2017-10-16 20:45

Verona - Benevento



Inför Hellas - Benevento: Dödsdansen på Bentegodi

"Verona har en svag ledning och medioker tränare och konsekvensen blir att de kommer malas sönder"



Lägg då där till seriens absolut sämsta lag kommer på besök.

Ikväll har vi själva antitesen på Serie:A superweekend här. Måndagsmatch kan knappast ha en kraftigare loseraura.

Hellas

Vi har alltså att göra med seriens absolut två sämsta lag för tillfället och att båda lagen kommer ha stora problem att klara sig kvar råder det inget tvivel om.



Ojämnheten på serien har diskuterats och beskjutits och dessa två klubbar har få stå som darttavla för det mesta av pilkastandet.

Det är också med viss rätta. Med en titt på hur resultaten sett ut de senaste åren har tremålsvinster legat runt 10-13 % av matcherna (drygt en per omgång mao) sen Serie:A körde med 20-lag 2004-05. Förra året exploderade det med hela dryga 18% - nära två per omgång med andra ord. Då snackades det om de kanske sämsta nykomlingarna sen Ancona på nittiotalet. Nu åkte faktiskt bara en av nykomlingarna ut förra säsongen men berodde mer på uselheten hos de andra än att det ryckte upp sig.



I år trodde man kanske att det skulle bli bättre.

Knappast. Benevento ståtar med sju raka förluster från start, det enda laget som stått för det sen femtiotalet.

Och mådifferensen? Vi ligger på hela 27% på sju första omgångarna med matcher som slutat med mer än tre måls differens. Dessa två lag har stått för nära 36% av dem.



Gemensam nämnare för lagen är inte bara den dåliga formen - också tränarnas orutin över att spela i Serie:A. Det här är Pecchias första säsong i Serie:A någonsin som förstetränare.

Baroni har varit där en gång tidigare - med Siena 2009. Då fick han fyra matcher på sig innan han fick gå. Ingen seger på dessa så med andra ord så ståtar han med ett ännu sämre facit i antalet poäng än vad var Pecchia gör. Ingen seger - en oavgjord på elva matcher.

Vi har alltså att göra med två tränare helt utan en vinst i toppserien.



Att Baroni är kvar beror helt på att han tog laget som nykomling i B till Serie:A och laget egentligen inte har samma press på sig att prestera som t.ex. Hellas Verona har.

Varför är då Pecchia fortfarande ute och härjar på träningsanläggningen i Peschiera efter att han visat upp i stort sett samma dåliga resultatlista?



Tjuvnypet mot Torino borta är svaret. Trots sportschefen Fuscos övertygande i pressen att det inte ens varit "på tapeten" att han ska få lämna så skulle han äventyr vara slut ifall förlusten var där. Kean och Pazzini räddade honom med sina VAR mål det absoluta slutskedet av matchen.

Men det ska i ärlighetens namn sägas att insatsen mot Torino senast var det absolut bästa de presterat under säsongen. Resultatet var helt i sin ordning sett i hur matchen såg ut i sin helhet. Uppspelen och kantspelet funkade och helt plötsligt skapade Hellas målchanser.

Visst, känslan var också att Torinos kroniskt svaga försvar bidrog till chanserna Hellas skapade men det är det vi kommer få se ikväll. Det är nu upp till bevis för Mister om han vill vara på bänken i derbyt mot

Det är verkligen nu eller aldrig för den lille advokaten att motbevisa en bråkdel av Criscitellos uttalande från i somras.



Taktiken då?

Frågan är hur Pecchia kommer göra med Pazzini. Stora mentala problem att sätta honom på bänken men samtidigt har det faktiskt funkat bäst rent spelmässigt när han kommit in i andra halvlek så här långt under säsongen. Kanske är det vär den kollisionen för at få ut det mesa av laget. Verde måste också hitta tillbaka till sommarformen och Benevento känns som ett utmärkt läge att visa upp några av sina solstrålar han värmde upp oss med då.



Försvaret är som vanligt haltande - både bildligt och bokstavligt. Ferrari och Heurtaux är halvskadade. Caracciolo just tillbaka efter en skadeperiod och är matchotränad. Caceres kommer från en fin landslagssamling där han var med och gjorde mål när han tog Uruguay till VM.

