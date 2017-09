2017-09-20 18:00

Benevento - Roma

0-4



Bekväm seger i veckomatchen mot Benevento!

Benevento - Roma 0-4: Dzeko x2 autogol x2!

Roma åkte under onsdagskvällen söderut till Kampanien för att besöka Serie A-nykomlingarna Benevento. Hemmalaget, tillika tabelljumbon, hade inte mycket att sätta emot och efter två Dzeko-mål och två självmål så kunde Roma bekvämt räkna med tre poäng. Benevento får därmed vänta på säsongens första poäng.

Första halvlek





Dzekos ledningsmål i den 22 minuten kom därför inte som en överraskning. Kolarov lyckades starkt bryta sig fram på sin vänsterkant och kunde säkert och enkelt spela fram sin gamla lagkamrat från Manchester City till matchens första mål. Och bara 13 minuter senare var det återigen dags. Efter ett mycket fint uppspel av Gonalons kunde



Andra halvlek

Cengiz Ünder hade tyvärr ingen lysande kväll och blev till andra halvlek utbytt mot Stephan El Shaarawy. Andra halvlek var bara ett par minuter gammal när Memushaj slarvade till det ordentligt och lät Perotti enkelt sno åt sig bollen och frispela Dzeko som snyggt placerade in 3-0 i bortre hörnet bakom Vid Belec. Massimo Coda var den som hotade mest i Benevento under andra halvlek, inom loppet av 3 minuter så får den före detta Salernitana-spelaren tre fina skottlägen som dock Alisson och Juan Jesus turas om att avstyra.



Till sist så kommer även 4-0 i 74:e minuten. Strootman lägger ett smörpass till Kolarov som ännu en gång siktar på Dzeko i boxen, men återigen är en Benevento-spelare framme och sätter bollen i eget mål och Dzeko får sura över att han inte får fullborda ett hattrick. Efter detta byter Marco Baroni ut Coda och sätter in svensken Samuel Armenteros. Så mycket mer av intresse händer inte i matchen utöver en ribbträff av Dzeko.



Tankar efter matchen

Spelare som De Rossi, Manolas och Nainggolan vilades. Nödvändigt då oktober månad innehåller 7 matcher (trots landslagsuppehåll!) Att rotera truppen var inget som tidigare coach Spalletti gjorde sig känd som under sin tid i Roma. Det märks att Roma har en bredare trupp detta år som bekvämt kan städa av lag som



Milan,



Il Migliore:



Matchinfo

Mål:

22’ Edin Dzeko

35’ Lucioni (Självmål)

52’ Edin Dzeko

74’ Venuti (Självmål)



Byten Benevento:

58’ Ut: Ashraf Lazaar, In: Vittorio Parigini.

75’ Ut: Massimo Coda, In: Samuel Armenteros.



Byten Roma:

46’ Ut: Cengiz Under, In: Stephan El Shaarawy.

68’ Ut: Lorenzo Pellegrini, In: Gerson.

84’ Ut:



Statistik:

Skott: 11 - 16

Skott på mål: 6-8

Bollinnehav: 36% - 64%

Offside: 3-3

Hörnor: 2-9

Gula kort: 2-0



Startelvor:

Benevento: Belec; Venuti, Lucioni, Letizia, Di Chiara; Memushaj, Cataldi, Chibsah, Lazaar; Puscas, Coda.

Roma: Alisson; Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Under, Dzeko, Perotti.



Benevento -Roma Vid Belec

Gaetano Letizia

Fabio Lucioni

Lorenzo Venuti

Gianluca Di Chiara

Ledian Memushaj

Danilo Cataldi

Raman Chibsah

Achraf Lazaar

George Alexandru Puscas

Massimo Coda



Avbytare

Samuel Armenteros

Alberto Brignoli

Lorenzo Del Pinto

Andrew Gravillon

Bright Gyamfi

Pietro Iemmello

Mamadou Kanoute

Alisson

Bruno Peres

Federico Fazio

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Lorenzo Pellegrini

Maxime Gonalons

Kevin Strootman

Cengiz Under

Edin Dzeko

Diego Perotti



Avbytare

Mirko Antonucci

Leandro Castan

Daniele De Rossi

Gregoire Defrel

Stephan El Shaarawy

Alessandro Florenzi

Gerson



MOISES LÖFROTH

2017-09-20 23:39:36

Roma åkte under onsdagskvällen söderut till Kampanien för att besöka Serie A-nykomlingarna Benevento. Hemmalaget, tillika tabelljumbon, hade inte mycket att sätta emot och efter två Dzeko-mål och två självmål så kunde Roma bekvämt räkna med tre poäng. Benevento får därmed vänta på säsongens första poäng.Senaste matchen mot Verona blev en värdemätare för det mer roterande spelarna i Roma. Florenzi tillbaka från sin långtidsskada stod för en fin assist till Dzeko.Ünder gjorde det han skulle och visade bra framfötter. Pellegrini fick vikariera för Strootman och Fazio för Juan Jesus. Även Shaarawy fick spela hela matchen med godkänt betyg. Nu stundar det ännu en match där vi är stora favoriter.Den tänkta matchen i Genua regnade bort och Roma fick en spelledig helg senast. Efter 0-0 mot Atletico Madrid i Champions League får vi äntligen se Roma lira Serie A-fotboll igen. För motståndet står nykomlingen Hellas Verona och Di Francesco väntas rotera friskt i startelvan.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Välkommen till Romas sommarmercato.Det var en spännande sommar som väntade alla romanisti i och med Monchi's intåg i klubben. Den beryktade spanjoren hade skördat flera framgångsrika år i spanska Sevilla och nu var frågan om han skulle kunna ta med sig magin från Andalusien till den eviga staden. I Roma fanns även en ny tränare i form av Eusebio Di Francesco och hur skulle samarbetet fungera mellan dessa två herrar? Lämnat Roma hade den ständigt rökande Walter Sabatini.Romas ex tränare Luciano Spalletti gästade Olimpico med ett bittert avslut. Trots Dzekos öppningsmål så räckte det inte till när Inter drog det längre strået.Roma är i och med fjolårets andraplats i ligan direktkvalificerade till Champions Leagues gruppspel 2017/2018. Detta efter en dramatisk avslutning där Diego Perotti stänkte in 3-2 i slutminuterna hemma mot Genoa i sista omgången av Serie A.I den första av den 38 omgångar långa Serie A ställdes Roma mot hemmalaget Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Efter en trevande start, och ett antal närbilder på Francesco Totti på läktaren, hittade Aleksandar ”Ronaldinho” Kolarov nätet efter en frispark under muren. I andra halvlek pressade hemmalaget för en kvittering, man kom dock inte närmre än en stolpträff och Roma fick efter en stark defensiv insats lämna Bergamo med tre poäng.Il Calcio är tillbaka! 84 dagar har gått sedan sist. Efter en sommar med peroni, flyktande nyckelspelare, en superturk, hemvändare och trötta träningsmatcher är det äntligen dags. Mina damer och herrar – världens vackraste liga välkomnar oss till säsongen 2017/2018.