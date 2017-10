Voce dei Rossoneri: ”Kan inte begripa hur Inter kan vara obesegrade”

Serien tuffar igång igen efter landslagsspel och Voce dei Rossoneri fokuserar på helgens stormatch i och med derbyt mot Inter. Donnarumma är en av spelarna som kan komma att spela en avgörande roll, och hans säsong så här långt diskuteras också.

Donnarumma i Milans mål, var föremål för vilda diskussioner i början av sommaren fram tills att han slutligen signerade nytt kontrakt med Milan. Det sågs då som en mycket viktig underskrift. Hur tycker du att Donnarumma fungerat hittills under säsongen, är han som förväntat eller sämre/bättre, och i så fall varför tror du?

Efter en välbehövlig(?) vila kör serien igång igen, med höstens viktigaste match, Derby della Madonnina. Inter ligger på tredje plats i tabellen och är hittills obesegrade. Hur bra bedömer du att Inter är för närvarande, finns t.o.m chans på Scudetton?

Det ryktas om att Montella eventuellt testar nytt system igen. Suso och Bonaventura testades på träningarna bakom André Silva. Är det rätt att laborera med nytt system mot Inter? Är det kanske t.o.m ett måste för att kunna rubba lillebror?

Hur tror du att matchen slutar, och vilka blir de avgörande spelarna?

Slutligen, om du fritt får plocka spelare från båda lagen (utan hänsyn till skador och kort), hur skulle din startelva se ut då?

Miranda-Rodriguez-Biglia-Joao Mario-Bonaventura-Perisic- Suso-Icardi.



Kaveh Golestani: 4-3-3. Donnarumma; Conti, Bonucci, Miranda, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Icardi, Perisic











