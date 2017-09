Voce dei Rossoneri: ”Som bäst en bänkspelare”

Voce dei Rossoneri tar ikväll upp kallduschen mot Lazio och diskuterar skillnaden mellan lagen. Vidare funderas kring hur Montella bör göra förändringar samt avslutningsvis tankar om Montolivos vara eller icke vara.

Första svåra mötet i serien var borta mot Lazio häromdagen. Det hela slutade i bedrövelse, en förlust med 4-1. Att det finns brister i ett nybyggt lag vet vi sedan tidigare, men vad var enligt dig den stora skillnaden mellan lagen?

Imorgon är det dags för Austria Wien i Europa League. Vilka förändringar vill du se från Montellas sida i jämförelse med förlustmatchen mot Lazio?

Montolivo verkar bli en snackis även den här säsongen, om han verkligen platsar i laget överhuvudtaget eller om han är en nyckelspelare som en del menar. Var står du i frågan? Vilka för- och nackdelar ser du i honom?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Gabriel Melke, Jonas Desai och Kaveh Golestani.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Skillnaderna lagen emellan var för mig väldigt tydliga. Lazio kommer in laddade, med en klar spelidé och ett enormt samspel. Tre avgörande delar i en stormatch, där de ljusblå egentligen hade allt att vinna. Till skillnad från Lazio kom Milan in med en loj inställning, var alla jobbade åt varsitt håll istället för att jobba som en gemensam komponent, och sist men inte minst, med en spelidé kallad ”skicka bollen till Suso”. Den största skillnaden av dessa tre var (förhoppningsvis) samspelet, där Inzaghi verkligen har fått igång en kollektiv arbetskraft. Skillnaden är ju förståelig till viss del, då Milan fortfarande är ett helt nytt lag, men siffrorna går inte att diskutera bort.Ciro Immobile. Jag anade faktiskt att Milan skulle ta ledningen efter de inledande 30 minuterna. Milan var i alla fall nog så bra som hemmalaget och 2-0 var väl inget jättelogiskt resultat efter 45. Men Lazio hade Immobile, som låg bakom alla 4 mål där de två första - just innan halvtid - knuffade Milan mot en oundviklig avgrund. Tråkig "hemkomst" för Biglia, starkt av Ciro.Självklart finns det brister och saker som ska jobbas på. Det bör vi alla ha förståelse för, men att försvarsspelet var så virrigt är lite oroväckande. Där Lazio var kompakta och lyckades stå rätt stötte Milans backar vilt och försökte slå avgörande passningar. Där ser jag den stora skillnaden. Dessutom tycker jag att Milans mittfält underpresterade gravt. Kessie var stundtals usel och Montolivo var Montolivo. Det finns en del att jobba med för Montella.Formation och laguttagning. Kom igen, laget är klippt och skuret för en försvarslinje bestående av Romagnoli-Bonucci-Musacchio, det kan väl ingen förneka? Prova, våga! Sen är det för mig helt obegripligt hur Montolivo och Borini ens kan vara med och på riktigt slåss om en plats i startelvan. Någon hållhake måste finnas… Gällande Misters val att starta Cutrone mot Lazio menar jag var ett helt korrekt beslut, med tanke på ynglingens prestationer. Dock vill jag framöver (redan imorgon?) se lite skarpare fingertoppskänsla från det lilla flygplanet vid val av anfallare, i och med att han har två nyförvärv med rejäla prislappar på bänken…Då jag inte kunde urskilja några taktiska snedsteg av fatal karaktär är det framför allt två spelarrelaterade ändringar jag hoppas på. För det första: Borini måste ut ur laget omedelbums. Hans otillräcklighet som fotbollsspelare är smärtsamt tydlig och nu när "de andra" fått tid att anpassa sig ser jag ingen som helst mening med att låta honom fortsätta. För det andra: Montella måste bestämma sig mellan Montolivo, Biglia och möjligtvis Locatelli. Mer om varför nedan.Jag ser gärna att mittfältet rockeras om lite och att Milan framför allt får tillbaka den där arroganta hungern igen. Det kändes som att den var på väg tillbaka, men dog snabbt mot Lazio. Bonucci kan kanske bidra mest där och försöka pränta in den attityden hos sina medspelare. Nu slipper vi ju Borini och det är kanske dags att Andre Silva och Calhanoglu får chansen igen från start. Och levererar. Bonaventura är kanske inte fit för att starta, men även han bör vara högaktuell. Det gäller, med risk för att låta tjatig, att komma tillbaka på rätt spår fort. Väldigt fort.All respekt åt den forne kaptenen, men hur kan karln ses som en nyckelspelare? Jag ser inga som helst fördelar med att starta honom. Visst har han betydelsefull erfarenhet och ledaregenskaper som kan vara nyttiga i omklädningsrummet, men det är inte tillräckligt. Bra att ha i truppen? Nja, kanske. Startelvan? Big no. Teorin Montolivo som nyckelspelare, i ett fungerande Milan, kan aldrig sluta bra i praktiken, tyvärr.Montolivo har en riktigt bra passningsfot, det har han alltid haft. Och jag har i skrivande stund egentligen ingen åsikt om att han startar i Milan, förutsatt att Biglia (eller någon annan av den spelartypen) inte gör det. Milan behöver dynamik på mittfältet, inte en till spelare som inte löper in i boxen och som inte bryter lagdelar med sin passningar. Jag tycker att det bara finns utrymme för en Montolivo på planen och om THE Montolivo får stå åt sidan, so be it.Han är tydligen en bra ledargestalt i omklädningsrummet och en erfaren spelare. Dessutom är han utan tvekan en trevlig kille. Mer än så tycker jag inte riktigt att han tillför till dagens Milan. Jag tyckte redan förra säsongen att han inte platsade, och med de nyförvärv som gjorts är det än tydligare att Montolivo som bäst ska vara en bänkspelare för Milan. Tempot finns inte där, snabbheten har aldrig funnits där och det är bara Montolivo själv som tycker att han har ett bra skott. Som jag ser det borde Montolivo fasats ut från startelvan för någon säsong sedan.