Vinst 3-2 borta mot Genoa

Napoli vann efter fina mål av Mertens.

Sarri startade med Chiriches, Diawara och Zielinski, i övrigt var det en ordinarie elva. Det blev som förväntat ingen jätterotation utan några spelare in/ut och vi får se vilka som får vila på söndag. Kanske hoppas Sarri att hemmaplan och ett svagare Sassuolo inte kräver bästa startelva, vi får se, undertecknad spekulerar endast kring detta.I kvällens match rivstartade hemmalaget och tog en tidig ledning genom Taraabt och kanske blev Napoli något överraskade. Men sedan, som tidigare i år, vände laget på underläget och det hyfsat fort. Mertens slog till två gånger om med en fin frispark samt ett skott från nära håll som tog i ribban och in. Bortalaget dominerade under resterande del av första halvlek och borde ha gjort ett mål till, bla. hade man en trippelchans kort före paus.Andra halvlek var till stor del sämre än den första, mindre koncentration, sämre passningsspel, långsamt, detta från båda lagen. Dock kontrollerade Napoli matchen trots att man gick ner i tempo. Mertens låg bakom även det tredje målet då hans inspel till Callejon styrdes i mål av en Genoaspelare. Under den sista kvarten vaknade hemmalaget till, gjorde 2-3 och hade en bra period. De var inte supernära kvittering men Napoli var till viss del pressat. Men det blev ingen storm, möjligen en del onödiga vindar kring Reinas straffområde.3-2 borta mot Genoa är bra, viktigt med tre poäng och fortsatt serieledning. Napoli kontrollerade det mesta ikväll och tyvärr släpper man in det andra målet, vilket väcker minnen från i fjol. Då hade man svårt att stänga matcher, något Sarri har ordnat till det bättre denna säsong. Nu var det ingen tokpress från motståndarna och det kändes hyfsat säkert, men onödigt ändå att släppa in hemmalaget i matchen.På söndag väntar Sassuolo på San Paolo.Startelvor:Genoa: Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci (Pandev 84), Veloso (Omeonga 61), Laxalt; Rigoni, Taarabt; Galabinov (Lapadula 63)Napoli: Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (Allan 81); Callejon (Rog 71), Mertens, Insigne (Giaccherini 90)