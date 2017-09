Roma – Udinese 3-1: Firma Dzeko-El Shaarawy levererade när Roma tog tredje raka

På ett soligt Olimpico gjorde Roma processen kort mot gästande Udinese. Efter en stark första halvlek var matchen så gott som avgjord redan efter 45 minuter. Två mål av El Shaarawy och ett av Dzeko såg till att de tre poängen stannade i huvudstaden. Larsen reducerade sent för gästerna men denna match var gulröd från första minut. Härnäst väntar en lurig bortamatch i Azerbajdzjan.

Startelva(4-3-3) Allenatore: Eusebio di FrancescoAlisson; Florenzi (ut 78´), Manolas, Fazio, Kolarov (ut 74´); Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Dzeko (ut 70´), El ShaarawyBänk: Skorupski, Lobont, Moreno (in 74´), Jesus, Peres (78´), Castan, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Defrel (in 70`), UnderStartelva(4-4-2) Allenatore: Luigi Del NeriBizzarri; Larsen, Angella, Nuytinck, Samir; De Paul (ut 70´), Behrami, Barak (ut 52´), Jankto; Lopez, Lasagna (ut 46´)Bänk: Scuffet, Borsellini, Pezzella (in 46´), Bochniewicz, Adnan, Fofana (in 52´), Balic, Ingelsson, Hallfredsson, Matos, Ewandro, Bajic (in 70´)Första 45 kontrolleras fullständigt av hemmalaget. Ingen sprudlande inledning från Roma men man har bra koll på tillställningen. Redan i den 12e minuten smäller Dzeko in sitt sjätte mål för säsongen. Nainggolan krigar sig fram och vinner dubbla motlägg precis utanför straffområdet, bollen studsar fram till Dzeko som fri med Bizzarri inte gör något misstag utan rullar in. Strax efter målet har bosniern ytterligare ett läge när han tar ner bollen på bröstet, vänder runt och avslutar med en halvvolley som Bizzarri räddar. Roma fortsätter dominera matchbilden och gästerna sticker endast upp i ett fåtal resultatlösa kontringar. Gästernas bästa chans i första halvleken skapas efter en halvtimma när De Paul tar sig förbi Kolarov och skickar in ett inspel som går förbi Manolas till en fristående Lopez. Argentinarens avslut går dock rakt på Alisson. Bara minuten senare gör Roma. Denna gång efter att Dzeko vänt ut och in på Agnella till vänster i straffområdet, satt bollen perfekt på foten på El Shaarawy som läckert skarvar upp 2-0 i nättaket. I minut 39 borde gästerna reducerats till 10 man när Jankto bjuder De Rossi på en ruggigt ful armbåge i ansiktet. Hade domaren sett den så hade tjecken fått checka ut redan i första halvlek. Efter en snabb omställning gör Roma 3-0 precis innan halvtidsvilan. El Shaarawy spelar ut till Perotti på högerkanten, argentinarens lösa rabona hamnar hos en Udineseförsvare som efter dålig kommunikation med målvakten bjuder El Shaarawy på fritt läge. Italienaren rullar retfullt inoch strax efter blåser Massa för halvtidsvila.Första kvarten av andra halvlek är av förklarliga skäl något avslagen då Udinese saknar orken att hota Roma samtidigt som Roma är nöjda med 3-0-ledningen. Udinese har ett farligt avslut strax utanför Alissons vänstra stolpe och Roma bjuder på ett drömanfall där Florenzi, El Shaarawy, Ninja och Perotti spelar sig ända in i straffområdet där Dzeko avslutar rakt på Bizzarri. Roma höjer spelet i mitten av andra halvlek då man har flera fina kombinationer då bollen går som på ett snöre mellan spelarna dock utan att de riktigt farliga lägena skapas. Mellan minut 70 och 78 gör Roma tre byten, Dzeko, Kolarov och Florenzi byts ut till förmån för Defrel, Moreno och Peres. Med kvarten kvar gör Alisson en kanonräddning när Udinesespelare avslutar ostört från straffpunkten, brassen är med på noterna och känslan här är att ytterligare en nolla kommer att kunna räknas in. I minut nummer 80 är Defrel nära att få nätkänning för första gången i Romatröjan. Efter en fin djupledslöpning kommer fransmannen fri med Bizzarri som dock lyckas parera det låga avslutet. I slutet av matchen rivs Perotti ner av Angella och Massa pekar på straffpunkten. Perotti går sin vana trogen avslappnat fram mot bollen, denna gång rullar han dock straffen i stolpen och fortsatt 3-0 på resultattavlan. Istället för 4-0 så får Udinese sista ordet efter att Larsen löpt sig fri från halva planen och helt fri med Alisson distinkt prickar in reduceringe,Romas mycket stabila första halvlek bäddar för en bekväm resa fram till tre nya poäng. Nainggolan löper över stora ytor på mittfältet, Strootman river och sliter samtidigt som De Rossi städar framför backlinjen. Börjar mittfältstrion närma sig den nivå vi vet att de besitter? El Shaarawy, Dzeko och Perotti kombinerar mycket bra där Dzeko står för 1+1 (mål, assist) och El Shaarawy för en doppietta. Dzeko fortsätter att sätta sina lägen och står nu noterad för 6 mål efter 4 matcher i Serie A . Bosniern är het för tillfället. Under andra halvlek visar Roma flera gånger prov på ett fyndigt, kvickt och flygande anfallsspel där bollen går fort och precist mellan spelarna. Bara det lilla sista som fattas. Udinese står inte för något vidare motstånd denna lördagseftermiddag men Roma gör en bra match och vinner med 3-1, vilket är det viktiga. I nästa omgång väntar Milan på San Siro, helt klart en värdemätare. Innan dess reser laget till Baku för möte med Qarabag i Champions League – i hård konkurrens med tvåmålsskytten El Shaarawy. Dzeko levererar i första halvlek då han utöver ett mål och en assist skapar lägen för både sig själv och sina medspelare. Dzeko är i fin form och väldigt nyttig för anfallsspelet. Utbytt till stående ovationer i andra halvlek.Mål: 12´ 1-0 Dzeko, 30´ 2-0 El Shaarawy, 45´ 3-0 El Shaarawy, 90´ 3-1 LarsenBollinnehav: 54 % - 46 %Skott: 13-9Skott på mål: 8-6Hörnor: 5-8Offsides: 2-2Gula kort: 0-1