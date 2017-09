Demers förstärker Coyotes rejält

Först gjorde Hjalmarssons intåg backuppsättningen ordentligt mycket bättre. Nu tillkommer även Jason Demers i densamma, och fansen kan börja drömma om slutspel.

Det var på söndagskvällen nyheten om att en trade skett mellan Arizona Coyotes och Florida Panthers plingade till i telefonen. Några läskiga sekunder senare var all oro som bortblåst och glädjen tog över. Arizona skickar alltså Jamie McGinn till sydöstra USA medan man får Jason Demers i utbyte. Om de behövde krydda det lite extra för att landa detta byte? Icke. Istället behåller Florida 562 500 dollar av Demers kontrakt, vilket gör att Coyotes måste betala honom i snitt 3 937 500 dollar per säsong i fyra år framöver. En trade som inte ens gått igenom på den enklaste inställningen på GM-läget i NHL18, men en sådan som grundar sig i att Panthers vill skära ner på lönekostnaderna. Demers gjorde blott 28 poäng på 81 matcher med Panthers ifjol, men han har fortfarande alla verktyg för att vara en topp 4-back. Att han är högerfattad gör självklart inte saken sämre. En preview inför säsongen kommer bara om några dagar, där jag kan gå djupare in på backsidan. Men att ha Ekman-Larsson, Hjalmarsson, Goligoski och Demers i de två första backparen smakar verkligen mumma. Noterbart är att just Demers och Goligoski spelat tillsammans i Dallas, så kemin dem emellan bör finnas där från dag ett. Vad förlorar man då i McGinn? Tja, det ska vara ledarskap. Att förlora hans 17 poäng från förra säsongen gör inte alls ont, inte heller det faktum att hans plats i "bottom six" troligtvis kommer att fyllas av en yngre, hungrigare forward, exempelvis Christian Fischer som imponerat tidigt på försäsongen.

0 KOMMENTARER 93 VISNINGAR EMIL NILSSON

nilsson-emil@live.se

På Twitter: @nilssonemil

2017-09-18 13:48:58

