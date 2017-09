Sommarmercaton: Uppdaterad 6/9: Patrick Schick blev tillslut klar för Roma!

Välkommen till Romas sommarmercato.

Klubb: Sampdoria

Medborgarskap: Tjeckien

Position: Central anfallare

Ålder: 21 år

(6/9) Patrik Schick är klar för Roma på lån med obligatorisk utköpsklausul! Övergången kan tilllslut komma att bli värd 42 miljoner euro och Sampdoria har en procentklausul inbakad vid en försäljning som slutar gälla år 2020.

(6/9) Marco Tumminello är klar för RomaItalienAnfallare18 år(6/9) Marco Tumminello är klar för Crotone på lån!

William Vainqueur

Klubb: Antalyaspor

Medborgarskap: Frankrike

Position: Central mittfältare

Ålder: 28 år

(6/9) William Vainqueur blev under transferfönstrets sista dag klar för Antalyaspor för en summa på 500 000 euro.



Petar Golubovic

Klubb: Roma

Medborgarskap: Serbien, Kroatien

Position: Högerback(högermittfältare(defensiv mittfältare)

Ålder: 23 år

(6/9) Golubovic är klar för Novara. Övergången är permanent.

Klubb: Estudiantes de La Plata

Medborgarskap: Argentina

Position: Mittback(defensiv mittfältare)

Ålder: 19 år

(6/9) Juan Foyth blev tillslut klar för Tottenham

Renato Sanches

Klubb: Bayern München

Medborgarskap: Portugal

Position: Central mittfältare(offensiv mittfältare, högermittfältare)

Ålder: 20 år

(6/9) Renato Sanches blev klar för Swansea på lån.



Stevan Jovetic

Klubb: Inter (utlånad till Sevilla)

Medborgarskap: Montenegro

Position: Anfallare

Ålder: 27 år

(6/9)



Munir El Haddadi

Klubb: Barcelona

Medborgarskap: Spanien, Marocko

Position: Högermittfältare(vänstermittfältare, central anfallare)

Ålder: 21 år

(6/9) Munir El Haddadi är klar för Alaves på lån!

(6/9) Munir El Haddadi är klar för Alaves på lån!



Jeremy Toljan

Klubb: Hoffenheim

Medborgarskap: Tyskland

Position: Vänsterback, högerback

Ålder: 22 år

(6/9) Jeremy Toljan är klar för Borussia Dortmund!



Björn Engels

Klubb: Club Brügge

Medborgarskap: Belgien

Position: Mittback

Ålder: 22 år

(6/9) Engels är klar för grekiska Olympiakos.



Aleksandar Dragovic

Klubb: Bayer Leverkusen

Medborgarskap: Serbien, Österrike

Position: Mittback

Ålder: 26 år

(6/9) Dragovic är klar för Leicester.

