Spaccanapoli: The toppen is nådd?

Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.

Pepe Reina blev efter många om och men kvar i klubben, men har inte imponerat utan snarare varit ännu mer benägen att släppa in enkla bollar. På mittfältet är vår kanske viktigaste spelare, Hamsik, inne i vad som måste beskrivas som en formsvacka. På grund av hans otroliga förmåga har han inte varit direkt dålig men det märks att Il Capitano för tillfället spelar på en nivå under sin vanliga. Det blir intressant att se i vilken match han faktiskt börjar plocka offensiva poäng igen och vilken inverkan det kommer ha på laget. Inte långt kvar till Maradonas målrekord ju...Känns som man måste gräva djupt för att hitta något specifikt som Napoli gjort dåligt. Förlusten mot Shakhtar var såklart en väckarklocka. Men jag tror även den matchen var ett undantag i förlust mot lag som Napoli inte ska förlora mot. I matchen kunde man se ett oroligt mittfält där Diawara inte alls var den spelare som vi fick lära känna förra säsongen. Mycket felpassningar och aning övermodig.Försvaret och ineffektiviteten hur bisarrt det än må låta. Napoli har gjort väldigt många mål på 7 omgångar men det hade faktiskt kunnat vara mer. Reina är fortfarande något instabil och som sagt, försvaret är nyckfullt. Som tur väl kan anfallsspelet stänga matcher men vad händer om de dippar lite?Jag har dock inte legat sömnlös över detta. Njuter mest av hur galet vårt anfall är.Det är inte mycket att klaga över. Kan tycka att det är lite trist att Rog, Zielinski och Diawara inte verkat ha steppat upp, jag skulle vilja ha sett en utveckling som gjort att minst en av dessa (gärna två) hade varit given för startelvan. Det är dags nu. Å andra sidan har det inte varit lätt att få speltid, Allan och Jorginho har varit bra och återupptagit den pondus centralt duon gled runt med för två år sedan.Det finns väl egentligen inte så mycket att klaga på. CL-starten blev inte optimal med förlust i Ukraina och säsongens hittills sämsta insats. Däremot tror jag inte att det i längden lär spela någon jätteroll då jag tror man löser avancemang ändå. Som sagt, Miliks skada oroar ju litegrann. Inte för att jag tycker han är speciellt bra, tvärtom egentligen. Mest för att vi nu saknar självklara alternativ att rotera in som "nia" när Mertens behöver vila.Tycker absolut att man är en bit ifrån toppformen trots den fina resultatraden. Det finns mycket mer att hämta i detta lag och när ex. Hamsik kommer igång lär vi få se det "riktiga" Napoli. Under den här säsongsinledningen tycker jag inte att vi alltid har sett samma lag som under våren där man spelade en helt otrolig fotboll. Nu vinner man istället ofta matcher utan att imponera spelmässigt ( Lazio , Atalanta, Bologna ) vilket kanske är det som krävs för att till slut ta det så åtråvärda "nästa steget". Särskilt mot Atalanta och SPAL var man nära poängtapp men räddades av oväntade individuella aktioner.Under säsongen 16/17 fick man känslan av att Napoli behövde hålla samma otroliga nivå varje match för att ta poäng. Lyckas man istället, som nu, att vinna även när spelet inte klickar är det i mina ögon ett mycket gott tecken. Fula segrar är skillnaden mellan första och andra plats i tabellen, åtminstone i Napolis fall.Jag tror verkligen Napoli har sin formtopp just nu. Men det behöver inte betyda att laget inte kommer fortsätta vinna och dominera på samma sett. Man måste komma ihåg att Napoli har mött lag som ska placera sig under Napoli i tabellen. Roma och Inter väntar. När dessa två matcher har spelats så kommer det bli enklare och summera hur laget ligger till. Om man går obesegrade genom dessa två stormöten. Då kan detta bära hur långt som helst.Det finns alltid en risk med Napoli. Å andra sidan har vi inlett säsonger väldigt bra förr så jag är inte så orolig om det skulle komma en dipp senare i höst. Det jag mest är rädd för är hur det blir i februari. Det är då det avgörs. Gör vi dock en bra februari-månad lär segern äntligen återvända hem.Egentligen känns det som Napoli fortsatt på den fina form laget hade under perioden mars-maj och konserverat den. Givetvis kommer både en dipp eller en mindre bra period (tex vid ett tufft schema) längre fram. Jag tror inte att Napoli kan bli så mycket bättre, spelarna är inte bättre än så här, Albiol, Koulibaly och Reina är inte tillräckligt bra. MEN, just nu läcker inte Napoli så mycket och dessutom kan laget som helhet se till att undvika ett större fall när väl svackan kommer. Kanske har mognaden satt sig nu och vi slipper en massa poängförluster. Om vi tidigare har sett tex poängförluster i knappt hälften av de 20 matcherna mellan december-mars, går det att få ner det antalet till fyra-fem matcher? Då kan vi snacka.Det kan enligt mig aldrig vara en nackdel att man spelar på toppen av sin förmåga, oavsett när på året det sker egentligen. Om det nu är det Napoli gör. Jag är inte så säker på det. Visst är man 100%-iga i ligan och har gjort mycket mål men jag tycker mig se flertalet saker i spelet som kan bli bättre. Sen ska vi komma ihåg att spelschemat i ligan varit gynnsamt i säsongsupptakten, undantaget Lazio borta då kanske. Säsongens största test hittills både för truppen och spelet kommer direkt efter landslagsuppehållet när Roma, Manchester City och Inter väntar inom loppet av sju dagar.Spaccanapoli återkommer under hösten med mer aktuella frågeställningar