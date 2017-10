Inför Milan - Roma: Tungviktsmöte på San Siro

Roma reser till Milano för att ta sig an shopaholicen AC Milan. En väldigt viktig match för båda lagen i jakten på främst Juventus och Napoli. Kan Eusebio di Francescos mannar få Vincenzo ”il aeroplanino” Montellas Milan att kraschlanda?

Roma har vunnit sina senaste 9 bortamatcher i Serie A.

sina senaste 9 bortamatcher i Serie A. Roma har gjort minst 3 mål i 7 av sina 8 senaste bortamatcher i Serie A.

3 mål i 7 av sina 8 senaste bortamatcher i Serie A. El Shaarawy har nätat i sina två senaste matcher på San Siro.

senaste matcher på San Siro. Milan har vunnit tre av tre matcher hemma hittills i Serie A denna säsong.

tre av tre matcher hemma hittills i Serie A denna säsong. Roma har hittat nätet i sina 26 senaste matcher i Serie A.

Efter Milans svaga säsong förra året (sjätteplats) bestämde sig de kinesiska ägarna för att spendera och det rejält. Under sommaren värvades elva nya spelare in för en sammanlagd summa på över 200 miljoner euro. Av dessa har sju eller åtta stycken gått rakt in i startelvan; Bonucci, Musacchio, Rodriquez, Biglia, Kessie, Calhanoglu och Kalinic. Inte konstigt att en klubb av Milans storlek då får en enorm press på sig att leverera direkt. Riktigt så enkelt är det dock inte och Milans spel under inledningen av säsongen har lämnat en hel del frågetecken. På de inledande sex omgångarna har man fyra vinster och två förluster. Trepoängarna har tagits mot Crotone, Cagliari, Udinese och SPAL. Mot både Lazio (1-4) och Sampdoria (0-2) har man däremot kammat noll. I torsdagens match i Europa League mot kroatiska Rijeka var man dessutom nära på att tappa en 2-0-ledning men Crutone räddade Montella den gången tack vare sitt 3-2-mål i matchens sista minut.Efter att man blivit överkörda av Lazio på Olimpico valde Mister Montella att gå ifrån sin 4-3-3-uppställning och istället spela en variant av 3-5-2. Donnarumma är given i målet och det mest troliga är att backtrion kommer bestå av Musacchio, Bonucci och gamla Roma -spelaren Romagnoli. Kessie och Biglia centralt bakom någon av Bonaventura och Calhanoglu. Denna trio flankeras av Abate och Rodriquez på kanterna. Kalinic längst fram ihop med antingen portugisen André Silva eller supertalangen Cutrone, högst troligt den förstnämnde.– den unge portugisen var en av få ljusglimtar i Milans match mot Rijeka med sitt rörliga anfallsspel och sin förmåga att utmana. Tuff match i matchen att vänta för Romas backlinje.A Donnarumma, G Donnarumma, Storari, Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriquez, Romagnoli, Zapata, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, SusoRoma kommer ifrån en viktig trepoängare borta mot Qarabag (1-2) i Champions League . Första 20 minuterna av matchen var riktigt bra från de gulrödas sida och det var även under denna period målen från Manolas och Dzeko föll. Bra rörelse, högt passningstempo och fina kombinationer gjorde att hemmalaget såg ut som ett halvtaskigt juniorlag. Roma slog dock av på takterna och hemmalaget jobbade sig in i matchen och fick även in en reducering innan första 45 var spelade. Andra halvlek var inget vidare och Roma ska vara nöjda med de tre poängen efter svaga sista 45 minuter.Nu är det dock Serie A som gäller och toppmöte på San Siro. Matchen är kanske främst precis som Montella nämnde inför drabbningen ”en match om Champions League-platserna”. Roma brukar trivas bra mot Milan och på de senaste 10 matcherna lagen emellan i Serie A har Roma fem segrar, fyra oavgjorda och en förlust. Förra säsongens motsvarande möte vanns övertygande av Roma med 4-1 efter bland annat en doppietta av Dzeko. Något den formstarke bosniern gärna får upprepa.Med både Perotti och Defrel i sjukstugan är platsen till höger i den offensiva tridenten öppen. Det mest troliga alternativet är att Florenzi spelar på den positionen med Bruno Peres bakom sig. Dzeko och El Shaarawy är för stunden givna i elvan och det ska bli spännande att se vad Il faraone kan göra mot sitt forna lag. Pellegrini har legat däckad i feber efter onsdagens match men är ändå uttagen i truppen, dock tveksamt ifall italienaren kommer till spel.Alisson, Lobont, Skorupski, Jesus, Kolarov, Moreno, Fazio, Peres, Manolas, Castan, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson, Under, El Shaarawy, Antonucci, DzekoMilan –1-4, 7 maj 2017– Milan 1-0, 12 december 2016Milan –1-3, 14 maj 2016Roma – Milan 1-1, 9 januari 2016– Roma 2-1, 9 maj 2015(3-5-2) Tränare: Vincenzo MontellaDonnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Calhanoglu, Biglia, Rodriguez; Kalinic, André SilvaKalinic, Cutrone, Suso, Kessie, har samtliga gjort 2 mål.(4-3-3) Tränare: Eusebio di FrancescoAlisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy Edin Dzeko , 6 målLuca BantiViasat Fotboll, Viaplay1-2. Dzeko, El Shaarawy, Calhanoglu.Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu