Napoli 3-1 Sassuolo: Ny hemmavinst!

Napoli fortsätter återigen på vinnarspåret och tog idag en ny tre-poängare.

Sassuolo på besök och en rörd Paolo Cannavaro fick applåder och ovationer från sina likasinnade. Det känns som en evighet sen han spelade med oss, men han gav sitt hjärta, sin själ och sitt liv åt vår klubb. Grande Capitano!



Napoli rivstartade dagens match som sig bör och radade som vanligt upp möjligheter. Men Sassuolo var inte ofarliga och satte vid tillfälle Reina i rörelse. 1-0 skulle dock komma vid en något rörig situation. Mertens går ner i något som ser ut som en smäll mot foten varpå Allan i vågen därefter rinner igen och vippar in ledningsmålet. Lustigt mål.



Sassuolo skulle dock visa sig inte vara helt ofarliga. På ett inlägg går Falcinelli upp och ställer Reina helt på fel fot. 1-1.



På en hörna strax innan halvtid skulle dock ordningen återställas då Callejon knorrar in en hörna direkt i mål. Enligt vissa rapporter skulle det vara Insigne som var på den men enligt officella uppgifter har Callejon fått målet.



Andra halvlek ristartar med en Hamsik som ytterst nära gör 3-1. Istället är det Napolis speciella belgare som stöter in 3-1 strax därefter. Napoli spelar sen av matchen och takten slås av.



Det går egentligen inte att säga så mycket av matchen då alla inväntar Manchester City i veckan. Det märktes idag, speciellt efter 3-1 då laget "sejfade" en del.



Fin seger idag och viktig i och med att övriga lag bakom oss vann.



Dagens lag:



Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik (Zielinski 67); Callejon (Rog 76), Mertens, Insigne (Giaccherini 80)

Sassuolo: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli (Pierini 71), Sensi, Cassata; Politano, Falcinelli (Scamacca 85), Ragusa (Missiroli 56)

2017-10-29 20:38:00

