytterligare målchanser. Bara tre minuter efter Lasagnas mål når Franck Kessié högst på en hörna och nickar ner den till en liggande Kalinic som i kamp med Scuffet och Udinese-försvarare återigen lyckas stöta in bollen nät. Två näst intill identiska mål av kroaten i hemmadebuten från start, och två otroligt viktiga mål för honom, de första för honom i ligaspelet för Milan.Därefter var resterande del av första halvlek mer eller mindre händelselös och Milan gick till halvtidsvila med en behaglig ledning i bagaget. Direkt i början på andra halvlek glimtar Giacomo Bonaventura till för dagen när han provar sig på en cykelspark som dock går utanför mål. Strax därefter hänger trean i luften när Suso slår en delikat djupledsboll till Romagnoli som nickskarvar lädret ner mot stolproten, men Scuffet är där och räddar. Bonucci är så nära att på efterföljande retur kunna raka in bollen i mål men lyckas inte nå bollen.Gästerna från Udine vaknade sedan till lite efter att Seko Fofana och Rijad Bajic byttes in till förmån för en defensiv Valon Behrami och en allmänt trött Maxi Lopez. De svartvita började trycka på en aning för kvittering och det var Fofana som var först ut med att testa Donnarumma från nära håll, utan att lyckas få bollen förbi den storvuxne målvakten. Minuter senare var det bosniern Bajic som provade lyckan med en nick som dock letade sig strax över överliggaren.Montella valde i det läget att plocka av för dagen relativt svaga Suso och Bonaventura för att istället få in Hakan Calhanoglu och Patrick Cutrone. Den förstnämnde hade stor show i Europa League-matchen mot Austria Wien och lyckades även mot Udinese skapa en del farligheter. Han hade framför allt ett läge där han snyggt fintade sig fri men tyvärr avslutade slarvigt utanför.Milan såg trots allt ut att gå mot en säker seger och än säkrare skulle den bli när Kalinic i den 81:a minuten placerade in sitt tredje mål för dagen efter att snyggt ha spelats fram av Kessié. Men det var ju det där med teknikens under…Domare Guida valde att ta hjälp av videodomarna som efter lite väntan tog beslutet att Kalinic nog ändå stod offside när passningen från Kessié lades. Ett beslut som verkligen går att diskutera om man studerar stillbilderna.Vi ska dock inte fastna i den diskussionen här och nu, utan fastslå att Milan, till slut, ändå utan några som helst problem lyckades inkassera säsongens tredje trepoängare. Efter fyra omgångar ligger de rödsvarta på femteplats i Serie A , tre poäng bakom fullpoängarna Napoli Juventus och Inter samt en poäng bakom Lazio . Härnäst väntar match redan på onsdag när laget tar emot Ferrara-nykomlingen SPAL hemma på San Siro.: Nikola Kalinic stod för två riktiga striker-mål. Otroligt viktigt för kroaten och Milan.: Fortsatt ganska oroligt och ibland rent av slarvigt i försvarsspelet. Det måste förbättras innan vi börjar möta bättre lag.: Milan: Kalinic (22’, 31’) Udinese: Lasagna (28’): Milan: Romagnoli (26’), Udinese: Barak (16’), Samir (69’): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Kessié, Biglia, Bonaventura (Calhanoglu, 68’), Rodriguez; Suso (Cutrone, 68’), Kalinic (Locatelli, 84’): Scuffet; Stryger, Danilo, Nuytinck, Samir; Behrami (Fofana, 56’), Jankto (Matos, 74’), Barak; Lasagna, Lopez (Bajic, 61’), De Paul: Marco Guida: 59-41: 17-4: 7-2: 10-3Har en lugn dag på jobbet men gör några bra räddningar. Har inget att säga till om på Lasagnas mål.Är den som känns allra säkrast i Milan-försvaret för tillfället. Stabil utan att glänsa nämnvärt.Ser ut att sakta men säkert växa in i Milan-kostymen och samarbetet med nya kollegorna. Har några bra uppspel men slår också bort en del. Saknas fortfarande en hel del.Försvarets yngsta länk gör en okej match men slarvet som föranleder Lasagnas kvittering är uselt. Fortfarande något ringrostig efter skadeproblemen.Den unge ytterbacken såg ut att trivas allt bättre som ytter i femmannamittfältet. Hans defensiv är fortsatt bristfällig men hans offensiva kvaliteter kommer väl till pass i denna roll. Bra match.Monstret från Elfenbenskusten ser ut att vara tillbaka i gott slag efter några sämre matcher. Stark i närkampsspelet och tar sig alltid upp i farliga lägen offensivt. Saknas dock en del i de avgörande lägena.Välkommen till Milan, Lucas. Så länge som Milan saknat en riktig regista, men nu är han här. Sprider långbollar som om han var född till det. Vänder bort motståndare som om han inte hade leder som en vanlig människa. Står rätt och vinner boll som om han hade överlägset IQ. Outstanding på mittfältet.”Jack” kom inte riktigt till sin rätt i matchen. Gör inga stora misstag men skapar inte lika mycket som vi vant oss vid.Besitter ett helt fantastiskt vapen i sin vänsterfot. Skapade otaliga farligheter och ger Milan allt vi saknat de senaste åren vid fasta situationer.Spanjoren är inne i en liten formsvacka och får inte till chanser som vanligt. Är dock alltid ett hot och bra på små ytor.Fantastisk debut från start på San Siro. Två riktiga capocannoniere-mål där han bökar in bollarna i nät. Hade mycket väl kunnat få fira ett hat trick om det inte vore för VAR. Viktigt med en bra start för kroaten.Ersätter Suso med dryga 20 minuter kvar och hinner inte uträtta särskilt mycket. Spelar dock alltid hög på inspiration.Turken fortsatte på den inslagna vägen sedan torsdagens möte med Austria Wien. Var kreativ och låg bakom en del farligheter.Den här gången går det inte att klaga på Montellas taktik och lagets attityd. Från start tog laget tag i matchen och skapade chanser som kunde och borde ha lett till en mer komfortabel seger. 3-5-2-uppställningen känns verkligen bra för detta Milan.Det var ingen tvekan om vem i Udinese som Milan behövde hålla under extra uppsikt. Först fick han ett mål bortdömt för en hårfin offside och senare krutade han in kvitteringen.