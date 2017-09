Notizie Roma - Sampdoria - Roma INSTÄLLD

Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.

Morgondagens match mot Sampdoria har blivit inställd på grund av kraftigt skyfall. Laget skulle åkte till Genua under fredagskvällen men blir nu kvar i Rom och tränar på Trigoria lördag och söndag. Mer info om när matchen kommer att spelas uppdateras så fort det är fastställt. Nästa match: Roma - Atletico Madrid i Champions League nu på tisdag, 12/9. Forza Roma!Champions Leagues gruppspel 2017/2018 är nu lottat. Roma hamnade i grupp C tillsammans med Chelsea, Atletico Madrid och Qarabag FK. Mer info kommer.Direktplatsen till Champions League är avklarad men det dröjer ytterligare några dagar innan vissa i truppen får gå på semester.spelare från Roma är kallade på landslagsuppdrag under de kommande dagarna.ochrepresenterar Italien under träningslandskampen mot Uruguay (7 juni) och VM-kvalmatchen mot Liechtenstein (11 juni).Holland ställs mot Elfenbenskusten i en träningslandskamp (4 juni) innan man tar sig an Luxemburg i VM-kvalet (9 juni). Holland befinner sig som bekant i samma grupp som Sverige.ochställs mot varandra i toppmatchen i Grupp H, Bosnien - Grekland (9 juni). Lyckas Dzeko överlista Kostas och skjuta Bosnien närmare VM?I samma grupp finner vi Belgien, medoch, på förstaplats. Belgarna ställs mot Estland (9 juni).Tyskland ställls mot Danmark i en träningsmatch (6 juni) innan San Marino gästar Nurnberg för VM-kval (10 juni).Polen tar sig an Rumänien i Grupp E (10 juni). I truppen finner vi, som omges av flyttrykten till de brittiska öarna, tar sig an Lybien med sitt Egypten i en träningslandskamp.ochär kallade till den argentinska trupp som är ute på turné, först ställs man mot Brasilien i Australien innan man tar sig an Singapore i Singapore.Vid lunchtid under onsdagen annonserade Roma, via sin hemsida, att man förlängt kontraktet medtill 30 juni 2019. Den 33-årige Romaprodukten har sedan debuten 2001 gjort 561 framträdanden och 59 mål för klubben i sitt hjärta. Under säsongen 2016/2017 gjorde han totalt 40 matcher och fem mål och var en starkt bidragande orsak till Romas andraplats i Serie A . Fyra avmål kom under säsongens avslutande fem matcher.

22 maj



Romas sista match för säsongen, den mot Genoa nu på söndag 28 maj har nu fått officiell avsparkstid. Det som av allt att döma blir Il Capitanos sista framträdande sparkar igång kl 18.00. Då Roma gör upp med Napoli om andraplatsen startar även Sampdoria - Napoli samma tid. Övriga matcher spelas antingen 15.00 eller 20.45.



Un amore senza fine.



13 maj



Truppen till sommarens U20-VM (spelas i Sydkorea 20 maj-11 juni) är nu uttagen av coach Alberigo Evani. AS Roma har ett bidrag med i form av mittbacken Riccardo Marchizza.

Gli Azzurini ställs mot Uruguay (21a maj), Sydafrika (24e maj) och avslutningsvis Japan (27e maj).



Truppen i sin helhet



Målvakter: Samuele Perisan (Udinese), Andrea Zaccagno (Pro Vercelli); Alessandro Plizzari (Milan)

Försvarare: Mauro Coppolaro (Latina), Federico Dimarco (Empoli), Riccardo Marchizza (Roma), Giuseppe Pezzella (Palermo), Giuseppe Scalera (Fiorentina), Leonardo Sernicola (Fondi), Filippo Romagna (Brescia)

Mittfältare: Nicolò Barella (Cagliari), Alfredo Bifulco (Carpi), Paolo Ghiglione (Spal), Rolando Mandragora (Juventus), Simone Minelli (Albinoleffe), Matteo Pessina (Como), Mattia Vitale (Cesena)

Anfallare: Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Riccardo Orsolini (Ascoli), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Vido (Cittadella)





24 april



Monchi har landat i Rom och det återstår bara formaliteter innan han presenteras som vår nya sportchef. Upp emot 1800 romanistas väntas följa och supporta laget i Pescara, frågan är om Monchi är en av dem?



18 april

Ett special avsnitt där vi kommer svara på lyssnarnas frågor samt funderingar. Kommentera gärna era frågor i denna artikel, Inlägg i forumet eller Pma " Lindhino". Hälsningar Philip, Soran och Jesper.

22 mars



Tio Roma-spelare har blivit kallade till landslagsuppdrag. Noterbart att Nainggolans Belgien ställs mot Manolas Grekland samt att Strootman och De Rossi drabbar samman i en vänskapsmatch mellan Holland och Italien.



Rudiger. Tyskland - England 22 mars 20.45, Azerbajdzjan - Tyskland 26 mars 18.00.



Nainggolan och Vermaelen. Belgien - Grekland 25 mars 20.45, Ryssland - Belgien 28 mars 20.00.



Manolas. Belgien - Grekland 25 mars 20.45.



De Rossi. Italien - Albanien 24 mars 20.45, Holland - Italien 28 mars 20.45.



Strootman. Bulgarien - Holland 25 mars 20.45, Holland - Italien 28 mars 20.45.



Alisson. Uruguay - Brasilien 24 mars 00.00, Brasilien - Paraguay 29 mars 02.45.



Szczesny. Montenegro - Polen 26 mars 20.45.



Salah. Egypten - Togo 28 mars 12.00.



Dzeko. Albanien - Bosnien 28 mars 18.00.





1 mars



"Ni kan sänka barriärerna som ni vill, de måste bort innan vi återvänder!". Detta tydliga budskap gick att läsa utanför Colosseum igår. Avsändare: Romas ultras. Barriärerna kommer som bekant att sänkas under kvällens derby mot Lazio. De som trodde att detta skulle få Romas ultras tillbaka till Olimpico får dock tänka om. Barriärerna måste givetvis bort helt, innebörden av barriärerna är densamma oavsett höjd. Curva Sud, non si divide!



28 februari



Lånekoll

Daniele Verde spelade 90 minuter när Avellino besegrade Vicenza med 3-1. En assist blev facit för italienaren som nu är uppe i sex mål och fem assist på 22 seriematcher. Dessutom poäng för tredje matchen i rad.

spelade 90 minuter när Avellino besegrade Vicenza med 3-1. En assist blev facit för italienaren som nu är uppe i sex mål och fem assist på 22 seriematcher. Dessutom poäng för tredje matchen i rad. Ezequiel Ponce blev inbytt efter 81 minuter när Granada föll mot Athletic Bilbao med 3-1 i söndags

blev inbytt efter 81 minuter när Granada föll mot Athletic Bilbao med 3-1 i söndags Christian D´Urso blev inbytt efter 86 minuter när Carpi föll mot Virtus Entella med 2-0. Det var D´Ursos debut för klubben. Moustapha Seck spelade 71 minuter i matchen.

blev inbytt efter 86 minuter när Carpi föll mot Virtus Entella med 2-0. Det var D´Ursos debut för klubben. spelade 71 minuter i matchen. Federico Ricci blev inbytt efter 84 minuter när Sassuolo föll mot Milano med 1-0.

blev inbytt efter 84 minuter när Sassuolo föll mot Milano med 1-0. Joseph Perfection gjorde klubbdebut samt professionell debut när han blev inbytt efter 76 minuter i Vicenzas förlustmatch mot Avellino, 3-1.

gjorde klubbdebut samt professionell debut när han blev inbytt efter 76 minuter i Vicenzas förlustmatch mot Avellino, 3-1. Lukasz Skorupski lyckade inte hjälpa Roma i fighten mot Juventus. Hans Empoli föll med 2-1 på Juventus Stadium.

lyckade inte hjälpa Roma i fighten mot Juventus. Hans Empoli föll med 2-1 på Juventus Stadium. William Vainqueur spelade återigen 90 minuter för Marseille. Mittfältaren hade dock ingen rolig söndagskväll då man föll med hela 5-1 hemma mot PSG.

