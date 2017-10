Voce dei Rossoneri: ”Då är de kungar resten av livet”

Det spelades seriefinal i helgen som gick, och Voce dei Rossoneri tar upp frågan kring serieledande Napolis chanser att äntligen gå hela vägen. Vidare betygsätts Milans senaste matcher samt avslutningsvis tankar kring kapten Bonuccis röda kort mot Genoa.



Inter mötte serieledande Napoli i lördags. Matchen slutade mållös trots stundtals offensivt spel. Med nästan en fjärdedel av säsongen färdigspelad är det alltså Napoli som leder tabellen. Scudetton har man inte vunnit sedan Maradonas dagar, hur stor chans ger du Napoli att lyckas den här säsongen?

Milan spelade oavgjort hemma på San Siro mot Genoa igår efter en mållös match. I EL i torsdags var det samma resultat mot AEK Athen. Vilket betyg ger du Milan efter dessa matcher?

Bonucci utvisades mot Genoa efter att ha armbågat Genoas Rosi i ansiktet. Vad tycker du om situationen, var det fullständigt onödigt av Bonucci eller sånt som händer? Hur stor skada lider Milan över att kaptenen nu är avstängd?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Erik Terzi, Gabriel Melke och Tommi Uksila.

Jag skulle nog vilja påstå att Napoli är den största utmanaren till Juventus om titeln, och det med fina chanser att överlista de regerande mästarna. Juventus har visserligen inte spelat övertygande, i jämförelse med tidigare säsonger, men i mina ögon är Bianconeri fortfarande klara favoriter. Napoli kommer ge Juventus huvudbry säsongen igenom, mot det kommer nog Juventus stora rutin, breda trupp och höga högsta nivå tyvärr väga alldeles för mycket i slutändan. Jag vill tydliggöra att titelracet i mina ögon endast står mellan Napoli och Juventus, trots att Inter lyckades knipa poäng på bortaplan, vilket trots allt får ses som en fin bedrift.Sammanfattningsvis har Napoli stora chanser och med lite medvind vet man aldrig vad som kan komma att hända. Värre saker har hänt inom fotbollen, säger jag, med förhoppning om att Scudetton till slut hamnar i Neapel.Det känns surt att behöva utesluta Milan från Scudettosnacket redan i tionde omgången, men självklart är det Forza Napoli som gäller framöver. Staden, fansen och Mister Sarri förtjänar ligatiteln i år och jag ser fram emot att höra stadio San Paolo sjunga 'O surdato 'nnamurato för att fira segern. Napolis prestation i lördags var blekare än vanligt och detta kan förklaras med bortamatchen på Etihad mitt i veckan.Hur bra var Inter egentligen? Visst, Neroazzurri hade ett par heta chanser, men Spaletti bjöd i själva verket på en klassisk Catenaccio om vi ska vara helt ärliga. Napolis ljuvliga spel måste verkligen leda till Scudetto i år annars kommer jag att tappa hoppet om Serie A.Jag tror att de har en bättre chans än någonsin. Det är ingen tvekan om att Napoli står för den bästa och roligaste fotbollen i Serie A för tillfället, vilket även inbringar fullpoängare efter fullpoängare. Jag tror dock att Maurizio Sarri framöver behöver tänka lite mer på rotation när det vankas CL-spel. Nu har de verkligen chansen att ta scudetton, så glöm CL. I alla fall lite. Full prioritet bör ligga på ligaspelet, för om de skulle fixa scudetton är de kungar i Neapel resten av livet, Varenda en av dem.Ja, vad ska man egentligen säga? Två mållösa, tråkiga och klart underkända fotbollsprestationer av ett lag och en klubb, med intention att inom en snar framtid vara med och slåss bland de absolut bästa. Hur ska en sådan utopi uppnås om planen och processen är på väg att köra ner klubben rakt ner i botten? Att komma till San Siro ska vara en fröjd för varenda anställd inom organisationen och inställningen ska alltid vara att spela ut motståndaren.Istället har vi fått uppleva någonting som efterliknar den lilla hönsgården på Skansen. Det händer absolut ingenting på plan i allmänhet och den sista tredjedelen ska vi inte ens tala om, den är totalt obefintlig. Milan får en 1:a av 5, och anledningen till att prestationerna inte resulterar i en 0:a är för att laget med nöd och näppe lyckades undvika att förlora. Vi tifosi är trötta. Vi är besvikna. Vi har varit med och krigat oss igenom varje motvind som världen haft att erbjuda de rödsvarta färgerna. Nu är det nog och vi vill ha någonting tillbaka, för en gångs skull.Visa oss att detta bygge inte är begrundat på fusk. Visa oss att Milan fortfarande lever. Visa den rätta sidan av det Milanesiska ansiktet, som får varenda fotbollsälskare att darra.Jag såg definitivt mer hjärta igår, men det är alltid svårt att ge en helhetsbedömning kring matcher där ena laget spelar med en man mindre från första halvleken. Min betygsättning är 4 för matchen mot AEK och 6 för gårdagens match. Det är ändå godkänt att hålla fokus i 90 minuter - varav 70 med en man mindre - två dagar efter Europa League.Jag tycker däremot inte att vi ska vara nöjda med 0-0 resultatet - med lite extra hjärta, lite tur, och om domaren Giacomelli inte hade varit så divig... Om och om... Jag hade gissat på 7 poäng totalt efter matcherna mot Genoa, Chievo och Juventus... Vi får väl vinna mot Bianconeri istället. Stay positive!Om vi pratar italienska betygskalan ger jag dem en trea. Att kryssa mot AEK Athen är väl en sak, och att kryssa mot Genoa trots att man var en man mindre i 70 minuter kan man också hitta ursäkter för. Problemet med Milan är att man har slut på ursäkter. Ja, det tar lång tid att spela ihop ett helt nytt lag. Men nu är vi mer än fyra månader in i processen och vi ser inte tillstymmelse till struktur. Milan befinner sig i något som Kristian Borell skulle benämna full blown crisis. Fassone och Mirabelli går ut och säger att det inte alls vore katastrofalt att missa CL. För en månad sedan var CL minimikravet. Vincenzo Montella flinar sig igenom post partita-intervjuerna trots att han vet att hans dagar är räknade.Milan är nu där få trodde att det nya Milan skulle kunna vara. Vänder det inte snart får vi börja diskutera huruvida kineserna väljer att sälja av snabbare än gemene man hinner säga vinstvarning.Bonuccis avsikt var nog inte att spräcka upp ögonbrynet på stackars Rosi. Han blir fasthållen, något som får armarna att flaxa hejvilt, vilket i och för sig inte ursäktar en armbåge i huvudhöjd. Fullständigt onödigt? Nja, inte helt medvetet om du frågar mig. Å andra sidan lägger sig Bonucci, tar sig för huvudet och grinar illa efter situationen, trots att han inte riktigt blir träffad. Det var, för mig, ett agerande som ger känslan av att Bonucci insett att han har gjort någonting han inte borde ha gjort.Samtidigt tror jag att det kan vara nyttigt för Milan att klara sig utan den store (?) kaptenen ett tag. Det kan nog skapa lite arbetsro för de övriga. Samtidigt har Bonuccis prestationer inte heller varit någonting att hurra för. Bänken/läktaren kan komma att ge framgång snarare än motgång, både för Milan och för Bonucci när han väl är tillbaka.VARför förstöra en match efter knappt tjugo minuter? Ett klassiskt exempel på hur man INTE ska använda armbågarna på en fotbollsplan. Scuola Chiellini. Medveten eller omedveten rörelse? Vi kommer aldrig att få ett svar, men visst var det onaturligt och onödigt gjort. Med Serie As forna tiders teknik hade Bonucci nog fått en så kallad prova-tv, men nu är det VAR som avgör matcherna.Jag tycker dock att det är lite märkligt att Herr Giacomelli inte valde att granska VAR när "stackars" Rosi använder exakt samma kroppsdel mot Borini i andra halvleken eller ner Kalinic blir nerdragen i straffområdet i en situation som påminner lite om Rodriguez straffblunder i Madonninaderbyt. VARför? Tillbaka till Bonucci. Äntligen får vi se Rossoneri utan vår fantastiska lagkapten, jag är inte alls orolig. Bonucci är inte min Capitano!Visst är det väl ett rött kort, men jag har svårt att se att det var något medvetet i tilltaget från Bonuccis sida. Det enda fula i situationen var att Bonucci inte ens bad Rosi om ursäkt. Förmodligen var det ett sätt att försöka avdramatisera situationen, men om din motspelare ligger med blodet sprutande kan du ändå vara så hövlig att du klappar om honom.Det är klart att en spelare av Bonuccis kaliber kommer saknas. Visst, han har haft stora problem hittills, men det råder väl ändå ingen tvekan om att han fortsatt är en storspelare. Att påstå att Bonuccis storhet låg i kamraterna Chiellini och Barzagli är löjeväckande. Det kanske rent av är så att Bonucci behöver lite tid för att växa in i klubbytet, tid som den som önskar Milan framgång gör bäst i att ge honom. Som svar på frågan hade jag mer än gärna sett Bonucci nästa helg mot Juventus.