Har vi sparat kvittot?

Milan - Juventus (0-2) : Le Pagelle

En artikelserie där vi på Milanredaktionen betygsätter Rossoneris senaste insats på italienskt vis. Alla betyg som ligger under cinque e mezzo 5.5 räknas som icke godkända och s.v. är förkortningen för "senza voto" som delas ut när speltiden inte räcker för att betygsätta spelaren. Vi utser även matchens lirare "Il Migliore" och matchens förlorare "Il peggiore"





Pagelle





Donnarumma - 6 maktlös på Pipitas kalla avslut. Inte speciellt sysselsatt under resten av matchen.



Zapata - 6 spelade som Il Capitano Bonucci egentligen borde göra. Pondus, trygghet och koncentration.



Romagnoli - 6 växer för varje match. Vi behöver dig just nu Alessio!



Rodriguez - 6 självsäker i varje bollnedtagning, ljuvlig fot och imponerande uthållighet. Milans stabilaste spelare just nu.



Abate - 4.5 såg sliten ut redan efter första kvarten. Vissa viner kan man lagra i en fin källare. Igår liknade Ignazio mer ett öppnat bag-in-box som knappt duger för matlagning.



Kessie - 5.5 lite vilsen i första halvleken, bäst i Milan i andra. Franck slår nog Milans enda (!) djupledspassning för kvällen och tar stort ansvar i speluppbyggnaden till skillnad från argentinske mittfältskollegan. Inte fullt godkänd på grund av felpassningarna.



Calhanoglu - 4.5 representerar Rossoneris numero 10 ungefär som Keisuke Honda gjorde under tidigare säsonger, lika groteskt. Hakan har bytt ut sina kritvita skor mot ett par färgglada dojor men han är fortfarande lika osynlig spelmässigt.



Suso - 5.5 ett par klassiska Susoröresler, men inget speciellt anmärkningsvärt eller avgörande



Kalinic - 5 Nikola fick en het målchans som förvaltades... Så där... Försenad på Borinis giftiga inlägg och något klumpig i vissa närkamper. Kalinic är inte Higuain, vi kan inte hoppas att två, tre spelbara bollar ska räcka för att avgöra matchen som i Juventus fall. Nikola får inte bli vår syndabock







Inhoppare



Locatelli - 6 Manuel blev matchwinner mot Juventus i fjol, ett mål vi alla minns. Rakryggad och kreativ igår, men.... Annorlunda...



Antonelli - 6 en långsammare version av Borini, men jag gillar det jag ser



Silva - s.v.









IL PEGGIORE



Biglia - 4 usel prestation med slarviga passningar och onödiga bolltapp. jag börjar tänka på Biglias första ord i Milanello med blundern "Forza Lazio". Har vi sparat kvittot?



IL MIGLIORE



Borini - 6.5 representar Milans förvirrade identitet just nu. Fabio bidrar med kämpaglod och hårt arbete, men saknar tyvärr en alldeles för viktig ingrediens för att överleva i Serie A. Avgörande kvalitet



0 KOMMENTARER 298 VISNINGAR 0 KOMMENTARER298 VISNINGAR ERIK TERZI

2017-10-29 19:00:00

Milan kunde inte stå upp mot Juventus och två kliniska avslut av Gonzalo Higuain sänkte Montellas Milan. Frågan är hur länge vi får se Montella som Milantränare efter det här.Lördagskvällen bjuder på en riktig höjdarmatch då två av Italiens historiska storheter drabbar samman på San Siro.Milan åkte till Verona för ett av de svårare bortamötena på spelschemat mot Chievo. Efter en halvbra spelmässig insats kunde de rödsvarta trots allt äntligen kvittera ut en trepoängare, med marginal.Milan lyckades ta sig tillbaka på vinnande spår genom en övertygande seger mot Chievo. Suso var än en gång Milans bäste spelare.Det spelades seriefinal i helgen som gick, ochtar upp frågan kring serieledande Napolis chanser att äntligen gå hela vägen. Vidare betygsätts Milans senaste matcher samt avslutningsvis tankar kring kapten Bonuccis röda kort mot Genoa.Milan fick klara sig med en man mindre större delen av matchen efter att Bonuccis armbåge kostat honom en utvisning. Allt som allt var detta ännu en deprimerande insats från Milan.Efter tre raka förluster och nästan exakt en månad efter förlusten mot Sampdoria ställs Milan mot Serie As andra Genovalag. Rossoneri tar emot Rossoblù på San Siro för ännu en avgörande serie A-omgång. Det är nu dags att gå till gate för att hinna med Champions League-resan!I senaste avsnittet av Podcasten Rossoneri är den stora frågan om Montella ska sparkas mitt i säsongen. Dessutom, finns det små ljusglimtar från senaste matchen som kan ge oss ett naivt hopp?Rossoneris framgångar i Europasammanhang har ofta läkt såren efter stora besvikelser i Serie A. Den tiden är över. Ilska, frustration och hopplöshet är nyckelorden i Milans pinsamma 0-0 mot AEK.