Mercato 2017: 1/9 Kean äntlligen in

Hellasredaktionen har kollen på så väl som officiella övergångar som de bästa och sämsta in och ut rykterna hos Gialloblú.

Vi listar upp snyggt vilka som är klara in och ut och vilka som ryktas in och ut.

1 September



Dåså, det sista som hände i mercaton för Gialloblú var att, efter månader av jaktm så landade äntligen Moise Kean på lån till klubben.

Den 17-årige anfallaren kommer på lån från



30 Augusti



Efter att dryftat om Casso Pazzini och klubbens brist på pengar så small det självklart till.

En längre tids bearbetning av Fusco så har det koreanska underbarnet Lee Seung-woo blivit klar för klubben.

Enligt rykten så har han skrivit på för två år och kostat klubben 1,5 miljoner €. Till det ingår också att Barcelona - klubben han nu lämnar.



Det är nog inte bara jag som ser Iturbes entré flasha förbi. Frågan är om det kan hända en gång till. Jag är tveksam.











Klara in

Namn: kontrakt: fr. klubb: pris: kontr.tid: Silvestri (mv) köp Leeds €0 2021 A.Gonzalez (f) från lån Avellino - - Brosco (f) från lån Latina - - A.Ferrari (f) på lån Bologna €0 2018 Heurtaux (f) på lån Udinese €0 2018 Felicioli (f) på lån Milan €0 2019 Caceres (f) på lån Lazio €0 2019-Feb Laner (mf) från lån Modena - - Viviani (mf) från lån Bologna - - Büchel (mf) på lån Empoli €0 2018 B. Zuculini (mf) utg. kontrakt Manchester C - 2021 Torregrossa (a) från lån Brescia - - Verde (a) på lån Roma - 2018 Cerci (a) utg. kontrakt Atl Madrid - 2021 Cassano (a) utan kontrakt Sampdoria - 2018 Lee Seung-woo (a) köp Barcelona €1,5 2019 Kean lån Juventus - 2018



Klara ut

Namn: kontrakt: till klubb: pris: kontr.tid: A. Ferrari (f) från lån Bologna - - Boldor (f) från lån Bologna - - Helander (f) utköpt Bologna €2milj - Pisano (f) utg. kontrakt Bristol City €0 - Troianiello (mf) kontr.lös - - - B. Zuculini (mf) från lån Man City - - Checchin (mf) på lån Brescia €0 2018 Casale (mf) på lån Perugia €0 2018 Viviani (mf) på lån SPAL €0 2019 Ganz (a) från lån Juventus - - Cappelluzzo (a) på lån Pescara - 2018 Siligardi (a) köp Parma €0 2021 Cassano (a) avsl. kontrakt - ? Luppi (a) lån Spezia - 2018 Gomez (a) bryt. kontrakt Cremonese €0 -









Källor: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Hellas1903.it, Gianluca Virghini, Tranfermarket.com



Äldre uppdateringar:



24 Augusti



Inte mycket har hänt de sista två veckorna.

Nu har dock Sportchef Fusco gjort klart med att laget behöver 2-3 anfallare till.

Främst i tanke för back-up för Pazzini.

Han kanske får tänka om.



Enligt Gazzetta dello Sport ryktas Sassuolo och Cagliari fiska efter 33-åringen.

Det är efter att laget kapten blev petad inför matchen mot

Hade det varit ett normalt mercato-år hade jag inte varit orolig men när de byts rn som aldrig förr så känns gungflyn även här.



Om tittar på vad klubben jagar så är det en del fina namn. Mitrovic i Newcastle, N´Koudou i Tottenham, Kean i Juventus och Cutrone i Milan.



Kommer bli en nagelbitare den sista veckan av mercaton.



6 Augusti



Då var det klart. Martin Caceres är officiellt på lån hos Hellas

Han är det t.o.m januari 2018 för att sen se om han ska till Lazio eller fortsätta säsongen ut hos Gialloblú.



En gammal bekanting har dykt upp på listan över tänkbara spelare till klubben.

"il phenomeno" - dvs Juan Iturbe är det som söker ny flock igen.

Han var visst klar för Borussia Mönchengladbach bara för en vecka sen men det verkat ha strandat.

Roma har hört sig för med andra klubbar också men Roma vill ha full ersättning för argentinaren vilket ingen klubb verkar vilja betala.

Inte heller Hellas Verona kan betala det utan avvaktan gäller att Monchi tycker det är värt att skicka iväg honom billigare till en klubb han har trivts i.

Fansen har dock varit tveksamma till affären. Kanske inte så mycket till Iturbe i sig utan mer att klubben skulle satsa mer på att få en back-up till Pazzini. För inte kan väl Fusco tro att Iturbe ska bli Hellas Mertens?



Sen har Gialloblú också sonderat terrängen i Carl Jenkinson. Största problemet är, så klart, lönen.



31 Juli



Efter cassanata har det varit en relativt lugn vecka.

Förutom att Hellas Verona gjort upp med Lazio om att låna Martin Caceres.

Ex. Juventus-backen hade inge bra sejour i England och Southampton utan kommer nu tillbaka till Italien.



Lazio tar honom från Southampton och lånar ut honom till Gialloblú till - minst - januari.

Sen ska Lazio se hur han utvckecklats i Hellas och se om det är något att "kalla hem".



Affären är klar mellan klubbarna och läkarundersökningen är fixad. Nu återstår bara förbundets godkännande till affären, som är lite krånglig då uruguayanen går som icke-EU spelare.



Samtidigt så har klubben en annan affär på gång med Lazui. Ricardo Kishna jagas. Den 22-årige anfallaren jagades först av Benevento och det var i stort sett klart men när Cassano lämnade Hellas så tog Fusco upp jakten. Känns nu som en 50-50 boll.



Andra son är intressanta är Danijel Milicevic från Gent, Lucas Boyé i Torino, Bryan Ruiz i Sporting och Lee Seung-Woo i Barcelona.



24 Juli



Marcel Büchel har lånats in från Empoli med utköpskrav i fall laget klarar sig kvar i Serie:A.

26-åringen är landslagsman för Liechstenstein.

Han är mer en offensiv typ än defensiv men jag kan ändå tänka mig att han kommer konkurrera med Fossati om mittfältpltasen.



Cassano då? Mycket möjligt att han lämnar men President Setti betonade tydligt i ett pressmeddelande.

”Jag häpnar över Antionio svaga motivation att spela för Hellas Verona. Klubben förtjänar större respekt än så.

Och för att poängtera. Antonio Cassano står fortfarande under kontrakt med Hellas Verona och ingen spelare i är större än klubben"



20 Juli



Jakten på den tredje målvakten är över. Marco Silvestri är värvad från Leeds United. Den 26-årige målvakten har spelat tre säsonger hos Champinchiplaget i Yorkshire och gjort nära hundra marcher för klubben.

Innan han landade i England tillhörde han



På ryktesfronten handlar det mest om att nu knuta till sig Rolando Mandragora på lån från Juventus.

Genoa var där men kontraktet gick i stöpet och nu är Hellas närmast tillhands.

Alberto Aquilani är också en lösning som jobbas på men det är om Mandragora skulle gå i stöpet. Han är nu utan kontrakt efter att han och Pescara rivit det.

En annan (utopisk) värvning det viskas om Wesley Sneijder som lämnat Galatasary. Lönen på honom lär sätta de flesta käppar i hjulet för att det ska vara realistiskt.



Gomez Taleb är förresten också väldigt nära att skriva på för Cremonese i Serie:B.



15 Juli



Hoppsan! Lite ledigt för Fusco för inte förrän i dag har vi något nytt att presentera.

Det är ett lån från Milan -



Vi har också en spelare som lämnar, nämligen Luca Siligardi. Efter två säsonger tackar han för sig och fortsätter i de i Serie:B nyuppflyttade Parma.



På ryktesfronten är det Alberto Aquilani som dykt upp på radarn. Även nykomlingen SPAL är och nosar på den förre Liverpool- och Romaspelaren. Senast spelade han i våras i Sassuolo som dock valde att inte förlänga.





13 Juli



Som sagt... Ångan är uppe. Efter att haft fokus på främre leden bygger nu Fusco upp försvaret. Alex Ferrari har plockats in igen på lån från Bologna med en utköpsklausul och samma gäller den rutinerade Thomas Heurtaux från Udinese. Fransmannen hade svårt att ta plats hos Del Neri förra säsongen och gjorde bara sporadiska inhopp. Han komme rin som mittback men är också bra som backup på högerkanten.

Alex kommer komma till ritiron den 17 Juli eftersom han var med i Italiens U21-lag i EM.



12 Juli



Sportchef Fusco har inte många lediga dagar. Bruno Zuculini blev på tisdagen definitivt klar för Hellas efter att hans kontrakt med Manchester City hade gått ut. Han har nu skrivit på ett kontrakt till 2021. Återföreningen med sin bror Franco är därmed ett faktum.

Hellas lånade honom från januari förra säsongen och efter en trög start så kom han in bra i truppen.





11 Juli



Cerci klar - varför då inte också ta in Antonio Cassano när han ändå har bett om att få komma.

Looking for trouble säger många. Kan mycket riktigt vara så men Setti har varit förutseende och har en mängd klausuler (enl.

Cassano blir inte överdrivet fet på kontraktet heller. Lönen ligger på mindre 500.000€ för en säsong.





25 Juni



Enligt La Gazzetta dello Sport är det bara en käkarundersökning kvar på Eros Pisanos övergång från Hellas till Bristol City,

Kontraktet sägs vara skrivet till 2020.

Pisano - som spelat Hellas i 2½ år - är på ett utgående kontrakt som det var funderingar på att förlänga.



Gomez Taleb är också väldigt nära att gå till nykomlingarna i Serie B - Cremonese.

Juanito som han kallas dagligen är en av de få som varit med på hela resan från C till A som gjordes för några års sedan.



24 Juni



Inte många rykten ut har det funnit hos Hellas men nu har det tydligen kommit intresse fårn Premier League-håll.

Det är vår vän Romulo som sägs vara uupvaktad av Pecchias gamla vän Bemitez i Newcastle.



Enligt obekärftade källor sägs italo-brassen vara passande i Benitez spelsystem och kontakt har tagits.

Inget konkret har alltså skett än men en viktig kugge i så fall försvinna för Pecchia.



Annars lär anfallslöftet Cappelluzzo lånas ut till Pescara. Killen behöver speltid och vi kan hoppas att Zeman ger honom det.



23 Juni



Hellas verkar gilla att jobba med Raiola... Ciano och Kean innan - nu en brasse.

I alla fall enligt Il Mattino i Neapel så jagar Fusco och gänget Leandrinho från Napolis primavera.

Den artonårige anfallaren kom i Januari till Kampania från Ponte Preta.

Han gjorde succé direkt när han kom och gjorde fem mål på sex matcher. La Gazzetta dello Sport uppmärksammade det och sa ”lite av Mertens och lite av Pato” om Leandro Henrique do Nascimento - vilket är hans fullständiga namn.

Nu jagar, som vanligt, även andra nykomlingar honom.



Annars har det dragits fram två nya målvakter som tänkbara. Sepe ser ut att vara körd då Benevento ligger poole position där.

Dels är det serben Boris Radunovic (21år) från Atalanta (var förra säsongen utlånad till Avellino) och sen är det uruguayanska keepern Gaston Guruceaga (22år) som är intressanta.

Båda två har varit med i sina länders respektive U21 lag.



21 Juni



Enligt La Gazzetta dello Sport har Keans agent godkänt en utlåning till Hellas Verona.

Mino Raiola - som just fixat ett nytt kontrakt med Juventus för honom - har sagt att han föredragit en utlåning till en holländsk klubb men enligt de rosa bladet har han tydligen ändrat sig.

Återstår noh kanska mycket men det är ett litet steg på vägen till att Hellas kanske får en den lovande talangen på lån.



20 Juni



Ledningen på Via Belgio håller många dörrar på glänt men en konkret som de verkligen vill ha är Marco D´Alessandro.

Den Romafostrade yttern fick mest agera reserv i ett explosivt Atalanta gångna säsongen.

26-åringen är också redan bekant med Hellas då han var utlånad till klubben från Roma säsongen 2011/12.



En annan är





18 Juni



Vi drar igång direkt och säger rykterna och vilka ledningen i Hellas Verona jobbar på just nu.



Om man tittar på ingående så kan väl kanppast någon som hängt med i calciosnacket undgått att Antonio Cassano har flörtat rejält med Hellas Verona. President Setti hade t.o.m ett snack med honom i vintras efter att han sagt upp sig från Sampdoria.

Sportchefen Fusco har dock varit lite mer jordad och diplomatisk och hyllat Fantantonio men sagt också att "tiden går..." i meningen att han kan ha passerat bäst-före-datumet för Hellas räkning. Han är dock inte helt avskriven.



Annars är det mycket arbete mellan Fusco och hans företrädare Bigon. Det senare är som kanske bekant nu i Bologna och tog bland annat in Helander och Viviani när Hellas ramlade ur Serie:A. Nu är Helander utköpt av Bologna efter att ha varit där på lån men Viviani är tillbakaskickad till Gialloblu. Prsilappen är för hög för Bologna och Bigon försöker förhandla ner den. Då har vi Oikonomou i paketet och - förhoppningsvis - Ferrari som var utlånad till Hellas under våren och gjorde det så pass bra att han fick en plats i Venturas landslagstrupp mot San Marino (dock ingen speltid) och i U21 laget som spelar EM i Polen.



Andra spelare som är intressanta för klubben är Inters vänsterback Dimarco. Han var den gångna säsongen utlånad till de nedflyttade Empoli.

Men de går också på ett rejält Juventusspår. Tre spelare där är under lupp. Löfterna Kean, Orsolini och Mandragon. Alla tre skulle behöva mer speltid för att lyfta sig.



Intresse finns också förstås att lösa Bruno Zuculini från Manchester City premanent. Han lär aldrig nå en plats i Guardiolas trupp och det är egentligen bara frågan om rätt pris.



På utgående så är det inte mycket rörelse förutom de då redan klara. Möjligt att Juanito Gomez kommer lämna efter en ganska skadedrabbad säsong.