Panelen utgörs av Milanredaktionens Erik Terzi, Gabriel Melke och Kaveh Golestani.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Under sommaren pågick hela historien som en lång, irriterande och hatfylld saga. Efter att det slutligen blev klart, tog det ett tag att acceptera, och allt är ännu inte förlåtet. Trots detta väljer jag att fastslå att detta var, och är, en fundamental underskrift för Milans framtid. Inte för att Milans framtid avgörs i Neapelsonens vara eller icke vara. Ingen är större än klubben. Det är snarare en indikator för omgivningen att Milan är på rätt väg. Donnarumma kan, trots allt, komma att bli en av de viktigaste byggstenarna, och möjligtvis en framtida capitano. Jag kan eventuellt bli sågad för detta, men jag tycker faktiskt att Donnarumma skött sig rätt så okej under inledningen. Vissa ingripanden må ha varit lite tveksamma, men andra har varit avgörande för resultaten. Mina förväntningar inför säsongen var i princip detta, att han skulle blanda och ge, och jag känner att det kommer ta ett tag innan han blir varm i kläderna igen. Den tiden kommer, det är jag säker på.Det är svårt att vara Donnarumma i dagens Milan. När backlinjen liknar ett durkslag kan målvakten antingen briljera med sina räddningar eller kollapsa med resten av laget. I Gigios fall är det lite varken eller - jag kan inte komma på någon dundertabbe , men inga kolossala parader heller. Jag tycker däremot att det är lite Dida-varning på fasta situationer. Dags att använda dina 196 cm och visa vem som bestämmer Gigio! Dai Dai! (cit. Allegri)Han har väl fungerat OK, men han beter sig inte som en av de bäst betalda spelarna och största målvaktstalangerna i världen. Jag tycker att han innan kontraktskaoset hade bättre fokus och nästan större vilja. Det är säkert mest för att han som person sjunkit lite i mina ögon på grund av beteendet under förhandlingarna, men jag tycker att han varit lite nonchalant och loj stundtals. Med det sagt är han ju klart godkänd ändå. Vi ska vara glada att hans lägstanivå ändå är ganska hög.Spelmässigt har Inter inte visat prov på några bländande insatser. De har, likt Milan, en kreativ avsaknad och spelar väldigt idélös fotboll. Skillnaden mellan Milan och Inter i dagsläget är, mer eller mindre, att Inter får med sig poäng, vilket är det som behövs egentligen. Däremot tror jag att det är en tidsfråga innan poängen slutar ramla in, något som i det fallet kommer innebära att Inter hamnar i samma situation som Milan. Inter har lång väg kvar till nivån som bl.a. Juve och Napoli ligger på. Chans på Scudetton? Inte ens i deras vildaste fantasi.Landskamper är ansträngande för spelarna och irriterande för oss fans. Helger utan fotboll blir ett rent Inferno speciellt i början av säsongen - Serie A förvandlas till en pytt i panna med alla dessa avbrott och nivån sjunker något enormt. En så kallad Big Match före uppehållet och Derby della Madonnina strax därefter är dessutom ett mardrömsscenario för Rossoneri. Kusinernas säsongsinledning påminner lite om Mancinis oändliga 1-0 svit från säsongen 2015-16 och jag kan verkligen inte begripa hur Inter kan vara obesegrade hittills. En obegriplig tredje plats i åttonde omgången och ett obegripligt flyt kan tyvärr betyda Scudetto om spelet verkligen börjar rulla igång för Spallettis trupp.Inter har hämtat upp sig ordentligt och jag känner att de förbättrats enormt gentemot förra säsongen. Nu är ju säsongen ung och mycket kan hända ännu, men Inter känns faktiskt som ett väsentligt bättre lag jämfört med i våras. Jag tror att Inter kommer vara svårslagna säsongen igenom och de blir en svårknäckt nöt på söndag, men en scudetto kommer inte på tal.Vår käre Mister har experimenterat alldeles för mycket under inledningen av Serie A. Kontinuitet och kemi är två nycklar för ett helt nytt lag, något Montella inte skapat allt för stora möjligheter till med sina skiftande laguttagningar. Det är viktigt att laget får spela ihop och lära känna varandra. Jag är emot experimentering, speciellt i Derby della Madonnina, med motiveringen att Montella, i detta nu, redan borde ha implementerat ett specifikt spelsystem, sin startelva och sin spelidé. Eller snarare för två månader sedan. Step up, Vicenzo.Jag hoppas faktiskt att Gazzettas rykten stämmer. Suso och Jack är verkligen två derbyspecialister, två revanschsugna specialister vill jag tillägga. André Silva Måste få en plats i startelvan med tanke Inters backlinje. Med Skriniar och Miranda som motståndare skulle jag satsa på portugisens rörlighet istället för Kalinic centimeter i straffområdet.Det börjar bli lite löjligt med allt laborerande. Nu försöker han kanske att få in två av förra säsongens bästa lirare i startelvan igen, vilket kan tyckas positivt med tanke på att de två även har ett fantastiskt fint samspel. Kontinuitet är väldigt viktigt, särskilt för vårt försvarsspel. Att hoppa mellan tre-, fyr- och fembackslinje har inte visat sig vara särskilt fruktbart. Endast enstaka spelare har kunnat fungera kontinuerligt och jag hoppas verkligen att Montella har en bra plan med sina olika spelsystem. Jag sätter inte för stor vikt vid siffrorna som definierar spelsystemet och har alltid förespråkat flexibilitet i spelidé, men just med Montella är jag rädd att vissa förändringar kan vara i ren desperation på grund av att trycket på honom ökar.Matchen slutar 1-2, och Milan vänder på den negativa trenden, från och med söndag kväll. André Silva (förutsatt att en viss person låter honom starta) gör ett mål och passar fram till Borini som sätter mål nummer två för de rödsvarta. Borja Valero står för den bästa prestationen hos hemmalaget och skapar stor oro hos Rossoneri, dock inte tillräckligt för att få med sig några poäng.Om Kusinerna skulle råka vinna matchen kan vi räkna med att Perisic och Icardi avgör oförtjänt med två sena mål i sista kvarten - samma manus som vi sett tidigare i år vid flera tillfällen. Jag tror dock på ett jämnare Derby della Madonnina, 1-1 med Jack och Maurito som målskyttar.Jag vägrar tippa emot Milan, men det blir en tuff match med tanke på lagens formkurva. Låt oss hoppas på en stormatch av Bonucci, Donnarumma och Suso. Då vinner vi med 2-0.(3-4-3)DonnarummaMiranda-Bonucci-MusacchioConti-Bonaventura-Biglia-RodriguezSuso-Icardi-PerisicDet är alltid jobbigt att mixmatcha med infiltrerade spelare, men jag får väl göra ett försök. Gigio-Musacchio-Bonucci-