spelade återigen 90 minuter för Marseille. Mittfältaren hade dock ingen rolig söndagskväll då man föll med hela 5-1 hemma mot PSG. Matteo Ricci spelade hela matchen när Perugia föll mot SPAL med 2-0 i söndags.

spelade hela matchen när Perugia föll mot SPAL med 2-0 i söndags. Marco Frediani fick 90 minuter när Ancona föll mot AlbinoLeffe med 2-0.

fick 90 minuter när Ancona föll mot AlbinoLeffe med 2-0. Petar Golubovic blev inbytt i 61a minuten när Pisa besegrade Ascoli med 4-2 i lördags.

blev inbytt i 61a minuten när Pisa besegrade Ascoli med 4-2 i lördags. Giammario Piscitella spelade matchens första 87 minuter när Prato kryssade, 0-0, mot Como.

spelade matchens första 87 minuter när Prato kryssade, 0-0, mot Como. Massimo Sammartino blev inbytt efter 66 minuter i Pistoieses 1-0-förlust mot Piacenza.

Seydou Doumbia spelade 90 minuter när Basel besegrade Lausanne-Sport med 4-3 i söndags. Anfallaren satte två baljor och blev utsedd till matchens lirare.

spelade 90 minuter när Basel besegrade Lausanne-Sport med 4-3 i söndags. Anfallaren satte två baljor och blev utsedd till matchens lirare. Daniele Verde spelade 61 minuter innan han blev utbytt i Avellinos 3-1-seger över Cittadella i lördags. En assist blev facit. Verde har nu gjort 6 mål och 4 assist på 21 matcher denna säsong.

spelade 61 minuter innan han blev utbytt i Avellinos 3-1-seger över Cittadella i lördags. En assist blev facit. Verde har nu gjort 6 mål och 4 assist på 21 matcher denna säsong. Giammario Piscitella spelade 83 minuter när Prato besegrade Renate med 1-0 i söndags. Yttern assisterade till matchens enda mål och står nu på 2 assist denna säsong.

spelade 83 minuter när Prato besegrade Renate med 1-0 i söndags. Yttern assisterade till matchens enda mål och står nu på 2 assist denna säsong. Petar Golubovic spelade hela matchen när Pisa kryssade mot Frosinone i söndags, 0-0.

spelade hela matchen när Pisa kryssade mot Frosinone i söndags, 0-0. Juan Manuel Iturbe blev som bekant inbytt i 58e minuten i Torinos 4-1-förlust mot Roma i söndags.

blev som bekant inbytt i 58e minuten i Torinos 4-1-förlust mot Roma i söndags. Federico Ricci blev inbytt i 88e minuten när Sassuolo slog Udinese med 2-1 i söndags.

blev inbytt i 88e minuten när Sassuolo slog Udinese med 2-1 i söndags. Elio Capradossi spelade 90 minuter när Bari besegrade Ternana med 3-1 i söndags.

spelade 90 minuter när Bari besegrade Ternana med 3-1 i söndags. Lukasz Skorupski spelade hela matchen när Empoli föll mot Lazio med 2-1.

spelade hela matchen när Empoli föll mot Lazio med 2-1. William Vainqueur spelade hela matchen när Marseille besegrade Rennes med 2-0 i söndags.

spelade hela matchen när Marseille besegrade Rennes med 2-0 i söndags. Arturo Calabresi spelade 90 minuter när Brescia förlorade mot Carpi med 2-1.

spelade 90 minuter när Brescia förlorade mot Carpi med 2-1. Lorenzo Vasco blev inbytt i 46e minuten när Fidelis Andria förlorade med 2-0 mot Casertana i söndags. Ionut Pop spelade 90 minuter i samma match.

blev inbytt i 46e minuten när Fidelis Andria förlorade med 2-0 mot Casertana i söndags. spelade 90 minuter i samma match. Mattia Rosato spelade hela matchen när Lupa Roma förlorade mot Viterbese med 1-0 i söndags.

spelade hela matchen när Lupa Roma förlorade mot Viterbese med 1-0 i söndags. Jacopo Ferri blev inbytt efter 61 minuter när Messina föll med 2-0 mot Paganese i söndags.

