SPAL 2-3 Napoli: Blytung seger!

Napoli tog ännu en blytung seger i toppstriden när nykomlingen SPAL besegrades med uddamålet.

med en firande sup kändes dagens match mot en av nykomlingarna tämligen krampaktig. SPAL spelade aggressivt och Napoli kändes stundtals lite "trötta". 1-0 kom kanske lite överraskande men ändå inte. Efter en fin upprullning placerades 1-0 in vid Reinas högra stolpe. Vild glädje bland hemmafansen.Responsen kom dock ganska kvickt därefter då Insigne distinktskjuter in 1-1 på en liten rörig situation i ytterkanten av SPAL´s straffområde. Spelet hade hittills varit rörigt och gungande, vilket inte verkade passa ett som sagt lite tröttkört Napoli.och när Callejon lurar en offsidefälla och nickar in 1-2 så känns matchen klar. SPAL skulle dock kvittera bara några minuter senare på en riktigt fin frispark där man kanske kunde beskylla Reina för att stå felplacerad. Eller tyngdpunkten på fel ben i alla fall..Men Napoli är i år ett lag med fler spelare som individuellt tar för sig och det var inte överraskande att dagens bästa spelare Ghoulam gör en soloräd och placerar in 2-3 och stänger in ytterligare tre poäng till Italiens mest sevärda lag. Skönt.idag skall sägas. Det såg stundtals inte bra ut men även såna här skitmatcher ska vinnas och det gjordes. Bäst idag var Ghoulam. Med en kalas-assist till Callejon och sen ett solomål får han dagens "grinta".Ett annat plus är som vanligt Callejon. Jag har varit ett fan av denna spanjor sen dag 1. Hans första touch hävdar jag är bäst i världen (när han får till den). Idag placerade han bombsäkert in en nick och det var så självklart och vackert som en Sophia Loren back in the day.Minus att Milik fick sig en smäll men förhoppningsvis har polacken fortfarande bra läkkött och redo för fight snart igen. Tre poäng ikväll och Napolis elfte raka seger i ligaspel (6 denna säsong). Aiz' aiz' aiz', acal', acal', acal', accost', accost', accost', a salut' nost'!Gomis; Salamon, Vicari, Felipe (Vaisanen 66); Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora (Rizzo 81), Costa; Antenucci, Borriello (Paloschi 86)Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (Milik 69), Diawara, Hamsik (Allan 61); Callejon, Mertens (Rog 76), Insigne