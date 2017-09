Inför Roma - Hellas Verona: Bentornato Florenzi!

Den tänkta matchen i Genua regnade bort och Roma fick en spelledig helg senast. Efter 0-0 mot Atletico Madrid i Champions League får vi äntligen se Roma lira Serie A-fotboll igen. För motståndet står nykomlingen Hellas Verona och Di Francesco väntas rotera friskt i startelvan.

De tre senaste mötena lagen emellan har slutat 1-1 (alla tävlingar).

(alla tävlingar). Det har blivit minst 3 mål i 17 av Romas senaste 21 hemmamatcher (Serie A).

3 mål i 17 av Romas senaste 21 hemmamatcher (Serie A). Verona har misslyckats med att vinna i 19 av sina 20 senaste bortamatcher (Serie A).

av sina 20 senaste bortamatcher (Serie A). Florenzi startar sin första match på 11 månader.

Ja, matchen mot Sampdoria blev alltså flyttad på grund av oväder i de norra delarna av landet. Nytt datum är ännu inte fastställt. Helgen spenderades istället åt att finslipa på detaljerna inför mötet med Atletico Madrid. En match i högt tempo som slutade 0-0 efter uteblivna straffar, stolpskott och missade kanonlägen. Alisson gjorde för övrigt en kanonmatch.Nu väntar på nytt match hemma på Olimpico. I hemmapremiären stod Roma för en mycket bra match spelmässigt, utdelningen uteblev dock och Inter kunde vända Dzekos ledningsmål till seger. Eller rättare sagt, en glödhet Icardi vände på steken.Oerhört viktigt med en seger i dagens match för att inte släppa iväg Juventus , Inter och Napoli redan nu. Viktigt även för Di Francesco att få lite arbetsro efter förlusten mot Inter, en bra spelmässig prestation och ett fint resultat vore därför på sin plats. Ska vi säga 3-0, två mål avoch ett av Nainggolan?Di Francesco väntas göra en hel del ändringar från matchen mot Atletico Madrid.gör sin första start på 11 månader, Pellegrini och Gonalons tar plats på mittfältet och Under och El Shaarawy väntas starta ihop med Dzeko offensivt. Karsdorp, Emerson och Nura är fortsatt utanför truppen på grund av skador.: Alisson, Lobont, Skorupski, Castan, Fazio, Kolarov, Manolas, Moreno, Jesus, Peres, De Rossi, Florenzi, Gonalons, Nainggolan, Pellegrini, Gerson, Strootman, Defrel, El Shaarawy, Perotti, Under, Shick, DzekoNykomlingen Hellas Verona har fått bekänna färg direkt så här i inledningen på årets Serie A . Förluster hemma på Bentegodi mot både Napoli (1-3) och Fiorentina (0-5) samt 0-0 borta mot Crotone gör att Pecchias mannar placerar sig nästsist i tabellen. Ingen skam dock att som nykomling gå poänglösa mot Napoli och Fiorentina. Ett frågetecken måste ändå ställas för försvarsspelet i senaste omgången då man släppte hela fem bollar mot Viola. Hellas förstärkte under sommaren laget med spelare som Cáceres (Southampton), Alessio Cerci (Atl Madrid) och talangen Moise Kean (Juventus). Frågan är ifall dessa spelare klarar av att rädda laget från en snabb återkomst till Serie B. Offensiven leds av en viss Giampaolo Pazzini som säkerligen lär peta in en och annan boll under säsongen. Pazzini flankeras av Roma-bekantingen Daniele Verde som är en spännande teknisk lirare som kan ställa till huvudbry för de flesta försvararna en bra dag. Ytterligare en Roma-bekanting, Alessio Cerci, hoppas kunna vakna till liv efter två svaga säsonger i Milan samt Atletico Madrid. Dessa tre spelare är utan tvekan klubbens främsta hot. Cerci missar lördagens match på grund av skada.– lurig, trixig ytter som kan ställa till det med sin kvickhet och teknik.: Coppola, Nicolas, Silvestri, Caceresm Caracciolo, Ferrari, Heurtaux, Souprayen, Bessa, Buchel, Fossati, Laner, Romulo, Valoti, Zaccagni, B Zuculini, Bearzotti, Kean, Lee, Pazzini, VerdeIntressant faktaRoma – Verona 1-1, 17 januari 2016Verona - Roma 1-1, 22 augusti 2015Verona - Roma 1-1, 22 februari 2015– Verona 2-0, 27 september 2014Verona –1-3, 26 januari 2014(4-3-3) Tränare: Eusebio di FrancescoAlisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El ShaarawyBäste målskytt: Edin Dzeko , Alexsandar Kolarov 1 mål(4-3-3) Tränare: Fabio PecchiaNicolas; Cáceres, Ferrari, Heurtaux, Souprayen; Rómulo, Buchel, Zuculini; Verde, Pazzini, BessaBäste målskytt: Giampaolo Pazzini, 1 mål20.45 lördag 16 september, Stadio Olimpico: Luca Pairetto: TV3 Sport, Viaplay: 3-0. Dzeko x2 och NainggolanKällor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu