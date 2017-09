Genomgång av Udineses sommarmercato 2017

Bättre sent än aldrig. Det har blivit dags att summera Udineses sommarmercato. Den trogna SvenskaFans-läsaren känner vid det här laget till upplägget för Mercatosummeringarna, där sju huvudområden bedöms.

1. Hur har ledningen skött sig?

Ledningen har väl inte gjort något större väsen av sig. Förvisso har den nye sportchefen Manuel Gerolin gjort sitt första sommarfönster men som alla vet vid det här laget bygger Udienses affärer även mycket på ägaren Pozzo. För första gången på ett tag går Udinese även in i en ny säsong med samma tränare som det föregående året vilket borde borga för att denne kan ha haft en del att säga till om gällande vilka spelare han velat behålla.



2. Hur har de värvat för framtiden?

Udinese gillar att bygga ungt och talangfullt och på det kontot har ett par förmågor kommit in. Vänsterbacken Pezzella lovordas av många och ska bli spännande att se, likaså svenske Svante Ingelsson. Sedan kan man väl säga att den nya forwardsduon Bajic (23 år, ny från Konyaspor) och Lasagna (som värvades redan i januari men är spelklar först nu) kommer är tänkta att bidra både nu och på sikt.



3. Komme några spelare som förstärker truppen direkt?

Bajic och Lasagna kommer alltså in för att tampas i anfallet. Båda dessa herrar hade mycket väl kunnat vara tänkta för framtiden men i och med att såväl Théréau som Zapata har lämnat Udinese kommer ett tungt ansvar att vila på att åtminstone något av dessa nyförvärv levererar. Alternativt såklart att Maxi Lopez kommer in och gör mål i mängder. Sedan kliver även Nyintuck rakt in i backlinjen. I slutet av fönstret rekryterades även Valon Behrami, en beprövad herre i Serie A-sammanhang.



4. hur har förhandlingar skötts?

Man kan ju alltid fråga sig om Maxi Lopez är prisvärd men han är ju samtidigt på många sätt en skön spelare med tyngd och rutin. Dessutom har argentinaren en viss vana att göra bra ifrån sig under sin första säsong i en ny klubb, vilket kommer att behövas.



5. Några privärda värvningar?

Det är svårt att spekulera i av flera anledningar. För det första för att alla prissummor inte är officiella. För det andra för att Udinese gillar att sälja spelare vilket innebär att mycket hänger på utvecklingen. Huruvida värvningarna av Pezzella, Ingelsson, Coulibaly och Bajic blir prisvärda hänger alltså mycket på hur de utvecklas och hur dyrt de kan säljas vidare.



6. Vilka spelare har lämnat och hur har spelarförsäljningarna sett ut?

Om man även räknar in utlåningar har Udinese tappat flera tunga namn. Rent kvalitetsmässigt lär många vara besvikna över att tappa supermålvakten Orestis Karnezis. Det var dock nödvändigt att släppa greken om man någonsin ville satsa på Scuffet, och alternativet hade varit att låta den egna talangen Scuffet lämna. Däremot kunde man kanske sett till att Karnezis såldes till en klubb som var villig att betala (det pratades om Napoli) istället för att låna ut honom till samarbetsklubben Watford. Samtidigt innebär ju denna lösning att greken finns kvar i Pozzo-land.



I övrigt blir anfallsduon Théréau (till Fiorentina) och Zapata (lånet gick ut) tunga tapp, precis som mittbacksveteranen Felipe. Vad gäller den sistnämnde är det även noterbart att den givne ersättaren Thomas Heurtaux också har lämnat. Udinese har även släppt Badu till Bursaspor, ett tungt tapp men eftersom Delneri inte verkade vilja använda mittfältsdynamon kommer han inte att bli oersättlig.



7. Övergripande bedömningen av hela mercaton

Udinese har alltså tappat en del tunga pjäser och även om ingen av dem ska vara oersättlig rent kvalitetsmässigt kommer några av dem att saknas. Spelare som Felipe och Badu hade stor erfarenhet, likaså Thomas Heurtaux när dessa har lämnat kommer ett ännu tyngre ledaransvara tt läggas på kapten Danilo. Rent kvalitetsmässigt kommer givetvis Karnezis att saknas, men förhoppningen i Udineseland är att Scuffet ska ta de kliv han har spåtts kunna ta. Även anfallsduon Théréau och Zapata lämnar stora tomrum efter sig, som det alltså är upp till Lasagna och Maxi Lopez att fylla.

0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR JESPER KLINGNELL

2017-09-16 12:36:00

