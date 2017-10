Inför Napoli - Inter

Det ska spelas tidig seriefinal på Stadio San Paolo. Napoli leder ligan efter åtta raka vinster och bländande spel, men Inter ligger hack i häl i tabellen. Efter en meriterande derbyvinst lär de svartblåa vara rejält motiverade till att sänka ännu en toppkonkurrent.



Hajpen inför lördagens match har pågått hela veckan och nu är det äntligen snart dags. Napoli tar emot Inter när två lag i toppform gör upp om förstaplatsen i Serie A . Över hela föreställningen vilar såklart en svartvit skugga, Juventus ligger trea i tabellen och det är ingen underdrift att påstå att lördagens match mest är en kamp om vem som ska bli den gamla damens främsta utmanare till ligatiteln.Favoritskapet ligger såklart på Napoli, det spel och de resultat man har visat upp hittills talar för sig själva. Nu verkar till slut kaptenen Hamsik ha kommit igång och det lyfter alltid laget ännu en nivå. Man lider dock av en tunn trupp och nyckelspelarna matchas väldigt hårt. Senast mot City fick Insigne gå av med en muskelskada, och det är i skrivande stund inte säkert om han kan starta på lördag. Den lille italienaren har varit Napolis absolut bästa offensiva spelare så här långt och att tappa honom vore ett bakslag som heter duga.Inter då? Milan ogänget har underpresterat grovt i flera år men nu verkar Spalletti äntligen ha fått ordning på skutan. Fiorentina lirarna Valero och Vecino har gått rakt in i startelvan och gett Inter en helt ny dimension i spelet med boll. Unge Skriniar har tagit posten bredvid Miranda i backlinjen och spelat med pondus, samtidigt som Icardi gjort vad Icardi brukar göra. Det vill säga hinkvis med mål. Inter ser helt klart ut att vara “på riktigt” så här långt in på säsongen men nu kommer deras första riktiga test. Napoli borta är en värdemätare för Nerazzuri; är man ett lag för CL-platserna eller kommer man hänga med i scudettokampen in på våren?Napoli-Inter är självklart ett stormöte i Italien, men just den här gången är insatsen ännu större. Det som förut på sin höjd var en match om CL-platser kan nu bli helt avgörande i kampen om scudetton. Vinst för Napoli innebär att man befäster sin position som ligans bästa lag. Vinst för Inter innebär att man går om Napoli i tabellen, och Spallettis projekt ser plötsligt mycket stabilare ut än vad många inledningsvis trott.Förväntade startelvor enligt gazzettan:Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Valero, Perisic; Icardi ©.Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, K2, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik ©; Callejón, Mertens, Zielinski.Man tror alltså på att Zielinski rakt går in på Insignes ytterplats. Den unge polacken må vara tekniskt duktig, men att han utan problem byter till en ovan position från innermittfältet känns osannolikt. Inte alls omöjligt att vi får se Giaccherini från start (blä) eller att det unga nyförvärvet Ounas för göra sin första start. Rakt in i hetluften!De senaste åren har Napoli haft förhållandevis lätt för Inter på hemmaplan, åtminstone i ligaspelet. Vi får hoppas att spelarna hämtar självförtroende från detta faktum. San Paolo är vår borg och ska en historisk titel hämtas hem till Neapel krävs det att konkurrenter som kommer på besök kastas ut med svansen mellan benen. Uppemot 60.000 supportrar förväntas vallfärda till arenan för att heja fram sina ljusblåa hjältar. Endast seger är gott nog!När: Lördag 20.45Var: Stadio San Paolo, NeapelHur: ViaplayMatch i matchen: Jorginho vs. Borja Valero . Mycket av Napolis bollinnehav går igenom brassens fötter och han lär vara tätt markerad av Inters spanska playmaker.