PSV EindhovenMexiko, SpanienMittback(vänsterback)29 år(19/6) Roma s första nyförvärv för sommaren är den landslagsmeriterade försvararen Héctor Moreno. Enligt obekräftade uppgifter ska övergångssumman ha landat på 5,7 miljoner €. Mexikanen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren år 2021.(16/7) Moreno har tilldelats nummer 15.KV MechelenBelgienDefensiv mittfältare17 år(19/6) Keres Masangu är klar för Roma för en ryktad summa på 180 000 euro! Den talangfulle belgiske mittfältaren född år 2000 kommer närmast från spel i belgiska KV Mechelen! Masangu kommer att tillhöra Alberto De Rossi's Primavera lag till den kommande säsongen!FeyenoordHollandHögerback22 år(28/6) Rick Karsdorp är nu klar för Roma och har genomgått den medicinska undersökningen. Övergångssumman landade på 14 miljoner € plus 5 miljoner € i eventuella bonusar. Han har tilldelats nummer 26.SassuoloItalienCentral mittfältare(offensiv mittfältare, defensiv mittfältare)21 år(30/6) Roma har valt att utnyttja återköpsoptionen som ligger på 10 miljoner €. Pellegrini har tecknat ett kontrakt som sträcker sig till sommaren år 2022. Han har tilldelats nummer 7.LyonFrankrikeCentral mittfältare28 år(30/6) Lyon meddelar att Gonalons nu är klar för Roma. Övergångssumman landade på 5 miljoner €.(4/7) Fransosens kontrakt sträcker sig till sommaren 2021.(16/7) Gonalons har tilldelats nummer 21.: Torino(tillhör Roma): Brasilien: Mittback(vänsterback): 30 år(8/7) Castan har återvänt till Roma efter att ha varit utlånad till Torino. Brassen är med på Romas ritiro i Pinzolo.: Basaksehir: Turkiet: Vänsterytter, högerytter: 19 år(16/7) Den turkiska talangen är klar för Roma. Övergångssumman är på 13,4 miljoner euro plus bonusar samt att Basaksehir får 20% vid en vidareförsäljning.(30/7) Ünder har tilldelats nummer 17.: Roma(tillhört Tottenham): Argentina, Italien: Mittback: 30 år(16/7) Fazio som var på lån hos Roma under förra säsongen är nu permanent en Roma-spelare. Roma köpte loss honom för 3,2 miljoner euro.SassuoloFrankrikeCentral anfallare26 år(20/7) Grégoire Defrel är nu klar för Roma på ett lån värt 5 miljoner euro med en obligatorisk utköpsklausul på 15 miljoner euro plus 3 miljoner euro i bonusar. Spelaren har även genomgått den medicinska undersökningen på Villa Stuart.Man CitySerbienVänsterback(mittback)31 år(25/7) Kolarov är klar för Roma. Övergångssumman är på 5 miljoner euro plus eventuella bonusar. Serben har kritat på ett treårigt kontrakt.Roma (på lån från Lyon)FrankrikeMittfältare26 år(19/6) Roma utnyttjade inte sin köpoption på Clément Grenier så spelaren har nu återvänt till Lyon.RomaEgyptenHögerytter25 år(24/6) Salah är, precis som väntat, klar för Liverpool. Övergångssumman vart tillslut 42 miljoner € plus 8 miljoner € i eventuella bonusar.Sassuolo (på lån från Roma)ItalienYttermittfältare23 år(28/6) Enligt Gianluca Di Marzio har Sassuolo köpt loss Federico Ricci för 4,5 miljoner euro.(30/6) Sassuolo har även bekräftat affären på sin hemsida : Roma: Italien: Central anfallare: 19 år(30/6) Soleri är klar för Spezia på lån. Båda klubbarna har köpoptioner.: Roma: Elfenbenskusten: Central anfallare: 29 år(30/6) Doumbia är klar för Sporting Clube de Portugal. Det rör sig om ett lån där sportsliga klausuler finns inbakade som gör att övergången kan komma att bli permanent.RomaArgentinaDefensiv mittfältare(central mittfältare, offensiv mittfältare)22 år(4/7) Leandro Paredes är nu officiellt klar för Zenit för 23 miljoner euro plus 4 miljoner euro i bonusar.: Roma: Italien: Central mittfältare(defensiv mittfältare, högermittfältare): 19 år(4/7) Den italienska mittfältaren är klar för Ascoli. Det rör sig om ett lån där Ascoli har köpoption och Roma en återköpsoption.: Roma: Kamerun: Högermittfältare(offensiv mittfältare, vänstermittfältare): 22 år(4/7) Spelarens kontrakt har gått ut med Roma.: Roma: Italien: Central mittfältare: 18 år(8/7) Det står nu klart att Bordin går till Ternana på lån.: Roma: Rumänien: Målvakt: 19 år(8/7) Roma har sålt Pop till Alessandria.: Roma: Italien: Mittback(defensiv mittfältare): 19 år(8/7) Grossi är klar för Pro Vercelli. Det är en permanent övergång.: Roma: Marocko, Holland: Central mittfältare(offensiv mittfältare, vänstermittfältare): 22 år(8/7) H'Maidat är klar för KVC Westerlo på lån.: Roma: Italien: Högermittfältare(vänstermittfältare, offensiv mittfältare): 21 år(8/7) Verde som tidigare i veckan förlängde sitt kontrakt till sommaren 2020 är klar för Hellas Verona . Det handlar om ett lån. Hellas har en köpoption och Roma en återköpsoption.: Roma: Italien: Mittback(vänsterback, högerback): 21 år(8/7) Calabresi är klar för Spezia. Det rör sig om ett lån. Spezia har en köpoption och Roma en återköpsoption.RomaTyskland, Sierra LeoneMittback(högerback)24 år(8/7) Antonio Rüdiger är nu officiellt klar för Chelsea för 35 miljoner euro plus 4 miljoner euro i bonusar.RomaItalienMittfältare20 år(12/7) Officiellt; Lorenzo Di Livio klar för Reggina på ett rent lån!: Roma: Argentina, Spanien: Central anfallare: 20 år(12/7) Ponce är klar för Lille. Det handlar om ett lån med en köpoption.: Roma: Italien, Uganda: Mittback: 21 år(12/7) Capradossi som förra säsongen var utlånad till Bari har återvänt till Bari på ett nytt lån. Bari har en köpoption och Roma en återköpsoption.: Roma: Italien: Målvakt: 19 år(16/7) Crisanto går på lån till Siena.: Roma: Italien: Mittback: 19 år(16/7) Marchizza är permanent en Sassuolo-spelare.(27/8) Sassuolo har lånat ut försvarslöftet till Avellino.: Roma: Italien: Cemtral mittfältare(offensiv mittfältare): 17 år(16/7) Frattesi är klar för Sassuolo och det är en permanent övergång.: Roma: Italien: Central mittfältare(offensiv mittfältare, defensiv mittfältare): 23 år(16/7) Ricci är klar för Salernitana på lån. Salternitana har en köpoption och Roma en återköpsoption.: Roma: Italien: Högerback: 19 år(16/7) De Santis har lånats ut till Entella.: Roma: Portugal: Vänsterback(vänstermittfältare): 26 år(16/7) Rui är klar för Napoli . Napoli betalar 3,75 miljoner euro för lånet som sträcker sig till nästa sommar. Det finns en obligatorisk köpoption inbakat i lånet som ligger på 5,5 miljoner euro.: Roma: Argentina, Italien: Mittback(högerback): 21 år(16/7) Casasola är klar för Alessandria. Det är en permanent övergång. Hans kontrakt med Alessandria sträcker sig till sommaren 2020.Röda StjärnanSerbienHögermittfältare(vänstermittfältare, anfallare)21 år(25/7) Radonjics kontrakt med Roma har gått ut. Han har nu skrivit på för Röda Stjärnan.RomaItalienHögermittfältare(vänstermittfältare, anfallare)22 år(25/7) Ferri är klar för Viacenza på lån.RomaSenegalVänsterback21 år(30/7) Moustapha Seck är nu officiellt klar för Empoli på lån. Empoli har en köpoption och Roma en återköpsoption.RomaUruguay, ItalienCentral anfallare(vänstermittfältare, offensiv mittfältare)21 år(11/8) Mendez som har u-landskamper för Uruguay har lånats ut till Viterbese.RomaNigeriaCentral anfallare20 år(17/8) Sadiq är klar för Torino. Det rör sig om ett lån. Torino har en köpoption och Roma en återköpsoption.RomaParaguay, ArgentinaHögermittfältare(vänstermittfältare, offensiv mittfältare)24 år(22/8) Juan Manuel Iturbe är nu officiellt klar för Club Tijuana! Det rör sig om ett lån med obligatorisk utköpsklausul värd 5 miljoner euro!(27/8) Iturbe har nu både hunnit presenterats, tilldelats nummer 20 och debuterat för "Xolos".NiceElfenbenskustenCentral mittfältare25 år(19/6) TuttoMercatoWeb; "Jean-Michaël Seri är ett steg från Roma för en summa mellan 32-35 miljoner euro! Bara vissa detaljer återstår, Seri är nästan en Roma spelare för fem år framåt!"François David (Twitter); Jag kan bekräfta att Jean-Michaël Seri är nära Roma. Spelarens agent är i Rom för förhandlingar med Monchi och man pratar om ett 4-års kontrakt!"Corriere dello Sport; "Mötet mellan Monchi och Jean-Michaël Seri's agent och entourage var positivt och man ska ha fått ett "ja" från spelaren i fråga! Nu måste man komma överens med Nice, som vill ha mer än 25 miljoner euro!Barcelona lurar dessutom i bakgrunden om man inte lyckas köpa Marco Verratti!"Nice ryktas försöka värva Giannelli Imbula från Stoke (som möjlig ersättare till Jean-Michaël Seri)!"Detta enligt både Alfredo Pedullá, L'Equipe, Calciomercato24.com, SportMediaSet och Calciomercato.com!(24/6) Nice president har gått ut och sagt att det finns en överenskommelse mellan Nice och Seri om att kommer ett bud på 40 miljoner €, så kommer klubben att acceptera budet.Riviere; "Vi har en moralisk överenskommelse om att Seri kan lämna om någon klubb erbjuder 40 miljoner euro, om inte så kan spelaren till och med stanna hos oss!"Il Messaggero; "Roma kommer aldrig att erbjuda 40 miljoner euro för Jean-Michaël Seri. Roma's bud är på 25 miljoner euro, Nice vill ha 30 miljoner euro!"(30/6) CalcioMercato.it; "Roma insisterar på Jean-Michaël Seri!"Romanews.eu; "Jean-Michaël Seri letar hus i Rom!"(22/8) Jëan-Michael Seri uppges nu vara nära en övergång till Barcelona!SassuoloItalienHögerytter22 år(19/6) Sky Sport; Domenico Berardi är den enda spelare Eusebio Di Francesco uttryckligen frågat efter!"Corriere della Sera; "Monchi studerar alternativ till Domenico Berardi på grund av det pris Sassuolo satt på spelaren! Suso och Alejandro "Papu" Gómez är två alternativ som studeras!"La Gazzetta dello Sport; "Roma försöker sänka priset på Domenico Berardi genom att erbjuda två primavera-spelare!"La Gazzetta dello Sport; "Roma ger inte upp Domenico Berardi men Sassuolo kräver mycket pengar (35-40 miljoner euro)! Roma kommer dock göra ett försök efter några inledande förfrågningar. Roma varken kan eller vill betala 35-40 miljoner euro men om man kan förhandla ner priset och hitta andra lösningar (delbetalningar, spelare emellan etc) så kan det gå!"(28/6) Enligt spelarens agent är tiden kommen för spelaren att gå till en större klubb. Roma ska vara fortsatt intresserasde. Ryktena om att spelarens agent varit på Trigoria har dock dementerats.(4/7) Cristian Bucchi; "Att hindra Berardi att lämna på ett kraftfullt sätt skulle vara meningslöst!"(11/8) Berardi ska fortfarande vara ett alternativ, men bara om Roma inte lyckas få loss Mahrez.(27/8) Sassuolo har förlängt Berardis kontrakt till sommaren år 2022.BotafogoBrasilienMittback, högerback22 år(19/6) Roma ryktas vara ett steg ifrån Botafogo's 22-årige högerback Emerson Santos, spelare har ett kontrakt som går ut 31-12-2017 och Monchi ryktas ha funnit en överenskommelse med spelarens agent angående ett 4-års kontrakt värt 1,2 miljoner euro per år!Premium Sport; "Roma kan köpa Emerson Santos som kan spela både mittback och högerback för ett förmånligt pris då spelarens kontrakt går ut i december!"SportMediaSet; "Crotone nära att värva Emerson Santos!"SampdoriaUruguayCentral mittfältare21 år(19/6) La Repubblica; Roma har lagt ett bud värt 10 miljoner euro för Lucas Torreira, Sampdoria vill ha det dubbla, 20 miljoner euro!"(24/4) Torreira säger att han är glad över att kopplas ihop med Roma.(4/7) Sampdoria meddelar att Lucas Torreira inte är till salu.(30/7) Torreira har förlängt sitt kontrakt med Sampdoria. Det nya kontraktet sträcker sig till sommaren år 2022.Manchester UnitedItalienHögerback, vänsterback27 år(19/6) Tancredi Palmeri; "Roma har kontaktat Man Utd angående Matteo Darmian!"(28/6) Manchester Evening News; "Matteo Darmian har begärt att få lämna Manchester United och spelaren vill återvända till Italien där Roma och Juventus är intresserade av Darmian!"Boca JuniorsArgentina, MexikoCentral anfallare(offensiv mittfältare, vänstermittfältare)27 år(24/6) Benedetto som har varit lyckad i Boca Juniors, sedan han lämnade Club América, ryktas till bland annat Roma. Argentinarens agent medger att Roma är intresserade av 27-åringen och värderar honom till 15-20 miljoner €.(30/6) Spelarens agent säger att flera italienska klubbar är intresserade av Benedetto och att Roma är den klubben som i dagsläget är mest konkret.Calciomercato.it; "Roma fortfarande intresserade av Dario Benedetto, Boca Juniors vill ha 15 miljoner euro för spelaren!"SpanienHögermittfältare(offensiv mittfältare, vänstermittfältare)23 år(24/6) Suso pekas i italiensk media ut som en möjlig ersättare till Salah.(30/6) Spanjoren har gått ut och sagt att han vill stanna i Milan. Rykten menar dock att Milan satt upp spelaren till försäljning för rätt pris, närmare bestämt 30 miljoner euro och Roma är en av de klubbar som ska vara intresserade.(4/7) Suso; "Jag stannar med all säkerhet i Milan!"(30/7) Suso pekas ut som ett av alternativen ifall Roma inte lyckas plocka in Mahrez.(9/8) Suso ser ut att förnya sitt kontrakt inom kort med Milan, enligt italienska medier.Milan(på lån från Everton)SpanienHögermittfältare(vänstermittfältare)23 år(24/6) Spanjoren påstås vara en möjlig ersättare till Salah. Hans agent har gått ut och sagt att Roma är en möjlighet.(28/6) Barcelona har nu utnyttjat sin återköpsklausul på Gerard Deulofeu. Men det återstår att se om man väljer att satsa på spelaren eller sälja vidare.(30/6) Gerard Deulofeu; "Glad över att ha återvänt till Barcelona! Roma? Jag stannar här!"(4/7) Spelaren har återvänt till Barcelona.Sporting Clube de PortugalPortugalHögermittfältare(vänstermittfältare, offensiv mittfältare)22 år(24/6) Vi ska ha ställt in siktet på Iuri Medeiros. Han var på lån i Boavista ifrån Sporting Clube de Portugal i den gångna säsongen. Han värderas enligt uppgift till kring 10 miljoner €, men Monchi ska vara beredd att lägga 7 miljoner € på honom.(11/8) Spelarens agent säger att han mottagit bud från Zenit St Petersburg (12 miljoner €), Roma (10 miljoner €), Celta Vigo (10 miljoner €) ryska Krasnodar (10 miljoner €) men att Sporting förkastat samtliga bud. Lissabon-klubben har meddelat agenten att de vill behålla Medeiros i truppen i den kommande säsongen.Las PalmasUruguayMittback21 år(28/6) Enligt La Gazzetta dello Sport så är Roma intresserade av Mauricio Lemos.Även Everton ska vara intresserade av Mauricio Lemos, Las Palmas kräver att man aktiverar utköpsklausulen (30 miljoner euro)!Marca; "Las Palmas kräver 15 miljoner euro för Mauricio Lemos!"(9/8) Lemos rapporteras vara en möjlig ersättare till Iñigo Martínez, ifall Martinez lämnar Real Sociedad.Real MadridSpanienMittback27 år(28/6) TeleRadioStereo; "Roma på nytt intresserade av Nacho Fernández!"SC FreiburgTurkietMittback21 år(28/6) La Gazzetta dello Sport; "Roma åter intresserade av Caglar Söyüncü!"Udinese (utlånad till Club Nacional)UruguayAnfallare22 år(28/6) Spelarens agent menar att Roma frågat efter spelaren på lån. Rodrigo Aguirre gjorde 12 mål och 3 assist den gångna säsongen på lån hos Club Nacional.: Ajax: Danmark: Anfallare: 19 år(30/6) Det danska stjärnskottet ryktas till Roma och i italiensk media har det funnits påståenden om att Roma skulle ha kommit med ett bud på 15 miljoner €. Anfallarens agent har gått ut och sagt att han inte har varit i kontakt med Roma gällande spelaren.(4/7) Overmars (Ajax); "Kasper Dolberg stannar i Ajax!": Ajax: Holland, Marocko: Offensiv mitttfältare(högermittfältare, central mittfältare): 24 år(30/6) Roma ska ha varit på jakt efter Ziyech redan förra sommaren då han spelade i Twente. Han ryktas nu åter till Roma och sägs vara en möjlig kandidat till att ersätta Salah.(25/7) Ziyech ryktas fortsatt till Roma och Ajax ska ha begärt 28 miljoner euro.Olympique MarseilleFrankrikeHögerytter24 år(30/6) Leggo; "Florian Thauvin ses som en möjlig kandidat att ersätta Sala i Roma!"Sky Sport; "Roma har haft kontakt direkt med Olympique Marseille angående Florian Thauvin och den franska klubben begär 30 miljoner euro för att släppa spelaren!"(4/7) Vocegiallorossa; "Roma vill värva Florian Thauvin och Olympique Marseille begär 30 miljoner euro för spelaren, en siffra som Monchi vill förhandla ner!"(8/7) Corriere della Sera; "Florian Thauvin närmar sig en förlängning med Marseille!"Florian Thauvin ska vara smickrad av Roma's intresse men Marseille's president Jacques-Henri Eyraud säger att spelaren kommer stanna i Marseille och man försöker även förlänga spelarens kontrakt!FeyenoordHollandInnermittfältare/offensiv mittfältare22 år(30/6) Il Messaggero; "Roma har erbjudits Feyenoord's Tonny Vilhena som skulle kosta 7 miljoner euro!"Bayern MünchenSpanienVänsterback24 år(30/6) Il Messaggero; "Roma har hört sig för angående Juan Bernat, spelarens kontrakt går ut 30-06-2019 och Bayern München vill ha 15 miljoner euro för spelaren!"Atletico MadridUruguayMittback22 år(4/7) Roma är intresserade av José María Giménez och spelaren har ett kontrakt som går ut 30-06-2018!"(30/7) Il Messaggero; "Angående en mittbacksvärvning så är José Maria Giménez överst på listan och Rodrigo Caio det konkreta alternativet bakom och spelaren har en utköpsklausul på 18 miljoner euro!"Mundo Deportivo; "Roma intresserade av José Maria Giménez men spelaren vill stanna i Atletico Madrid!"(9/8) Juventus påstås vara intresserade av Gimenez.PSGBrasilienHögerytter24 år(4/7) Romanews.eu; "Monchi satsar på Grégoire Defrel och Lucas Moura offensivt! Kontakter redan tagna med Sassuolo och PSG. Förhandlingarna med PSG väntas bli svåra och den rätta budgeten krävs för att kunna genomföra en övergång. Pengar kommer från Rüdiger's försäljning samt försäljningar av överblivna spelare (som inte ingår i klubbens planer)!"Även Leggo rapporterar om att Roma har ett intresse i Lucas Moura och att PSG vill ha 30 miljoner euro för att släppa spelaren!(9/8) Lucas ryktas fortfarande till Roma. En övergång ska dock inte vara aktuell då brassen inte har något europeiskt medborgarskap och Roma har redan fyllt den kvoten.(22/8) Lucas Moura ska nu vara nära en övergång till Monaco i en bytesaffär som tar Kylian Mbappé till PSG!Schalke 04: Serbien: Mittback: 24 år(4/7) Roma ska ha blivit erbjudna Nastasic av en mellanhand.(12/7) Roma uppges ha erbjudit Schalke 04 2 milj euro för att låna Matija Nastasic med en obligatorisk utköpsklausul på 11 milj euro.Gianluca Di Marzio (Sky Sport); "Efter att i stort sett ha stängt övergången som ska ta Cengiz Ünder till Roma så är Monchi redo att ge Eusebio Di Francesco ytterligare två förstärkningar till på torsdag då Roma och Monchi är redo att stänga övergångarna som ska ta Matija Nastasic och Grégoire Defrel till Roma!"La Gazzetta dello Sport; "Matija Nastasic's övergång till Roma kommer vara värd mellan 12-15 miljoner euro och övergången är på gång (i sin slutfas)!"Gianluca Di Marzio; "Förhandlingarna som ska ta Matija Nastasic till Roma har kommit en bra bit på vägen. Så till den grad att Monchi redan imorgon kan försöka stänga affären som ska ta Nastasic till Roma!"Eleonora Trotta; "Roma erbjuder Schalke 04 10-12 miljoner euro för Matija Nastasic, Schalke 04 vill ha 15 miljoner euro!"(16/7) Sky Sport (Mario Giunta); "Förhandlingarna som skulle ta Matija Nastasic till Roma har fallit ihop, Schalke 04 har bestämt sig för att inte sälja spelaren!": Real Betis: Danmark: Vänsterback(vänstermittfältare): 23 år(8/7) Den danska försvararen som kom till Real Betis förra sommaren från Bröndby kopplas löst ihop med Roma.: Augsburg: Grekland: Vänsterback(vänstermittfältare, defensiv mittfältare): 23 år(8/7) Stafylidis ryktas till Roma och Inter.(12/7) La Repubblica; "Konstantinos Stafylidis är spelaren som ligger närmast till hands att ersätta Mario Rui och spelaren uppges kosta 5-6 miljoner euro och Roma är i pole position för spelaren!": Paris Saint-Germain: Frankrike, Tunisien: Offensiv mittfältare(högermittfältare, central anfallare): 30 år(8/7) Ben Arfa påstås i brittisk media ha intresse från Roma och Milan. Hans kontrakt går ut nästa sommar.: Bayer Leverkusen: Brasilien: Vänsterback(vänstermittfältare): 23 år(8/7) Wendell kopplas ihop med Roma. I media värderas han till runt 10 miljoner euro.LeicesterAlgerietHögerytter26 år(12/7) Balzani (Leggo); "Roma blickar mot Riyad Mahrez! Spelaren vill lämna Leicester. Monchi kommer att göra ett försök men Leicester vill ha 50 miljoner euro för spelaren!"The Sun; "Roma erbjuder Leicester 33 miljoner euro för Riyad Mahrez!"(16/7) France Football; "Roma har höjt sitt bud på Riyad Mahrez till 30 miljoner euro!"Sky Sport; "Roma har inte än presenterat ett nytt bud för Riyad Mahrez, budet på bordet just nu är 23 miljoner euro mot Leicester's krav på 35 miljoner euro!"La Gazzetta dello Sport; "Monchi försöker värva Riyad Mahrez till Roma! Leicester vill dock ha mycket pengar för spelaren!"Il Corriere dello Sport; "Roma's första bud på spelaren är 23 miljoner euro!"James Sharpe (journalist som står nära Leicester); "Roma förväntas återkomma med ett andra bud på spelaren! Roma vill verkligen värva Riyad Mahrez! Och jag tror att Roma kan värva spelaren för runt 35-40 miljoner euro plus bonusar!"Andrea Di Carlo från Mediaset (via Twitter); "Kontakt mellan Roma och Leicester angående Riyad Mahrez. Inga bud än så länge men Leicester är villiga att förhandla och sälja och de vill ha 35 miljoner euro för spelaren!"Sky Sport rapporterade tidigare om ett bud från Roma på 23 miljoner euro och meddelde samma pris från Leicester, 35 miljoner euro!Sky Sport; "Monchi och Roma har erbjudit 23 miljoner euro för Riyad Mahrez som ett inledande bud efter ett möte med Leicester's direttore sportivo (head of recruitment) Eduardo Macià! Leicester vill ha 35 miljoner euro för att släppa spelaren!"Premium Sport; "Monchi har nått en överenskommelse med Riyad Mahrez med entourage om det personliga kontraktet för spelaren. Och nu återstår det att komma överens med Leicester om ett pris för spelaren, vilket kan komma att ta lång tid!"(20/7) Alfredo Pedullá; "Roma är redo att höja sitt bud på Riyad Mahrez till 30 miljoner euro (inklusive bonusar)! Leicester vill ha 35 miljoner euro för spelaren!"Di Carlo (Premium Sport); "Till helgen kan Roma ha nyheter om genomförbarheten av Riyad Mahrez potentiella övergång till Roma! Spelaren är Monchi's primära mål som Salah's ersättare!"Craig Shakespeare (tränare i Leicester); "Inga bud på Mahrez men spelaren är tydlig med att han vill lämna!"La Gazzetta dello Sport; "Roma har ett "ja" från Riyad Mahrez men en överenskommelse mellan klubbarna är fortfarande en bit bort. Leicester har sänkt kravet från 40 miljoner euro till 35 miljoner euro och sätter sig inte vid förhandlingsbordet för en summa under det. Roma har höjt sitt bud till 26 miljoner euro plus bonusar för att försöka hitta en kompromiss!"Leicestermercury.co.uk; "Efter att ha fått sitt första bud på 23 miljoner euro förkastat av Leicester så är Roma redo att återkomma med ett bud på Riyad Mahrez värt 30 miljoner euro för att övertyga Leicester att släppa spelaren! Spelaren är också villig att gå ner i lön från 100 000 pund i veckan (ca 5,8 miljoner euro om året) till 60 000 pund i veckan (ca 3,5 miljoner euro om året, vilket är den summa som Roma och Mahrez ska vara överens om enligt flera rapporter)!"Överenskommelse med Mahrez är ett 4-års kontrakt värd redan nämnd summa (3,5 miljoner euro), en annan källa hävdar dock att överenskommelsen handlar om 3,8 miljoner euro över 4 år!(25/7) Sky Sport 24; "Leicester vill ha minst 45 miljoner euro för Riyad Mahrez och på de grunderna är det svårt att hitta en överenskommelse mellan klubbarna!"Il Messaggero; "Roma har på sig till fredagen den 11 Augusti att värva Riyad Mahrez och efter detta datum förhandlar inte Leicester om spelaren längre)!"Gianluca Di Marzio; "Efter gårdagens kontakt mellan Roma och Leicester angående Riyad Mahrez har Roma visat att man vill försöka igen för att försöka ta spelaren till Rom, Roma och Trigoria genom ett bud värt 30 miljoner (pund eller euro oklart) plus bonusar för spelaren, Leicester vill ha 40 miljoner pund (ca 45 miljoner euro) för spelaren!"Engelsk media (Tribal Football); "Roma erbjuder 33+5 miljoner euro för Riyad Mahrez och Leicester kommer att acceptera budet!"(30/7) Sky Sport; "Roma redo att erbjuda 35 miljoner euro plus bonusar för Riyad Mahrez!"Sky Sport Italia, LaRoma24 och the Corriere dello Sport menar alla att Roma och Leicester är närmare än någonsin att hitta en överenskommelse angående Riyad Mahrez. Roma's bud är nu på 35+3 miljoner euro och Leicester's krav är 40 miljoner euro. Riyad Mahrez själv är redo att trycka på för att övergången ska gå igenom och Leicester är dessutom i långt gångna förhandlingar med Man City om Kelechi Iheanacho vilket ska öppna upp för en övergång till Roma för Riyad Mahrez!(9/8) Inter ska ha riktat blickarna mot Mahrez.(17/8) Gianluca Di Marzio; "Roma höjde sitt bud till 37 miljoner euro för att värva Riyad Mahrez men Leicester förkastade även detta bud!"Sky Sport (Angelo Mangiante); "Förhandlingarna angående Riyad Mahrez är definitivt över, ingen överenskommelse mellan Leicester och Roma! Nu jobbar Roma på alternativen!"(22/8) Shakespeare (Leicester); "Jag vet inte om Riyad Mahrez stannar i Leicester!"Leicester Mercury; "Riyad Mahrez pressar fortfarande på för en färsäljning och Roma kan under sluter av mercaton göra ett nytt försök på spelaren!"Il Corriere dello Sport; "Riyad Mahrez väntar på Leicester och vill fortfarande till Roma! Även om Monchi officiellt avslutat förhandlingarna med Leicester slänger han ett öga åt detta håll för att se om omständigheterna förändrats!"Man UtdFrankrikeAnfallare, vänsterytter21 år(12/7) Radio Montecarlo; "Roma intresserade av Anthony Martial och Man Utd vill ha 30 miljoner pund (ca 34-35 miljoner euro för spelaren)!": Celta de Vigo: Spanien: Vänsterback(högerback, mittback): 23 år(12/7) "Jonny" kopplas löst ihop med Roma.TorinoItalienVänsterback22 år(16/7) Sky Sport; "Antonio Barreca är en av de mer eftersökta spelarna för Monchi vad gäller vänsterbacksplatsen för att ersätta Mario Rui och kan inom de närmsta dagarna presentera ett bud till Torino på spelaren!"(20/7) Marcello Bonetto (Antonio Barreca's agent); "Svårt att säga nej till Roma! Vi väntar för att se hur situationen utvecklar sig!" Samtidigt så säger Torino's president Urbano Cairo att man inte ämnar sälja Antonio Barreca.Gianluca Di Marzio (Sky Sport); "Roma har erbjudit 15 miljoner euro för Antonio Barreca, Torino's Urbano Cairo vill ha 20 miljoner euro för spelaren! En skillnad som verkligen inte är oöverkomlig!"Sky Sport; "Under de sista timmarna har Monchi ökat pressen för att kunna värva Torino's Antonio Barreca till Roma!"BolognaItalienMålvakt34 år(20/7) Eleonora Trotta (via Twitter); "Roma funderar på Antonio Mirante som vice- Alisson Becker !"VillarrealSpanienMittback28 år(25/7) Ruiz kopplas löst ihop med Roma.São PauloBrasilienMittback23 år(30/7) Rykten säger att Rodrigo Caio toppar listan över tilltänkta mittbacksnyförvärv! Spelaren har ett italiensk medborgarskap och spelade mittback tillsammans med Marquinhos när Brasilien vann OS-guld!(9/8) Caio ryktas nu även till Juventus.(22/8) Brassen kopplas även ihop med Real Madrid.GenoaUruguay, ItalienVänstermittfältare(central mittfältare)24 år(9/8) Laxalt ryktas till Fiorentina , Juventus och Roma. Laxalts agent säger att Roma är en möjlighet, men att det i dagsläget endast är Fiorentina som har varit konkreta.VillarrealSpanienHögermittfältare(vänstermittfältare)21 år(9/8) Castillejos agent:"Roma är en stor klubb, men i dagsläget finns inget konkret."Real MadridSpanienHögermittfältare(vänstermittfältare)26 år(9/8) Vazquez sägs vara ett av alternativen ifall Roma inte lyckas få in Mahrez. Vazquez kopplas även ihop med Newcastle.(17/8) Il Messaggero; "Håll ögonen på Lucas Vázquez som kan komma att lämna Real Madrid!"Spartak MoskvaNederländerna, SurinamHögermittfältare(vänstermittfältare, central anfallare)25 år(17/8) Promes är den senaste i raden högeryttrar som kopplas ihop med Roma och Borussia Dortmund. Han värderas till kring 20 miljoner euro i italiensk media.Sky Sport; "Roma insisterar på Quincy Promes!"Samtidigt som Quincy Promes ryktas till Roma så ryktas Spartak Moskva enligt Sky Sport vara i förhandlingar med Milan angående M'Baye Niang!FreiburgTysklandMittback22 år(17/8) Kempf kopplas löst ihop med Roma. 22-åringens kontrakt går ut nästa sommar.JuventusColombiaHögerytter29 år(22/8) Alfredo Pedullá; "Inget byte mellan Inter och Juventus (Brozovic-Cuadrado). Colombianen är fortsatt intressant för Roma!"BenficaArgentina, SpanienMittback27 år(27/8) Roma och Benfica påstås vara i förhandlingar om den argentinska försvararen. Han ryktas kunna gå på lån med köpoption till Roma.GuingampFrankrike, Demokratiska Republiken KongoVänstermittfältare(högermittfältare, central anfallare)26 år(27/8) Salibur, vars kontrakt går ut nästa sommar, ryktas till Roma. Guingamp ska ha satt ett pris på 10 miljoner euro.RomaPolenMålvakt26 år(19/6) Lukasz Skorupski's agent; "Spelaren vill spela kontinuerligt och kan säljas utomlands!"(24/6) Polacken värderas i media till 10-12 miljoner €.(16/7) Gianluca Di Marzio; "Möte mellan Monchi och Lukasz Skorupski med agent för att diskutera spelarens framtid! Roma vill behålla spelaren som vice-Alisson Becker men Skorupski som är stärkt efter sin utlåning till Empoli vill spela regelbundet och kontinuerligt!"(17/8) Brittisk media rapporterar om att Crystal Palace ska vara intresserade av Skorupski.(27/8) Brighton ska ha kommit med ett bud på 8 miljoner euro, men spelaren ska ha nobbat Brighton.RomaItalienVänsterback(vänstermittfältare)18 år(19/6) Pellegrinis agent, Mino Raiola, har gått ut och sagt att många klubbar är intresserade av spelaren, men att han inte väntas lämna Roma. Luca har bland annat kopplats ihop med Sassuolo, Manchester City, Arsenal, Liverpool och PSV Eindhoven.(30/6) Mino Raiola ska ha befunnit sig på Trigoria för att diskutera en kontrkatsförnyelse.(9/8) Pellegrini har ådragit sig en allvarlig skada och väntas därför inte lämna Roma.RomaNigeriaHögerback24 år(24/6) Nura kopplas löst ihop med Spezia.RomaKroatienVänsterback(vänstermittfältare)19 år(24/6) Pescara påstås vilja ha Anocic.(20/7) Anocic kopplas ihop med Genoa.(11/8) Anocic rapporteras vara nära en övergång till Genoa. Det ska handla om ett lån där Genoa har en köpoption och Roma en återköpsoption.RomaGreklandMittback26 år(24/6) Kostas Manolas ryktas tillsammans med Leandro Paredes enligt Sky Sport kunna bli klara för Zenit antingen på måndag eller tisdag för en summa mellan 65-70 miljoner euro.(28/6) Sky Sport: "Imorgon förväntas Kostas Manolas genomgå den medicinska undersökningen med Zenit!" Andra uppgifter pekar samtidigt på att affären är långt ifrån klar.(30/6) Affären som skulle ta Kostas Manolas har kollapsat och spelaren förväntas därför stanna i Roma där han enligt La Gazzetta dello Sport väntar på en erbjudan om kontraktsförlängning.(4/7) PSG ska ha sonderat terrängen.(16/7) La Gazzetta dello Sport; "Roma funderar inte ens på att sälja Manolas!"Rykten säger att Pallotta pushar på för kontraktsförlängningar vad gäller Manolas och Radja Nainggolan Leggo; "Pallotta vill skynda på kontraktsförlängningarna vad gäller Manolas och Radja Nainggolan!"James Pallotta; "Manolas och Radja Nainggolan flyttar inte på sig.(25/7) Juventus påstås ha nått en överenskommelse med Manolas, men ännu inte med Roma.Angelo Mangiante (Sky Sport); "Ingen sanning i ryktena om en överenskommelse mellan Juventus och Kostas Manolas!": Roma: Argentina, Italien: Mittback: 30 år(4/7) Fazio ryktas till Inter och enligt italiensk media så tippas han, vid en eventuell affär, gå loss för runt 7 miljoner €.(17/8) Luciano Spalletti ska ha frågat efter Fazio.(22/8) Fazio ryktas fortsatt till Inter och det pratas om en eventuell byteshandel, där Roma skulle få Andrea Ranocchia i utbyte mot Fazio.: Roma: Belgien: Central mittfältare(offensiv mittfältare, defensiv mittfältare): 29 år(16/7) Nainggolan ryktas till Inter och Manchester United. Walter Sabatini har gått ut och sagt att han är medveten om hur svår Nainggolan skulle vara att plocka in till Inter. Samtidigt har James Pallotta meddelat att man är överens med Radja om ett nytt kontrakt som förväntas offentliggöras inom de närmsta dagarna enligt Gianluca Di Marzio.James Pallotta; "Manolas och Radja Nainggolan flyttar inte på sig.(20/7) Sky Sport; "Klart med Radja Nainggolan's kontraktsförlängning och ett offentliggörande kommer under Amerika-turnen!"(30/7) Radja Nainggolan har nu officiellt förlängt sitt kontrakt med Roma till 30-06-2021!RomaHollandCentral mittfältare(defensiv mittfältare)26 år(9/8) Strootman som tidigare i somras förlängde sitt kontrakt till sommaren 2022 kopplas ihop med Juventus. Monchi har gått ut och sagt att det inte finns någon kontakt med Juventus gällande spelaren, som påstås ha en utköpsklausul på 45 miljoner €.(22/8) Sky Sport; "Strootman tackar nej till Juventus! Roma vill behålla spelaren och spelaren vill stanna i Roma!"RomaBrasilienOffensiv mittfältare(central mittfältare, högermittfältare)20 år(11/8) Torino ska ha frågat efter Gerson. Andra källor påstår att Gerson ska ha imponerat på Di Francesco och nu kommer att stanna i Roma.RomaBrasilienMittback(vänsterback)30 år(22/8) Castan ryktas till Girona. Den spanska klubben ska vilja plocka in honom på lån och inte för en permanent övergång.(27/8) Leandro Castán har förkastat Girona som destination!BordeauxAlgeriet, FrankrikeVänstermittfältare(högermittfältare, offensiv mittfältare)20 år(28/6) Adam Ounas är klar för Napoli.Club Universidad de ChileChileCentral anfallare23 år(28/6) Mora är klar för Cruz Azul.: EibarFrankrike: Mittback: 26 år(4/7) Lejeune är klar för Newcastle.: River Plate: Argentina, Italien: Central anfallare(vänstermittfältare, offensiv mittfältare): 21 år(8/7) Driussi är klar för Zenit.SampdoriaColombiaHögerytter, anfallare26 år(8/7) Luis Muriel är nu klar för SevillaValenciaBrasilienMålvakt32 år(16/7) Diego Alves är klar för Flamengo.PSV EindhovenHollandVänsterback23 år(20/7) Jetro Willems är nu klar för Eintracht Frankfurt.LyonAlgerietHögerytter25 år(9/8) Ghezzal är klar för Monaco.Real SociedadMexiko, SpanienHögerytter28 år(9/8) Vela är klar för MLS-klubben Los Angeles Football Club.Club BrüggeColombiaYttermittfältare24 år(22/8) José Izquierdo är nu klar för Brighton!Dinamo KievUkrainaHögerytter27 år(27/8) Andriy Yarmolenko är nu klar för Dortmund!