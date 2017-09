Inför SPAL-Napoli: Rullar vågen vidare?

Napoli slog Lazio och står nu på fem segrar av fem möjliga i Serie A. På grund av det täta spelschemat blir det tyvärr ingen välförtjänt vila för spelarna, som snabbt behöver hitta fokus igen. SPAL borta väntar på lördag kväll.



Med undantag för plumpen borta mot Shaktar Donetsk har Napoli haft en helt strålande säsongsinledning. De ljusblå är ett av endast fyra lag i Europa som står på full pott i ligaspelet, tillsammans med storheterna Barca, PSG och Juventus . En målskillnad på 19-3 talar för att både offensiven och defensiven klaffar väldigt bra. Spelet flyter på minst lika fint som under våren och frågan är egentligen hur länge den här formtoppen kan komma att hålla i sig.Och det är precis det som är nyckelfrågan: Hur länge fortsätter Napoli rida på denna magiska våg? För en våg är det, och likt alla andra vågor kommer till slut en brytpunkt. Fotbollstyckare och andra som trollbundits får gärna hoppa in i den Sarri-båt vi Napolisupportrar redan sitter tryggt i. Men när den positiva retoriken utvecklas till den grad att “S-ordet” börjar nämnas? Då känner man ändå cynikern som bor djupt inne i bröstet på en rygga tillbaka. Det Juventus som prenumererat på titlar de senaste åren har egenskapen att alltid studsa tillbaka efter en förlust. Låt oss se hur Napoli anno 17/18 hanterar motgång innan vi börjar dela ut favoritskap.SPAL då? Nykomlingarna har likt många andra italienska klubbar lidit av ekonomiska svårigheter men efter en omstart 2013 har man nu nått det förlovade landet. Serie B var förra året inget hinder för Ferrara-laget som vann titeln framför Hellas Verona . Man har också börjat bäst av de tre nykomlingarna i A med 4 poäng på det inledande fem. Kanske är det här den sämsta kullen uppflyttade ligan någonsin har sett? Det räckte i alla fall för De Laurentiis, som tog tillfället i akt att träda fram i rampljuset och basunera ut att han ville minska antalet deltagare till 16 klubbar.Men nog om det. SPAL har inte en ofarlig trupp och radarparet Antenucci-Borren (!) på topp lär samla ihop åtminstone 15 mål mellan sig. Stora frågetecken kring rörligheten på det anfallet ändå, och är det något som Koulibaly gillar så är det forwards som försöker matcha honom fysiskt…Det rosa dasspappret, evigt opålitligt, tror på följande elvor:Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Kolaballen, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Väisanen; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Costa; Antenucci, Borren.Napolis elva då. Zielinski ersätter Allan och Maggio förpassas tillbaka till bänken till förmån för Hysaj. Kul ändå att se den gamle räven springa omkring på högerkanten mot Lazio . Även om hans begränsade teknik gör att han aldrig tillåts gå över mittlinjen av Sarri.Ögonen mest på Jorginho dock. H*lvete vad bra italobrassen har spelat de senaste matcherna. Såklart en begränsad spelare men en fröjd att titta på när han styr spelet sådär som ingen annan kan.I SPALs elva finner vi AIK-värvningen Väisanen. Det är väl den enda “spaningen” jag har där egentligen.Walter Mattioli, SPALs president, gick i veckan ut och bad sina spelare “hålla siffrorna nere”. Värre jinx får man ju leta efter. Han har dock rätt i att Napoli är superfavorit trots att matchen spelas borta på Stadio Paolo Mazza. Juventus spelar samma dag Derby della Mole hemma mot Toro och kanske, kanske kan en Napoliseger betyda ett litet ryck i tabellen. A man can dream.Lite statistik så våra kommentatorsgubbar på Viasat har något att dra fram under match:Napoli har just nu 10 raka segrar i Serie A , ett klubbrekord.I alla sina 14 hemmamatcher i Serie A mot Napoli har SPAL lyckats göra mål.Det här är Napolis mest målglada säsongsinledning på fem matcher sedan 1957/58.Forza Napoli!