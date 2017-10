Napoli 3-0 Cagliari: Väntad vinst

Napoli tog sin sjunde raka seger i upptakten av 2017/2018-års Serie A.

Dagens lag:

med ett fint kombinationsspel där kapten Hamsik smög sig upp bakom en förvirrad Cagliari-backlinje (som tittade boll) och bredsidade in 1-0. Napoli fortsatte att briljera med sina kombiantioner och Insigne hade chans att stenhårt placera in 2-0 på nick inte långt därefter men kom lite ur balans vid tillfället.Chanserna avlöste varandra och bl a Mertens var ett ständigt orosmoment för det ö-ländska laget. Mertens själv föll i straffområdet i slutet av första halvlek och kunde enkelt placera in 2-0 från 11 meter. Napoli var totalt överlägsna i första halvlek och kunde med lite flyt haft med sig 4,5-0 till halvtidsvilan.i Koulibaly tråcklar in 3-0 i en liten rörig situation framför Cragno i Cagliari-målet. Efter detta fortsatte Napoli att rada upp chanser från Hamsik, Callejon och Mertens och ska man ge något minus idag så var det nog för ineffektiviteten.Men en dag som denna skiter vi i det. Napoli tog sin 13:e raka seger i Serie-A sammanhang och sin 7:e i nuvarande upplaga. Nu blir det två veckors uppehåll sen blir det att bekänna färg i Rom igen.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (Rui 86); Allan (Ounas 78), Jorginho, Hamsik; Callejon (Rog 70), Mertens, InsigneCragno; Padoin, Andreolli, Roma gna, Capuano; Ionita, Cigarini (Deiola 56), Barella; Joao Pedro; Sau (Dessena 34), Pavoletti (Farias 66)