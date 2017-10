Omgång 9: Torino - Roma, Stadio Olimpico Grande Torini, 15:00, söndag, 17-10-22

2017-10-22 15:00

Källor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu Roma kommer till denna match med match senast i onsdags mot Chelsea borta. Det var en riktig bragd där man egentligen förtjänade tre poäng. Men frågan är hur mycket detta har tärt på truppen och speciellt spelare som Fazio, Nainggolan och Dzeko. Detta är spelare som nästan får spela 90 minuter varje match och det känns som att det kommer inte hålla till slut. Torino däremot kommer med blandade resultat däremot, man har kryssat de två senaste matcherna mot både Crotone och Hellas Verona . Det är två lag som ligger i botten redan och tippas ligga där hela säsongen och det är inget som ser positivt ut för Torino för tillfället. Men någon gång vänder det och de är det som känns oroväckande.Hemmalaget har som sagt sviktande form och man har de senaste 3 matcherna förlorat mot Juventus med 4-0 och spelat 2-2 mot både Crotone och Hellas Verona. Belotti som man trodde skulle fortsätta på samma väg som förra säsongen har denna säsong enbart mäktat med 3 mål i ligan och det är något som måste ändras på om Torino inte ska bli ett lag på nedre halvan. Däremot så är han fortfarande skadad och det är en fördel för Romas del.Någon speciell man ska se upp för är vår gamla spelare Adem Ljajic som verkar ha hittat sig själv i Torino sen han kom dit, han har hittills gjort 4 målgivande passningar och Belotti och Ljajic tillsammans bildar ett starkt anfall. Men med Belotti borta så ser man också att Ljajic inte får den uppbackning han behöver där framme och jag tror att man längtar till Andrea är hel och frisk igen.Förutom Belotti så har Torino en skadelista som består av Afriyie Acquah , Antonio Barreca och Joel Chukwuma Obi.Roma kommer till matchen med vind i ryggen och förutom förlusten mot Napoli så har vi startat starkt även denna säsong och jag tror vi kommer få en till dimension i vårt spel med Di Francesco och det såg man på Stamford Bridge. Däremot är det en tunn trupp som Roma besitter och några skador så kommer det bli svårt att hålla jämna steg i både ligan och Champions League Roma saknar inför denna match Emerson, Defrel, Manolas och rekordförvärvet Schick. Angående Schick så känns det som att den unge strikern har mycket att bevisa när han återkommer tillbaka i spel och det är kanske inte till en fördel.Jag tror Roma kommer vara spelgörande i denna matchen medan Torino kommer försöka sig på att kontra sönder Roma. Det man kunde se senaste matchen var att man inte riktigt har backar för detta spel men nu har inte Torino riktigt samma kompetens i sitt anfall som Chelsea som har Hazard och Morata. Men det är ändå en orosfaktor och det kan bli en jobbig nöt att knäcka.Roma - Torino 4-1,19 februari 2017Torino - Roma 3-1, 25 september 2016Roma - Torino 3-2, 20 april 2016Torino - Roma 1-1, 5 december 2015Torino - Roma 1-1, 12 april 2015Tränare: Sinsa MihajlovicSirigu; Silvestri, N´Koulou, Morreti, Molinaro; Rincon, Baseilli; Falque, Ljajic, Niang; Umar SadiqBäste målskytt Andrea Belotti , 3 målTränare: Eusebio Di FrancescoAlisson; Peres, Juan Jesus , Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, PerottiBäste målskytt: Edin Dzeko , 7 målKällor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu

2017-10-20 23:10:44

Då var vi åter tillbaka i Serie A och ett tufft bortamöte att vänta. Torino borta kan vara en av de svårare matcherna på senare år och det är ingen match att bara åka och spela av. Däremot så känns det som att vi är betydligt starkare lag än Torino men frågan är hur bragden i veckan har tagit på truppen.Det blev en grymt fartfylld och underhållande match i London och Stamford Bridge på onsdagskvällen. Efter att Chelsea tagit en 2-0 ledning i första halvlek så kom Roma tillbaka. Efter en fantastisk andra halvlek, som innehöll ett otroligt volleymål från Edin Dzeko så slutade tillställningen 3-3.Stormatch på Stamford Bridge när Roma gästar den engelska huvudstaden. Båda lagen kommer från ligaförluster den gångna helgen men är obesegrade efter två omgångar i Champions League. Lyckas ett skadeskjutet Roma plocka poäng mot de engelska mästarna?Dags för Roma att ta emot Napoli på hemmaplan. En riktig kraftmätning att vänta och det känns som att det verkligen är nu som vi kommer sättas på prov för första gången i ligan! Det är ett formtoppat Napoli som kommer till Olimpico och ett lag som verkligen har imponerat i säsongsstarten.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Kvällsmatch på San Siro! Roma begav sig till Milano för att möta stadens rödsvarta lag med Montella i spetsen. Efter en avvaktande första halvlek så lossnade spelet någorlunda under andra halvlek. Och efter Milans oförmåga att förvalta sina chanser och ett par individuella prestationer från gästerna var det Roma som lämnade kvällens match som segrare.Roma reser till Milano för att ta sig an shopaholicen AC Milan. En väldigt viktig match för båda lagen i jakten på främst Juventus och Napoli. Kan Eusebio di Francescos mannar få Vincenzo ”il aeroplanino” Montellas Milan att kraschlanda?Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Atletico Madrid i första omgången av årets Champions League är Roma piskade att vinna kvällens bortamatch i Baku för att ha en rimlig chans att nå avancemang. Är 695 dagars väntan över efter kvällens drabbning?På ett soligt Olimpico gjorde Roma processen kort mot gästande Udinese. Efter en stark första halvlek var matchen så gott som avgjord redan efter 45 minuter. Två mål av El Shaarawy och ett av Dzeko såg till att de tre poängen stannade i huvudstaden. Larsen reducerade sent för gästerna men denna match var gulröd från första minut. Härnäst väntar en lurig bortamatch i Azerbajdzjan.Roma åkte under onsdagskvällen söderut till Kampanien för att besöka Serie A-nykomlingarna Benevento. Hemmalaget, tillika tabelljumbon, hade inte mycket att sätta emot och efter två Dzeko-mål och två självmål så kunde Roma bekvämt räkna med tre poäng. Benevento får därmed vänta på säsongens första poäng.