Edinson Cavani, 25 mål/23 matcher = 37,5 poäng Luis Suarez 18 mål/20 matcher = 36 poäng Edin Dzeko, 18 mål/24 matcher = 36 poäng Gonzalo Higuain 18 mål/24 matcher = 36 poäng Pierre-Emerick Aubameyang 17 mål/18 matcher = 34 poäng

Lazio - Roma 1 mars, Coppa Italia

Roma - Lazio 5 april, Coppa Italia

Roma - Lazio 30 april, Serie A

Matteo Ricci spelade från start I Perugias 3-3-match mot Cesena på måndagen. Säsongens första mål hann han med innan han blev utbytt efter 63 minuter.

spelade från start I Perugias 3-3-match mot Cesena på måndagen. Säsongens första mål hann han med innan han blev utbytt efter 63 minuter. Lukasz Skorupski och Empoli verkar omöjliga att göra mål på för tillfället. I söndagens 1-0-seger över Udinese höll polacken nollan för femte gången på sina sex senaste starter. Imponerande.

och Empoli verkar omöjliga att göra mål på för tillfället. I söndagens 1-0-seger över Udinese höll polacken nollan för femte gången på sina sex senaste starter. Imponerande. Juan Manuel Iturbe blev inbytt efter 66 minuter när Torino föll borta mot Bologna med 2-0.

blev inbytt efter 66 minuter när Torino föll borta mot Bologna med 2-0. Mittbacken Mattia Rosato spelade 90 minuter och hjälpte sitt Lupa Roma att hålla tätt mot Tuttocuoio i söndags, 0-0.

spelade 90 minuter och hjälpte sitt Lupa Roma att hålla tätt mot Tuttocuoio i söndags, 0-0. Jacopo Ferri spelade 64 minuter i Messinas 3-1-förlust mot Virtus Francavilla. En assist blev facit yttern.

spelade 64 minuter i Messinas 3-1-förlust mot Virtus Francavilla. En assist blev facit yttern. Petar Golubovic spelade 90 minuter när Pisa besegrade Ternana med 1-0.

spelade 90 minuter när Pisa besegrade Ternana med 1-0. 90 minuter blev det även för Daniele Verde när Avellino besegrade Brescia med 2-0.

när Avellino besegrade Brescia med 2-0. Ervin Zukanovic blev inbytt i 61a minuten när Atalanta besegrade Romas kommande motståndare, Sampdoria, med 1-0.

blev inbytt i 61a minuten när Atalanta besegrade Romas kommande motståndare, Sampdoria, med 1-0. Arturo Calabresi spelade matchens första 64 minuter när Brescia förlorade mot Avellino med 2-0. I den 64e minuten drog han på sig sin andra varning och missar därmed kommande match mot Frosinone.

spelade matchens första 64 minuter när Brescia förlorade mot Avellino med 2-0. I den 64e minuten drog han på sig sin andra varning och missar därmed kommande match mot Frosinone. Elio Capradossi lirade 90 minuter när Bari spelade 1-1 mot Cittadella.

lirade 90 minuter när Bari spelade 1-1 mot Cittadella. Yttern Giammario Piscitella spelade 75 minuter när Prato föll mot Pistoiese med 2-0.

