David Pastrnak signad på sexårskontrakt

Lidandet är över. Södertälje-sonen Pastrnak knyts upp i sex år med en cap hit på 6.67 miljoner dollar.

Det tog ett bra tag. Men idag är dagen då fansen till Boston Bruins äntligen får andas ut. Under en presskonferens på torsdagen berättade nämligen mastermind Don Sweeney att laget signat David Pastrnak på ett sexårskontrakt till ett värde av 40 miljoner dollar totalt. Alltså 6.67 miljoner i cap hit. Den siffran är något lägre än vad många kom att förvänta sig efter att Bruins-dödaren, och hjälten, Peter Chiarelli signat Leon Draisaitl till ett kontrakt med en cap hit på 8.5 miljoner dollar. Pastrnak hamnade alltså dryga två miljoner under det kontraktet, vilket får ses som en liten vinst för Bruins.I fjol hade Pastrnak sitt stora genombrott i NHL . Trollgubben gjorde 70 poäng på 75 matcher som 20-åring, varav 34 mål. Dessa siffror placerade honom på en 18:e plats i den totala poängligan, och tvåa i Bruins bakom Guds bästa barn – Brad Marchand.I slutspelet var Pastrnak också med i toppen av den interna poängligan då han, Marchand, Patrice Bergeron och David Backes alla avslutade rundan mot Ottawa med fyra poäng vardera.Pastrnak, som draftades 2014 i förstarundan som spelare #25, har totalt under sin NHL-karriär spelat 172 matcher och gjort 123 poäng. Han har dessutom gjort flest mål, 59 stycken, av alla spelare från sin draftklass. Och nu får vi njuta av ytterligare sex år av Pasta i Beantown.