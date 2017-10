2017-10-25 20:45

Roma - Crotone



Inför Roma - Crotone: Besök från Kalabrien i veckomatchen

Efter urladdningen mot Chelsea i Champions League och tre viktiga pinnar mot Torino ställs Roma nu mot ett, på pappret, betydligt svagare motstånd i form av Crotone. Efter att redan förlorat två av fyra hemmamatcher gäller det för La Magica att bygga upp en fin hemmasvit för att haka på i toppstriden. Dzeko fortsätter leverera baljor mot Crotone?

Roma



Roma dominerade både på mattan och på läktaren när man besökte London för en vecka sedan, trots det fick man bara med sig en poäng hem till den eviga staden. De individuella misstagen defensivt samt inneffektivitet framåt straffade sig tyvärr trots en i övrigt strålande insats. Med gott självförtroende åkte man till Turin i lördags för att ta sig an stadens tjurar – Torino. De gulröda gjorde inte mycket mer än vad som krävdes och tack vare Kolarovs delikata frisparksmål i andra halvlek tog man med sig samtliga tre poäng. I Manolas och Fazios frånvaro stod Moreno och Jesus för stabila prestationer och hjälpte Alisson att hålla säsongens femte nolla. Starkt att hämta hem trepoängaren med tanke på CL-prestationen som tömde en hel del bränsle tidigare i veckan.



På tisdagens presskonferens gav mister Di Francesco en del positiva nyheter angående skadeläget. Bland annat bekräftades att Rick Karsdorp kommer att göra gulröd debut iklädd tröja nummer 26. Den 22-årige holländske landslagsmannen som värvades från Feyenoord i somras kommer att starta till höger i fyrbackslinjen. Fazio kommer att testas inför matchen och det mesta tyder på att argentinaren startar tillsammans med Jesus i mittlåset. Moreno står redo att ersätta annars. Förhoppningar finns att Manolas gör comeback antingen mot Chelsea i



Truppen: Alisson, Lobont, Skorupski, Jesus, Kolarov, Moreno, Fazio, Peres, Karsdorp, Castan, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson, Perotti, Dzeko, Schick, Under, Defrel, El Shaarawy, Antonucci



Crotone



Under onsdagskvällen ställs Roma mot sjuttondeplacerade



Det var inte många som trodde att det skulle bli



Romas stortalang Marco Tumminello lånades som bekant ut till Crotone inför årets säsong. Redan efter att ha medverkat i fem matcher, två från start och tre inhopp (ett mål), tog dock säsongen slut för den unge italienaren. En korsbandsskada mot Benevento gör att Marco väntas vara tillbaka någon gång fram i vår.



Bland de rödblåas mer tongivande spelare kan nämnas Rolando Mandragora som drar ett tungt lass på det centrala mittfältet, trots sin ringa ålder (20 år). Även vänsterbacken Bruno Martella har stått för en stabil säsongsinledning med bland annat ett mål inprickat. Marcus Rohden börjar växa ut till en nyckelspelare för Kalabrienklubben och har noterats för två baljor hittills. Samarbetet Trotta-Rohden får Roma se upp med då italienaren har assisterat svensken till båda målen. Marcus missade matchen mot Sampdoria men säger sig vara redo för spel på Stadio Olimpico.



Se upp för: Marcus Rohden – Hössnabördige Rohden har redan dubblat sin målskörd från föregående säsong och med sin inställning och löpstyrka är han en viktig kugge i Nicolas lagbygge.



Intressant fakta Edin Dzeko gjorde tre av Romas sex mål, 4-0 och 2-0, mot Crotone förra säsongen. (Serie A)

av Romas sex mål, 4-0 och 2-0, mot Crotone förra säsongen. (Serie A) Crotone har inte vunnit någon av sina fem senaste bortamatcher. (Serie A)

senaste bortamatcher. (Serie A) Roma tog sin elfte raka bortavinst mot Torino, nytt rekord . (Serie A)

raka bortavinst mot Torino, nytt . (Serie A) Kolarov är förste spelare denna säsong att näta två gånger på frispark. (Serie A)

Inbördes (Roma och Crotone har endast mötts två gånger)



Crotone - Roma 0-2, 12 februari 2017

Roma - Crotone 4-0, 21 september 2016



Preliminära startelvor



Roma (4-3-3) Tränare: Eusebio di Francesco

Alisson; Karsdorp, Fazio, Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Gerson; Under, Dzeko, Perotti



Bäste målskytt: Edin Dzeko, 7 mål



Crotone (4-2-3-1) Tränare: Davide Nicola



Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Barberis, Izco; Rohden, Mandragora, Stoian, Budimir



Bäste målskytt: Marcus Rohden, 2 mål



20.45 onsdag Stadio Olimpico

Domare: Gianluca Manganiello

TV: Viaplay

Tips: 4-0. Dzeko x3, Ünder.



Voglio solo star con te



2017-10-24 20:37:51 2017-10-24 20:37:51

