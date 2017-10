Inför Roma – Napoli: Eldprov att vänta i Derby del Sole

Efter knappt två veckors landslagsuppehåll är det åter dags för ligafotboll. Serieledarna från Neapel reser till huvudstaden i omgång 8 för att ta sig an Roma i ett ovisst och högintressant sydderby.

Napoli har som bekant går rent i ligan och befinner sig efter sju spelade omgångar överst i tabellen med maximala 21 poäng. Det går däremot att argumentera för att det är nu säsongen tar fart på riktigt när Roma, Manchester City och Inter väntar inom loppet av en vecka. Undantaget Lazio borta har spelschemat hittills varit gynnsamt även om såklart jobbet hela tiden måste göras för att poängen ska trilla in.



Maurizio Sarri har lyckligtvis kunnat konstatera att ingen spelare ådragit sig några skavanker under landslagsuppehållet. Således förfogar 58-åringen över en skadefri trupp, undantaget Milik.



Samma sak går inte riktigt att säga om Roma då huvudstadslaget dras med en hel del skador. Strootman, El Shaarawy och Schick är kanske de mest kännbara namnen som saknas mot Napoli.



Eusebio di Francescos Roma parkerar på en femteplats i tabellen med 15 inspelade poäng. Man har dock en match mindre spelat på grund av att mötet med Sampdoria regnade bort. Laget föll mot Inter i andra omgången men har sedan dess gått rent och senast tog man en meriterande 2-0-seger borta mot Milan. Roma har också klarat av att kombinera ligan med Champions League-spel på ett bra sätt såhär långt.



Precis som Napoli har Roma ett tufft spelschema den kommande veckan då man också möter Chelsea och Torino på bortaplan. En liten faktor att ta i beaktning inför dagens match.



Lagen har mötts 160 gånger genom historien i alla tävlingar. Roma har vunnit 61 av dessa, 52 har slutat oavgjort och Napoli har 47 segrar. Det är med andra ord två lag som många gånger spelar oerhört jämna, öppna och ovissa matcher. Denna tillställning lär inte bli något undantag.



Det blir spännande att se hur båda lagen tar sig an matchen och vilka som tydligast blir spelförande. Vill man kunna hävda sig i en absolut toppstrid på lång sikt ska en match av den här digniteten åtminstone inte förloras.



Sarri har sagt till Gazzettan att han kommer spela med det bästa laget, trots det tuffa spelschema framöver. Han erkänner också att insatserna hittills varit långt ifrån fläckfria alla gånger, men att prestationerna täckts upp av bra resultat i matcherna.



Ytterligare en intressant faktor i matchen blir den mellan de båda skyttekungarna Dzeko och Mertens. Bosniern slutade ett mål före belgaren i fjol när de vann och kom tvåa i skytteligan med 29 respektive 28 mål. Båda spelarna har börjat den här säsongen finfint målmässigt och med sju strutar vardera på lika många omgångar. Vem levererar ikväll? Lägen kommer dyka upp, var så säkra.



Troliga startelvor:

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne.



Avspark: Lördag 14/10 kl. 20.45

Arena: Stadio Olimpico

Domare: Gianluca Rocchi

TV-sändning: Viasat Fotboll HD och Viaplay