Roma ställs mot Lyon i åttondelsfinalen i Europa League . Lyon inleder hemma den 9 mars med retur på Stadio Olimpico den 16e mars. Mer info kommer.Florenzi opererades idag mellan kl 13.00 och 14.30, operationen ska enligt rapporter ha gått bra. Roma rapporterar via sin officiella hemsida att Florenzi har genomgått en så kallad artroskopisk kirurgi (titthålsoperation) i vänster knä. Vad som nu väntar är att Ale hålls kvar på sjukhuset ett par dagar innan han påbörjar en, enligt de första rapporterna, fem månader lång rehabperiod.mål mot Crotone i söndags var bosnierns 18e i ligan denna säsong och med det delar han förstaplatsen i skytteligan tillsammans med Gonzalo Higuain . Detta innebär att Edin i allra högsta grad är inblandad i fighten om2016/17. Senast en Romaspelare tog hem det ärofyllda priset var närstänkte in 26 baljor säsongen 2006/07.(Serie A, La Liga och Bundesliga ger 2 poäng per mål, Ligue 1 1,5 poäng per mål exempelvis)Det står nu klart att det första semifinalmötet i Coppa Italia mellan Lazio och Roma kommer att spelas kl 20.45 den 1 mars. Senaste Romderbyt som spelades kvällstid var för 4 år sedan.Det är vad som väntar eftersena avgörande igår. Dubbelmöte är det som gäller i Coppa Italias semifinal och räkna med att det kommer att smälla i Rom under våren. Roma inleder som "bortalag". Juventus och Napoli möts i den andra semifinalen. Datum för vårens treär:AFCON: Salah imponerade i Egyptens seger mot Burkina Faso och blev utsedd till matchens lirare. Salah stod för Egyptens mål i matchen som efter 90 mintuer + förlängning stod 1-1. Efter straffläggning avancerade Egypten till final efter att bland annat Salah satt sin straff. I söndagens final (5/2) väntar vinnaren mellan Ghana och Kamerun,Efter att ha hamnat i underläge i slutet av första halvlek var det proppen ur under andra halvan förunder lördagen. Cagliari gästadeoch lyckades gå till halvtidsvila med en 1-0-ledning. I andra halvlek vaknade dock romarna och stod för 5 (!) mål. Lorenzo Grossi, Marco Tumminello och Silvio Anocic stod för tre mål på femton minuter när Roma gick fram till 3-1. Edoardo Soleri och(igen) spikade sedan slutresultatet 5-1.Primaveragrabbarna avancerade under onsdagseftermiddagen tilli Coppa Italia efter 2-1-vinst borta mot Inter (3-1 totalt). Målen gjordes av notoriska målskyttarnaoch. I finalen, som också är ett dubbelmöte, väntar Virtus Entella. Första mötet spelas 6e april och returen 21a april, vilka som börjar hemma kommer att lottas avblev stor matchhjälte när han skickade Egypten vidare till kvartsfinal i Afrikanska Mästerskapen med ett klassmål på frispark, 1-0 mot Ghana. Redan i den 11e minuten drog han till med en missil från ca 20 meter, klockrent i målvaktens högra kryss. 90 minuters spel blev det för yttern. I söndagens kvartsfinal väntar möte med Marocko och forne Roma-backen Mehdi Benatia 1-0 hemma mot Cagliari betydde tionde hemmavinsten på lika många försök denna säsong för Roma. Säsongen 2015/2016 avslutades dessutom med tre raka hemmasegrar. Därmed ärpå antal hemmavinster i rad tangerat, 13 stycken. 1930 var senast det hände.Räknar man dessutom in bortaderbyt mot Lazio i december så är segrarna på Lo Stadio Olimpico fjorton raka.Efter att Roma kört över Sampdoria med 4-0 i gårdagens Coppa Italia-match står det nu klart att Cesena står för motståndet i kvartsfinalen. Matchen spelas onsdag den 1 februari och kommer att spelas på Stadio Olimpico. Blir det seger där väntar vinnaren i brödramötet mellan Inter och Lazio.Är det äntligen dags att få sein action? Han har funnits med i truppen sedan derbyt men har ännu inte fått chansen. I torsdagens Coppa Italia mot Samp ryktas det dock om att det är dags.Egypten spelade igår 0-0 mot Mali i Afrikanska Mästerskapen.startade och spelade 70 minuter, på den tiden hann han bland annat med att bli varnad. Dock inga mål för den vindsnabbe yttern.höll nollan för åttonde gången denna säsong när Empoli besegrade Palermo med 1-0. Ingen annan målvakt i Serie A har hållit nollan fler gånger än polacken denna säsong. Skorpuski snittar fyra räddningar per match och har startat 17 matcher denna säsong.fick göra ett inhopp i den 68e minuten när Torino selade 0-0 borta mot Sassuolo i söndags. Detta var Iturbes första framträdande för Torino. I samma match startadeför Sassuolo, italienaren blev utbytt i den 78e minuten.blev inbytt i den 78e minuten när Granada blev krossade av Real Madrid, 5-0 till marängerna.spelade hela matchen när succélaget Atalanta spelade ut Chievo på Bentegodi och man vann till slut med 4-1.

13 december 2016

Roma Primavera kommer ställas mot AS Monaco den 8 februari. Matchen kommer spelas på Stadio Tre Fontane.

12 december 2016



Roma kommer att möta Villarreal i 16-delsfinalen i Europa League. Första matchen spelas på bortaplan den 16e februari. Returen på Olimpico spelas den 23e februari.

Mer info kommer.

10 oktober 2016



Daniele De Rossi samt Alessandro Florenzi är båda uttagna i det Italienska landslaget.



Dzeko kommer möta Belgien och därefter Cypern. Nainggolan ochh Vermaelen är inte med i Belgiens trupp pga skador.



Manolas är uttagen i Greklands trupp där Cypern samt Estland står för motståndet.



Både målvakterna ( Alisson och Szczesny) är uttagna i respektive landslag.



Kevin Strootman kommer få möta Vitryssland och Frankrike.



Slutligen så kommer Salah med sitt Egyptien möta Congo en 9 Oktober.





9 september 2016



Umberto Gandini klar för Roma

Från och med den 12 september så kommer Umbert Gandini ansluta klubbens ledning. Han har 23 år erfarenhet som chef för Sports Orginsation.



31 augusti 2016



Romas motståndare i UEFA Youth League

Romas Primavera lag lottades och ska möta Cyperns APOEL. Vinnaren i dubbelmötet kommer antagligen få möta HJK Helsinki eller Cork City.

Tretton spelare från Roma har blivit utagna i landslaget nu under uppehållet:

Italien

Daniele De Rossi

Alessandro Florenzi



Grekland

Kostas Manolas

Vasilis Torosidis



Belgien

Radja Nainggolan

Thomas Vermaelen



Polen

Wojciech Szczesny



Bosnien

Dzeko

Brasilien

Alisson



Holland

Kevin Strootman



Egyptien

Mohamed Salah



Italien U-21

Federico Ricci



Brasiliens U-21

Gerson



27 augusti 2016



Romas EL grupp lottad

Under fredagen så lottades Europa League grupperna. Roma hamnade i grupp E.

Mer om det kan ni läsa här: http://www.svenskafans.com/italien/roma/gruppspel-europa-league-20162017-557525.aspx



All inkomst från träningsmatchen mot San Lorenzo kommer skänkas till de drabbade i jordbävningen. Football Cares kommer också ha en online budgivning, där har de uppmanat klubbar och spelare runt om i världen att donera saker till budgivningen som kommer gå till de drabbade.



Paolo Silvio Mazzoleni är namnet på domaren som kommer döma matchen mot Cagliari.



Våran gamla tränare Luigi Delneri tycker att vi har truppen för att vinna Europa League, och att vi bör gå in i turneringen för att vinna allt. Han tyckte också att resultatet på Olimpico var förvånande och att de tre röda korten vi fick var orsaken till att det gick som det gick.







21 augusti 2016



Roma möter San Lorenzo i en träningsmatch 3/9

Roma ska möta det argentinska laget San Lorenzo i en träningsmatch som spelas på Stadio Olimpico. Matchen kommer vara en del av ´Festa della Famiglia´. Roma kommer ha en speciell logga på sina matchtröjor. Matchen spelas 18:00 den 3:e september och det kommer anordnas massor av aktiviteter för föräldrarna och självklart barnen.



Inför nästa Champions League drabbning mot Porto så vann det portugisiska laget med 1-0 mot Estoril. Målet gjordes av Andre Silva i den 84:e matchminuten. Den mexikanska yttermittfältaren Corona sa efter matchen att vinsten mot Estoril sporrar dom till nästa kommande match mot Roma.



Den polska domaren Szymon Marciniak kommer döma returen mellan Roma - Porto.



Sadiq stod för två mål när hans Nigeria vann OS bronsmedaljen. De vann med 3-2 över Honduras.