Samspelet har varit rätt risigt hos Hellas och skadorna gör det inte lättare att svetsa ihop delarna. Finns tyvärr ingen riktigt bra mittbacksstomme att hålla hårt i utan blir ofta på uppstuds positionerna blir.



Även om det inte synkar helt varken uppe eller nere så är det vid största vikt att Daniel Bessa nu stäppar upp ett snäpp. De är nu han spelsinne måste komma fram och ge resultat. Han kommer vara skillnaden på om Hellas vinner eller inte idag. Det är han som kommer behöva bryta mönstren mot ett lågt spelande Benevento. Han är den som kommer göra att Cerci och Verde kommer få ytor vid anfallen.

Han är den som vid en hög passningsprocent kommer hålla Baronis killar borta från att kontra.

Dödsdans eller glädjeskutt för Pecchia kommer ligga på den före detta Interspelarens axlar.



Hellas Verona-Benevento

Viaplay Måndag 20:45



Trolig elva:



Michele Criscitello på Sportitalias kommentar om Hellas efter sammanfattningen av sommarens mercato har än så länge inte motbevisats.Lägg då där till seriens absolut sämsta lag kommer på besök.Ikväll har vi själva antitesen på Serie:A superweekend här. Måndagsmatch kan knappast ha en kraftigare loseraura.Hellas Verona - 0 segrar - tar emot Benevento - 0 segrar. på Bentegodi.Vi har alltså att göra med seriens absolut två sämsta lag för tillfället och att båda lagen kommer ha stora problem att klara sig kvar råder det inget tvivel om.Ojämnheten på serien har diskuterats och beskjutits och dessa två klubbar har få stå som darttavla för det mesta av pilkastandet.Det är också med viss rätta. Med en titt på hur resultaten sett ut de senaste åren harlegat runt(drygt en per omgång mao) sen Serie:A körde med. Förra året exploderade det med hela- nära två per omgång med andra ord. Då snackades det om de kanske sämsta nykomlingarna sen Ancona på nittiotalet. Nu åkte faktiskt bara en av nykomlingarna ut förra säsongen men berodde mer på uselheten hos de andra än att det ryckte upp sig.I år trodde man kanske att det skulle bli bättre.Knappast. Benevento ståtar med sju raka förluster från start, det enda laget som stått för det sen femtiotalet.OchVi ligger på helapå sju första omgångarna med matcher som slutat med mer än tre måls differens. Dessa två lag har stått för nära 36% av dem.Gemensam nämnare för lagen är inte bara den dåliga formen - också tränarnas orutin över att spela i Serie:A. Det här är Pecchias första säsong i Serie:A någonsin som förstetränare.Baroni har varit där en gång tidigare - med Siena 2009. Då fick han fyra matcher på sig innan han fick gå. Ingen seger på dessa så med andra ord så ståtar han med ett ännu sämre facit i antalet poäng än vad var Pecchia gör. Ingen seger - en oavgjord på elva matcher.Vi har alltså att göra med två tränare helt utan en vinst i toppserien.Attär kvar beror helt på att han tog laget som nykomling i B till Serie:A och laget egentligen inte har samma press på sig att prestera som t.ex. Hellas Verona har.Varför är dåfortfarande ute och härjar på träningsanläggningen i Peschiera efter att han visat upp i stort sett samma dåliga resultatlista?Tjuvnypet mot Torino borta är svaret. Trots sportschefen Fuscos övertygande i pressen att det inte ens varit "på tapeten" att han ska få lämna så skulle han äventyr vara slut ifall förlusten var där. Kean och Pazzini räddade honom med sina VAR mål det absoluta slutskedet av matchen.Men det ska i ärlighetens namn sägas att insatsen mot Torino senast var det absolut bästa de presterat under säsongen. Resultatet var helt i sin ordning sett i hur matchen såg ut i sin helhet. Uppspelen och kantspelet funkade och helt plötsligt skapade Hellas målchanser.Visst, känslan var också att Torinos kroniskt svaga försvar bidrog till chanserna Hellas skapade men det är det vi kommer få se ikväll. Det är nu upp till bevis för Mister om han vill vara på bänken i derbyt mot Chievo kommande helg.Det är verkligen nu eller aldrig för den lille advokaten att motbevisa en bråkdel av Criscitellos uttalande från i somras.Taktiken då?Frågan är hur Pecchia kommer göra med. Stora mentala problem att sätta honom på bänken men samtidigt har det faktiskt funkat bäst rent spelmässigt när han kommit in i andra halvlek så här långt under säsongen. Kanske är det vär den kollisionen för at få ut det mesa av laget.måste också hitta tillbaka till sommarformen och Benevento känns som ett utmärkt läge att visa upp några av sina solstrålar han värmde upp oss med då.är som vanligt haltande - både bildligt och bokstavligt.ochär halvskadade.just tillbaka efter en skadeperiod och är matchotränad.kommer från en fin landslagssamling där han var med och gjorde mål när han tog Uruguay till VM.Samspelet har varit rätt risigt hos Hellas och skadorna gör det inte lättare att svetsa ihop delarna. Finns tyvärr ingen riktigt bra mittbacksstomme att hålla hårt i utan blir ofta på uppstuds positionerna blir.Även om det inte synkar helt varken uppe eller nere så är det vid största vikt attnu stäppar upp ett snäpp. De är nu han spelsinne måste komma fram och ge resultat. Han kommer vara skillnaden på om Hellas vinner eller inte idag. Det är han som kommer behöva bryta mönstren mot ett lågt spelande Benevento. Han är den som kommer göra att Cerci och Verde kommer få ytor vid anfallen.Han är den som vid en hög passningsprocent kommer hålla Baronis killar borta från att kontra.Dödsdans eller glädjeskutt för Pecchia kommer ligga på den före detta Interspelarens axlar.Viaplay Måndag 20:45



1. D Nicolas

26. M Caceres

75. T Heurtaux

12. A Caracciolo

23. M Fares

2. S Romulo

8. M Fossati

24. D Bessa

10. A Cerci

9. M Kean

7. D Verde

Avbytare: 17. M Silvestri, 28. A Ferrari, 69. S Souprayen, 97. G Felicioli, 77. M Büchel, 4. S Laner, 11. G Pazzini

0 KOMMENTARER 157 VISNINGAR 0 KOMMENTARER157 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-10-16 11:55:00 johan.stistrup@svenskafans.comPå Twitter: @wintherbird2017-10-16 11:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om Verona

Verona

2017-10-16 11:55:00

Verona

2017-10-12 10:47:00

Verona

2017-09-05 07:00:00

Verona

2017-08-29 17:37:00

Verona

2017-08-28 20:51:00

Verona

2017-08-20 11:12:00

Verona

2017-08-19 09:30:00

Verona

2017-07-18 16:30:00

Verona

2017-07-14 18:07:00

Verona

2017-07-06 18:32:00

ANNONS:

"Verona har en svag ledning och medioker tränare och konsekvensen blir att de kommer malas sönder"Små och och ännu mindre nyheter om Hellas Verona nder Serie:A comeback-åretHellasredaktionen har kollen på så väl som officiella övergångar som de bästa och sämsta in och ut rykterna hos Gialloblú. Vi listar upp snyggt vilka som är klara in och ut och vilka som ryktas in och ut.Spelsäsongen har knappt startat och vi har redan ett case. Pazzini - lagets lagkapten - bänkad direkt i de två första matcherna.Pecchias kommentar efter matchen var självklar som ingångsrubrik efter den mållösa matchen mellan Crotone och Hellas Verona.”Han har rätt att vara arg. Ingen gillar att sitta på bänken men valet var helt taktiskt. Jag ville ha snabbare spelare på topp mot Napoli, som bjuder på väldigt lite.”Premiär! Och inte vilken som helst. Hellas tar emot Napoli hemma på Bentegodi. Inte bara ett underbart "I love to hate you" möte utan en riktigt vacker påminnelse om en svunnen tid.Här tar vi upp notiser - stora som små - rörande Hellas Verona säsongen 2016/17Den 1 juli annordnades festa di Curva Sud i sedvanlig ordning. I år på Stadio Bentegodi. Där ställde många av fansen till med en präktig skandal. Hyllningstal till Hitler.Då var tröjorna för kommande säsong presenterade. Den här gången är det intespelare som visar upp sig utan det är en liten video med några fans som besöker katakomberna på Bentegodi.