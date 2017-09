Mercato estivo 2017: Sammanfattning av Romas mercato

Det var en spännande sommar som väntade alla romanisti i och med Monchi's intåg i klubben. Den beryktade spanjoren hade skördat flera framgångsrika år i spanska Sevilla och nu var frågan om han skulle kunna ta med sig magin från Andalusien till den eviga staden. I Roma fanns även en ny tränare i form av Eusebio Di Francesco och hur skulle samarbetet fungera mellan dessa två herrar? Lämnat Roma hade den ständigt rökande Walter Sabatini.

1. Hur har ledningen skött sig under mercaton?

2. Hur har Roma investerat i unga spelare?

3. Vilka spelare har Roma värvat som förstärker truppen direkt?

4. Hur har Romas förhandlingar sett ut under sommarmercaton?

5. Vilka värvningar har varit mest prisvärda?

6. Hur har spelarförsäljningarna sett ut?

7. Övergripande bedömning av mercato estivo 2017:

James Pallotta har flera gånger under sommaren berömt Monchi och dennes inledande sommar. Roma 's nye direttore sportivo verkar även ha arbetat nära nye tränaren Eusebio Di Francesco som bestämt insisterat på spelare till sitt 4-3-3 system. Det har varit en svår sommar som började med att Monchi fick städa upp efter Walter Sabatini som rätt och slätt chansade förra sommaren på att Roma skulle slå ut Porto och kvala in till Champions League och använde pengar som Roma skulle fått i intäkter från turneringen. Nu blev det inte så och Roma fick spela i Europa League istället. Som en konsekvens av detta fick Monchi börja med att sälja spelare för att möta kraven från FFP. Därför lämnade Mohamed Salah för Liverpool för 42+8 milljoner euro. Andra betydande försäljningar var Rüdiger till Chelsea för 35+4 miljoner euro samt Leandro Paredes till Zenit för 23+4 miljoner euro. Dels för att dryga ut sommarkassan men även för att hålla sig på rätt sida av FFP i fortsättningen. Allt som allt gick Roma plus ca 25 miljoner euro och sänkte lönekostnaderna med 5%. Tyvärr lyckades man aldrig hämta in en mittback av klass men i och med att Leandro Castán förkastade Girona som destination satt man på hela fem mittbackar och man kunde således inte hämta in en till. Sommarens följetång var utan tvekan Riyad Mahrez men spelaren blev aldrig klar för Roma trots intensiva förhandlingar. Detta är de två minustecken man kan anteckna efter sommarens avslutade transferfönster men på det stora hela gjordes många smarta affärer. Klubben ser äntligen ut att bli av med både Seydou Doumbia och Juan Manuel Iturbe där utköpsklausulerna blir obligatoriska efter prestationer som ska vara satta relativt lågt. Men båda spelarna har presterat under förväntan tidigare så vi ska kanske inte ropa hej än. Både Hector Moreno för 5,7 miljoner euro, Maxime Gonalons för 5 miljoner euro samt Aleksandar Kolarov för 5 miljoner euro kan visa sig vara riktiga kap.Roma har värvat Rezan Corlu, Zan Celar, Keres Masangu, Andrei Trusescu och Vincente Besuijen. Men dessa spelarna kommer att få stå på tillväxt tills vidare. Om vi pratar om yngre spelare som kommer tillhöra a-truppen så sticker framförallt Lorenzo Pellegrini, Cengiz Ünder. Rick Karsdorp och Patrick Schick ut. Pellegrini var ett av de största utropstecknen i förra säsongens Sassuolo och den unge italienske mittfältaren var jagad av de flesta stora italienska klubbarna men Roma utnyttjade sin återköpsklausul tidigt under sommaren. Cengiz Ünder har varit en av försäsongens mest positiva överraskningar efter att Roma vann kampen om spelarens signatur i kamp med Manchester City och den unge yttermittfältaren ser ut att gå en stor framtid till mötes. Rick Karsdorp var bäste högerback i Eredivisie förra säsongen och många romanisti hoppas att spelaren kan replikera den säsongen i Roma då Bruno Peres sett skakig ut defensivt och Alessandro Florenzi precis kommit tillbaka efter en andra knäskada. Patrick Schick är den stora värvningen efter succésäsongen in Sampdoria och förhoppningarna är höga på tjecken som både är snabb, teknisk och stark. Man ger även denna säsong förtroendet mellan stolparna till relativt unge Alisson Becker som även innehar posten som förstemålvakt i det brasilianska landslaget. Kanske kan även stortalangen Gerson få en större roll i laget under säsongen efter en imponerande försäsong.Till denna kategori måste räknas Grégoire Defrel, Aleksandar Kolarov, Maxime Gonalons och Patrick Schick medan Hector Moreno hamnar i ett ingenmansland. Både Defrel, Gonalons och Moreno lär vara rotationsspelare men icke desto mindre viktiga för det när Roma kommer att delta i tre turneringar. Både Gonalons och Moreno sitter dessutom på en väldig rutin efter flera lyckade säsonger i Lyon respektive PSV. Man ser att Monchi tydligare har försökt bygga en trupp än vad hans föregångare gjorde. Kolarov har fått en kanonstart i klubben och har imponerat stort och kommer att tvinga Emerson Palmieri att arbeta hårt för att försöka återta vänsterbacksplatsen när brassen är tillbaka från sin knäskada. Defrel har hittills använts ur position som högerytter men spelaren opererar bäst centralt och det är troligtvis där vi kommer att få se hans färdigheter komma till användning. Spelarens prislapp på 20-23 miljoner euro (lån värt 5 miljoner euro med en obligatorisk utköpsklausul på 15 miljoner euro plsu 3 miljoner euro i bonusar) har höjt en del ögonbryn hos romanisti men Eusebio Di Francesco pekade och Monchi hämtade. Di Francesco tränade dessutom Defrel i Sassuolo där spelaren gjorde 16 mål förra säsongen och borde veta vad han får. Med sin snabbhet och löpvillighet kommer Defrel dessutom att erbjuda önskvärd konkurrens och komplement till förra säsongens succéspelare Edin Dzeko . Detta till trots så får man säga att truppen inte är så tillspetsad som många romanisti hade önskat.De flesta förhandlingar genomfördes snabbt och smidigt och då tänker jag främst på Hector Moreno, Maxime Gonalons, Cengiz Ünder och Aleksandar Kolarov. Det tog inte lång tid från det att ryktet nådde pressen innan överången var i hamn. I Hector Morenos fall hade Romas intresse inte ens nått tidningarna innan övergången var officiell. Även Patrick Schicks övergång gick förhållandevis snabbt även om där var en del vändor om man får tro på vad tidningarna rapporterat. Enligt Massimo Ferrero stod det dock klart direkt att Roma var klubben spelaren skulle till så fort rykteskarusellen började dra igång. Givetvis så drog förhandlingarna angående Riyad Mahrez ut på tiden men som med de flesta stora övergångar tar dessa förhandlingar tid och dessvärre blev det ingen vit rök tillslut. Trots att spelaren var lovad att lämna och dessutom hade lämnat in en transferbegäran och en överenskommelse hade nåtts mellan Roma och Mahrez så valde ändå Leicester att förhandla tufft och Roma fick tillslut inse att summan Leicester ville ha inte gick att matcha av anledningar som vi inte vet. Det kan ha rört sig om allt från för hög prislapp till att Leicester inte accepterade betalningsmodellen Roma ville använda sig av föra att undvika FFP. Att Mahrez förhandlingarna drog ut på tiden gjorde dock att tiden blev knapp för att rikta blickarna någon annanstans. Eller så var alternativen hela tiden väldigt få då Esuebio Di Francesco insisterade på en vänsterfotad spelare.Detta är en omöjlig fråga att svara på då vi enbart kan analysera detta efter färdigspelad säsong men på förhand så ser Hector Moreno (5,7 miljoner euro), Aleksandar Kolarov (5 miljoner euro) och Maxime Gonalons (5 miljoner euro) ut som väldigt prisvärda värvningar. Ögonbryn höjdes åt Rick Karsdorps prislapp på 14 miljoner euro plsu 5 miljoner euro i bonusar men sett till spelarens ålder och prestationer i Feyenoord så kan denna värvning i längden visa sig vara en väldigt prisvärd värvning. Även Patrick Schick vid succé kan komma att visa sig vara väldigt prisvärd men precis som i Rick Karsdorps fall så pratar vi här i så fall om ett framtidsperspektiv där allt beror på prestationer. Som tidigare nämt så har Grégoire Defrels pris delat Foro Romano i två läger. Priset, som tillslut kan landa på 23 miljoner euro kan just nu anses relativt högt. Men på dagens marknad med den kontraktslängden, 16 gjorda mål förra säsongen samt spelarens ålder (26 år) samt att spelaren hämtas från ett lag i samma liga så är det nog inte jättelätt att pressa ner prislappen så mycket mer. Sen kan man alltid diskutera hurvida man borde prioriterat annorlunda men det kan bara framtiden utvisa och Eusebio Di Francesco verkar även ha tryckt på för värvningen.Försäljningen av Mohamed Salah var nödvändig men väldigt tråkig att behöva göra då coppia Dzeko-Salah var förödande för många lag under den gångna säsongen. Övergången inbringade dock 42+8 miljoner euro vilket fram till Neymars och Dembélés övergångar sågs som mycket pengar. Att tappa Antonio Rüdiger utan att ha ett namnstarkt nyförvärv som radarpartner till Kostas Manolas känns också sådär minst sagt. Nu finns ju trots allt Fazio, Jesus, Moreno och Castán att tillgå men ingen känns klockren i Di Francescos 4-backslinje. Dock så ska det sägas att Fazio var väldigt bra förra sösongen men då spelade man i huvudsak med en 3-backslinje. Juan Jesus har höjt sig sedan övergången från Inter men känns fortfarande inte tillräckligt säker. Hector Moreno har inte fått chansen än och Leandro Castán är ett oskrivet kort efter sin utlåning.Även Leandro Paredes såldes men han var aldrig en given startspelare utan fick allt som oftast se sig förpassad till bänken och en roll som roatationsspelare. Nu hoppas alla romanisti att man tillslut gjort sig av med Doumbia och Iturne som innehar två tunga löneposter och detta vore ett stort plus. Även Mario Rui såldes till Napoli menn efter sin inledande knäskada gjorde lämnade han inget nämnvärt avtryck och med Kolarov och förra säsongens stora utropstecken Emerson Palmieri lär han inte vara saknad i de gulröda delarna av Rom.Här måste man kolla på att Roma faktiskt gått plus 25 miljoner euro och minskat lönebudgeten med 5%. men en annan aspekt är hurvida laget blivit sämre eller inte. Vi ser så här långt ut att ha lite mindre spets men lite större bredd och frågan är hur det påverkar den kommande säsongen. Eusebio Di Francesco är även han hittills ett oskrivet om än spännande kort som tränare i Roma och mycket kommer hänga på denne mannens axlar under den kommande säsongen. Hur snabbt kan han sätta försvarsspelet och implementera sina ideér och sin spelmodell och hur flexibel han kommer vara med de spelare han har till sitt förfogande. Många av nyförvärven ser ut att snabbt kunna acklimatisera sig även om vi i skriven stund inte sett Karsdorp, Moreno och Schick i någon vidare utsträckning ännu. Men som med alltid med bedömningar som görs så här pass tidigt så är det mycket chansande och magkänsla man får gå efter och en mer rättvis bedömning kan göras först under vinteruppehållet som allra tidigast. Personligen så anser jag att en mittback av klass fattas som mittbackspartner till Kostas Manolas för att man ska känna sig helt nöjd men vi får helt enkelt se hur en sådan utebliven värvning påverkar. Och betyget hade givetvis varit högre om en sådan värvning genomförts. Men då vet vi inte heller hur det såg ut på transfermarknaden. Kanske var en sådan här spelare inte tillgänglig eller helt enkelt var utom räckhåll prismässigt. Eller så fick man inte loss den spelare man hade riktat in sig på som av rykten att döma var Matija Nastasic där Schalke drog sig ur affären när förhandlingarna var långt framskridna.