Voce dei Rossoneri: Hur ska Milan hantera Montellas framtid?

Förlusten och besvikelsen mot Roma dominerar kvällens Voce dei Rossoneri . Panelen försöker hitta de största bristerna hos vårt lag, likaså funderar de över Calhanoglus säsong så här långt och om både Suso och Bonaventura borde tvingas in i laget på något sätt. Avslutningsvis, den stora frågan just nu – hur mycket tid ska Milan ge coach Montella?

Trots stundtals ganska bra spel av Milan mot Roma blev det ändå torsk till slut med klara 2-0. Vad är dina tankar om förlusten, var finns våra största brister?

Calhanoglu drog på sig två gula kort och utvisades, därmed stängdes alla chanser till att hämta upp underläget för Milan. Vad anser du om vår nr 10 så här långt in på säsongen?

Bonaventura och Suso var Milans bästa utespelare förra säsongen, nu platsar de inte ens i startelvan enligt Montella. Hur ser du på det? Borde inte Montella helt enkelt se till att hitta ett system där dessa båda återigen kan skina?

Och slutligen, Montella, hade du som en hypotetisk envåldshärskare i Milan hanterat honom på ett annat sätt eller låtit honom få den tid han behöver på sig?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Henrik Brandel, Jonas Desai och Kaveh Golestani.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Bristerna är uppenbara. Försvarsspelet, och då faktiskt oroväckande ofta på individnivå brister. Det är nonchalans blandat med okoncentrerade insatser i avgörande situationer. Ibland kommer man undan med det och ibland straffar det sig. Dessutom känner jag att Milan aldrig var riktigt farliga, trots bra spel. Roma var vassare och jag trodde egentligen inte själv på någon kvittering. Det känns som att Montella borde inse att det spelarmaterial han har inte är lämpat för det spelsystem han försöker spela in.Försvarsspelet har med all rätt kritiserats under säsongsupptakten och även mot Roma såg det stundtals otroligt svajigt ut, inte minst i enskilda sekvenser där nonchalans verkar ha spelat en stor roll. Med det sagt höll Milan trots allt undan till den 72a minuten, och vad hände egentligen framåt under den tiden? Ingenting alls, som jag minns det, vilket är precis lika oroande som att försvaret spelar huvudlöst. De senaste matcherna avslöjar i ett brett perspektiv något som egentligen blev tydligt redan mot Lazio, Milan har en lång väg att vandra innan man kan mäta sig med de stora igen.Mot just Roma tycker jag att Milan under långa perioder spelade rätt bra. Men jag är inte förtjust i trebackslinjen och avsaknaden av en trequartista. Anfallarna samarbetar för dåligt för att lösa upp backknutarna i skickliga försvar på egen hand och framför allt Romagnoli ser illa lämpad ut för den mobilitet som krävs i ett tremannaförsvar. 4312 eller 4231 tror jag hade passat truppen bättre.Han har väl gjort några godkända insatser, en enkel topprestation och en rad anonyma uppträdanden. Söndagens floppinsats var hans lågvattenmärke i Milantröjan. Han har definitivt kvaliteer som vi borde kunna utnyttja bättre, samtidigt som vi måste försöka dölja hans svagheter lite mer. Han har egenskaper som gör att han borde ha en återkommande roll i startelvan, men han behöver nog lite mer tid till acklimatisering innan vi kan döma honom rättvist. Kort och gott kan man väl säga att han inte direkt imponerat men att jag fortfarande hoppas på honom.Det bör krävas en hel del för att tilldelas och sedan behålla tröjnummer 10 i en anrik klubb som Milan ju trots allt är. Än så länge har han i min mening inte fyllt ut tröjan ordentligt. Han är begränsad och samtidigt omständig, och jag är rädd för att en spelare som i första hand söker kombinationer utanför offensivt straffområde får det svårt i dagens Milan, speciellt om inte Bonaventura och Suso är på planen. Vad gäller utvisningen tycker jag han föll offer för Romagnolis nonchalans och att det var synd att han inte kunde hålla huvudet kallt.Det är för tidigt att döma ut turken, även om han imponerat vid för få tillfällen hittills. Även om han kan spela flera positioner känns det som att Montella underutnyttjar honom på det centrala mittfältet. Jag tror att han skulle göra mest nytta i en trequartista-roll. Fin teknik har han och har visat upp mer laganda och kämparvilja än vad jag förväntade mig.Bonaventura verkar ha glömts bort av både fans och tränare. Extremt märkligt och hans insatser den senaste tiden har varit allt utom inspirerande. Suso har ju inte ens varit i en formsvacka så där förstår jag inte hur Calhanoglu kan gå före. Självklart bör spanjoren fås in i startelvan. Jag tror inte riktigt på 3-5-2 ändå så kanske kan detta innebära en återkomst för Suso i startelvan. Milan bör antingen anpassa sin trupp till spelsystemet eller spelsystemet till truppen. I dagsläget görs inget av det och därmed får se spelare som Suso på bänken.Självklart ska Suso och Bonaventura starta i dagens Milan. Samtidigt är det normalt att under en säsong genomgå sämre perioder där saker inte riktigt stämmer, trots hårt arbete och koncentration. Då lämnas mycket upp till tränarens fingertoppskänsla, tyvärr är det vad gäller Montella fortfarande oklart om han har någon.Jag är inte förtjust i Milans Football Manager-strategi för att förbättra laget. Jag välkomnar givetvis nyförvärv, men tycker det är mer sympatiskt om man bygger vidare på de spelare som faktiskt presterade. I Milans fall var detta Donnarumma, Romagnoli, Suso och Bonaventura. För att försvara sig mot just denna kritik, sa Montella nyligen att man inte kan spela 433 med yttermittfältare som inte gör mål. Som om 433 är enda lösningen på Suso/Bonaventura-problemet. 4231, med Bonaventura, Calhanoglu och Suso bakom en ensam striker är ett alternativ. 4312, med Bonaventura på mittfältet och Suso bakom två anfallare är ett annat. 442/424 skulle kunna övervägas.Montella har definitivt kvaliteer och visst bör vi honom mer tid. Samtidigt vet jag inte hur mycket tid vi har råd att förlora samt hur bra ersättare vi skulle kunna få in. Eventuellt kan man få in någon stor tränare, men det blir ju först till nästa säsong. Hade jag varit kung av Milan hade jag varit både tydlig och saklig mot Montella. Han ska känna press och han ska kunna hantera den, annars är han inte rätt man för jobbet. Han ska veta vad som krävs och att han bör få till någon form av fungerande förändring. Igår.Att träna Milan i kristider är inget lätt uppdrag, det kan raden av sparkade tränare de senaste åren intyga om. Ingen pardon ges, inte ens till legender som på planen troget tjänat klubben under många år. Med det i åtanke är det svårt att inte se Montellas förfall framför sig. Säsongen började spännande men idag är vi tillbaka i samma träsk där bland annat Sinisa, Pippo och Rino drunknade. Ancelotti är numera ledig, ytterligare en anledning att tro att Montellas dagar är räknade. Om jag hade varit envåldshärskare i Milan hade jag gett honom till vinteruppehållet att visa en tydlig idé och en spelartrupp som ser hungrig ut.Generellt sett är jag för att ge både spelare och tränare mer tid än vad den moderna fotbollen tillåter. Men jag är skeptiskt till Montella och har varit så sedan han kom. Han är lättviktigt och anpasslig men verkar sakna ett tydlig och potent spelidé. Fråga er själva, har Montella under sin tid i Milan fått spelarmaterialet att överprestera eller underprestera?