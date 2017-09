Inför: Lazio-Napoli (upp till bevis)

Dags och spänna bågen och skjuta ifrån!

Det går snabbt nu. Omgång 5 drar igång redan ikväll. Lazio står för motståndet. Laget som under Inzaghi har imponerat stort under förra säsongen och så även i inledningen av denna säsong. Tre vinster och en oavgjord match, ger laget just nu en fjärde plats i ligan. Lazio kommer senast från en3-2 seger borta mot våra vänner i nord, Genoa! Där Neapel födde Ciro Immobile stod för två nya mål. Ciro som under veckan berättat om sin konstiga känsla inför matchen. Hur han känner sig splittrad att spela mot sin favoritklubb och mot staden i sitt hjärta. Ciro som har gjort sex mål på det fyra inledande matcherna kommer nog inte tysta varken bortasupportrarna eller bortalaget om bollen hittar i nät. Napoli som alla vid detta laget redan vet spelade brallorna av Benevento i söndagskväll. Står nu inför sin tuffaste utmaning såhär långt in i serien. Efter tre matcher mot motståndare som tippas på undre halvan, så får man nu bekänna färg mot ett på förhand tippat top 5 lag. Napoli som haft tillsynes lätt för att åka till Rom för att besegra det ljusblå laget. 2017 slutade det 0-3 och 2016 slutade det 0-2. Ett väldigt imponerande borta facit.Laget som Napoli kommer ställa upp med kommer bli intressant. Vågar Sarri fortsätta rotera efter en aningen misslyckad rotation i borta mötet mot Shakhtar Donetsk i Champions Leauge. Där det inte alls föll på plats med Milik på topp, där bollar spreds av Diawara och hur hårt ska man egentligen matcha spelare som Insigne och Callejon?! Med match igen redan på lördag borta mot SPAL så tror jag Sarri kommer fortsätta rotera i laget.Upp till bevis! Dags och spänna bågen och skjuta ifrån! För att hålla Juventus bakom oss så krävs i vanlig ordning 3 poäng.Arrivederci!//Adrian